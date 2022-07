PARAMOUNT NOMBRA A PAMELA KAUFMAN PARA DIRIGIR LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES COMO PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA DE MERCADOS INTERNACIONALES, PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS GLOBALES DEL CONSUMIDOR

*Haga clic aquí para ver los activos de imágenes

NUEVA YORK, 30 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) anunció hoy que Pamela Kaufman, presidenta de Productos y Experiencias Globales del Consumidor de Paramount, fue nombrada presidenta y directora ejecutiva de Mercados Internacionales, Productos y Experiencias Globales del Consumidor, con efecto inmediato. Este cargo está subordinado a Bob Bakish, presidente y director ejecutivo de Paramount, y su reciente creación refleja la estrategia continua de Paramount de globalizar sus operaciones. Raffaele Annecchino ha decidido abandonar su función de presidente y director ejecutivo de Redes, Estudios y Transmisión en Directo Internacional de Paramount.

En su función ampliada, Kaufman será responsable de impulsar el crecimiento continuo del negocio internacional de Paramount y garantizar la solidez de las operaciones internacionales de la empresa en seis continentes, entre ellas, las redes de transmisión y cable, la transmisión en directo y los estudios, y las capacidades comerciales de la empresa. Para cumplir sus funciones, trabajará en estrecha colaboración con el equipo de liderazgo internacional de Paramount, así como con la organización de contenido y transmisión en directo global, lo que incluye ayudar a guiar la operación internacional continua de Paramount+ y Pluto TV. Kaufman mantendrá sus responsabilidades actuales de supervisión de la organización global de productos de consumo y experiencias de miles de millones de dólares.

"Pam ha sido la fuerza estratégica que sostuvo el crecimiento y la expansión de algunas de las franquicias y propiedades globales más icónicas en la industria del entretenimiento", afirmó Bakish. "Es una líder visionaria confiable y con amplia experiencia que ha transformado nuestra organización de productos para el consumidor impulsando la innovación y operando el negocio como una empresa global. Pam está excepcionalmente calificada para dirigir nuestro negocio internacional a medida que ampliamos y diversificamos nuestra presencia en todo el mundo y aceleramos la transformación de Paramount para operar con un enfoque verdaderamente global".

Bakish agregó: "Quiero expresar mi agradecimiento a Raffaele Annecchino por el papel fundamental que ha desempeñado en la creación de los negocios internacionales de Paramount y en la expansión de nuestra presencia global. Estoy agradecido por la dedicación que ha demostrado a lo largo de sus 25 años en Paramount y le deseo lo mejor para el futuro".

"Me siento honrado de asumir este cargo en un momento tan crucial para los negocios internacionales de Paramount", afirmó Kaufman. "Conozco de primera mano la solidez global de nuestra cartera de marcas, y espero trabajar con Bob y el increíble equipo internacional mientras seguimos aplicando nuestra estrategia de crecimiento global, invirtiendo en asociaciones clave, avanzando en nuestro impulso hacia plataformas móviles y digitales en nuevos mercados, y operando como un solo equipo a nivel mundial".

En noviembre de 2021, Kaufman asumió el cargo de presidenta de Productos y Experiencias Globales del Consumidor de Paramount, función que implica supervisar el desarrollo de productos y negocios a nivel mundial, el marketing, la planificación de franquicias, la estrategia creativa, las ventas minoristas y las perspectivas de los consumidores para todas las marcas de la cartera. En menos de un año, Kaufman ha liderado la transformación del negocio de productos para el consumidor, unificando la organización y adjudicando todo el poder del ecosistema de Paramount a su propiedad intelectual más valiosa. Su compromiso con la transformación, la innovación y la creación de marca ha generado algunas de las alianzas más revolucionarias en la historia de la empresa, incluidas colaboraciones de marca compartida de vanguardia con las figuras más importantes de las redes sociales. Kaufman también fue responsable del primer sitio de comercio electrónico directo al consumidor de Viacom en 2019, la tienda Bob Esponja Shop, y desde entonces ha liderado la expansión hacia negocios en línea directos al consumidor adicionales para mercancías vinculadas a diversos programas de CBS y Showtime, incluidas iniciativas independientes similares para marcas como Star Trek, South Park y MTV.

Antes de ser nombrada presidenta de Productos y Experiencias Globales del Consumidor, Kaufman se desempeñó como presidenta de Productos para el Consumidor y directora ejecutiva de Marketing de Nickelodeon, donde fue responsable de construir algunas de las franquicias más memorables de Nickelodeon, desde Patrulla de cachorros hasta Bob Esponja, a través de importantes campañas taquilleras y celebraciones de hitos.

Antes de incorporarse a Nickelodeon en 1997, Kaufman ocupó cargos en Turner International, Equity Marketing y Grey Advertising. Obtuvo su licenciatura en artes en Comunicación pública en The American University in Washington D.C. y fue galardonada con el título honorario "Honorary Doctor of Humane Letters" por The American University en 2019. Como defensora comprometida de la igualdad y la diversidad de género y la inclusión, Kaufman forma parte de la junta de la Fundación Rock and Roll Hall of Fame, así como de Bottomless Closet, una organización sin fines de lucro que prepara a las mujeres para el éxito en el lugar de trabajo, y del Pace Women's Justice Center.

Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) es una empresa de medios de comunicación y entretenimiento líder a nivel mundial que crea contenido y experiencias de primera calidad para audiencias de todo el mundo. Con el respaldo de icónicos estudios, redes y servicios de transmisión en directo, la cartera de Paramount incluye CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV y Simon & Schuster, entre otras. Paramount comprende la mayor parte de la audiencia televisiva de los Estados Unidos y ostenta una de las bibliotecas de títulos de cine y televisión más importantes y extensas de la industria. Además de ofrecer servicios innovadores de transmisión en directo y productos de video digital, la empresa cuenta con poderosas capacidades en soluciones de producción, distribución y publicidad.

Para obtener más información sobre Paramount, visite www.paramount.com y siga a @ParamountCo en las redes sociales.

