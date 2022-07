PARAMOUNT NOMEIA PAMELA KAUFMAN PARA LIDERAR O NEGÓCIO INTERNACIONAL COMO PRESIDENTE E CEO DE MERCADOS INTERNACIONAIS, PRODUTOS DE CONSUMO E EXPERIÊNCIAS GLOBAIS

*Clique aqui para obter ativos de imagens

NOVA YORK, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) anunciou hoje que Pamela Kaufman, presidente de Produtos de Consumo e Experiências Globais da Paramount, foi nomeada presidente e CEO de Mercados Internacionais, Produtos de Consumo e Experiências Globais, com efeito imediato. Este cargo recém-criado se reporta a Bob Bakish, presidente e CEO da Paramount, e reflete a estratégia atual da Paramount de globalizar suas operações. Raffaele Annecchino decidiu deixar o seu cargo na empresa de presidente e CEO da Paramount International Networks, Studios e Streaming.

Em sua função ampliada, Kaufman será responsável por impulsionar o crescimento contínuo do negócio internacional da Paramount e por garantir a solidez das operações internacionais da empresa nos seis continentes, incluindo as redes de transmissão e cabo, o streaming e os estúdios, assim como as capacidades comerciais da Empresa. Ela trabalhará em estreita colaboração com a equipe de liderança internacional da Paramount, bem como com a organização global de conteúdos e streaming, incluindo a ajuda para orientar a implementação internacional contínua da Paramount+ e da Pluto TV. Kaufman manterá suas responsabilidades atuais de supervisão da organização global de produtos de consumo e experiências multibilionárias.

"Pam tem sido a força estratégica por trás do crescimento e da expansão de algumas das franquias e propriedades globais mais icônicas do setor de entretenimento", disse Bakish. "Ela é uma líder comprovada e de confiança, visionária, que transformou nossa organização de produtos de consumo, impulsionando a inovação e operando como um negócio global. Pam é excepcionalmente qualificada para liderar nosso negócio internacional à medida que expandimos e diversificamos nossa presença mundial e aceleramos a transformação da Paramount para operar com uma enfoque verdadeiramente global."

Bakish acrescentou: "Quero estender meus agradecimentos a Raffaele Annecchino pelo papel fundamental que desempenhou na construção do negócio internacional da Paramount e na expansão de nossa presença global. Agradeço a dedicação que ele demonstrou ao longo de seus 25 anos na Paramount e lhe desejo tudo de melhor no futuro."

"Sinto-me honrada de assumir esse cargo em um momento tão crucial para o negócio internacional da Paramount", disse Kaufman. "Conheço em primeira mão a força global de nosso portfólio de marcas, e espero trabalhar com Bob e a incrível equipe internacional à medida que continuamos a buscar nossa estratégia de crescimento global, investindo em parcerias importantes, ampliando nosso impulso nas plataformas móveis e digitais em novos mercados e operando como uma única equipe a nível mundial."

Em novembro de 2021, Kaufman assumiu o cargo de presidente de produtos de consumo e experiências globais da Paramount, supervisionando o desenvolvimento de produtos e negócios em nível mundial, o marketing, o planejamento de franquias, a estratégia criativa, as vendas de varejo e os dados de consumo para todas as marcas do portfólio. Em menos de um ano, Kaufman liderou a transformação do negócio de produtos de consumo, unificando a organização ao colocar todo o poder do ecossistema da Paramount por trás de seu IP mais valioso. Seu compromisso com a transformação, a inovação e a criação de marca gerou algumas das parcerias mais inovadoras da história da empresa, incluindo as colaborações de marca conjunta de ponta com os nomes mais importantes das redes sociais. Kaufman também foi responsável pelo primeiro site de comércio eletrônico direto ao consumidor da Viacom em 2019, a loja de Bob Esponja, e, desde então, liderou a expansão para negócios adicionais on-line diretos ao consumidor para a mercadoria vinculada a vários programas principais de CBS e Showtime, incluindo iniciativas independentes semelhantes para marcas como Star Trek, South Park e MTV.

Antes de ser nomeada presidente de Produtos de Consumo e Experiências Globais, Kaufman atuou como presidente de Produtos de Consumo e diretora de Marketing da Nickelodeon, onde foi responsável pela criação de algumas das franquias mais memoráveis da Nickelodeon, que vão desde a Patrulha Canina até Bob Esponja, promovendo-as por meio de importantes campanhas de gestão e comemorações de marcos.

Antes de ingressar na Nickelodeon em 1997, Kaufman ocupou cargos na Turner International, Equity Marketing e Grey Advertising. Obteve sua Licenciatura em Comunicação Pública pela American University de Washington D.C. e recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Letras pela American University em 2019. Defensora comprometida com a igualdade de gênero e a diversidade e inclusão, Kaufman faz parte do Conselho da Rock and Roll Hall of Fame Foundation, bem como da Bottomless Closet, uma organização sem fins lucrativos que prepara as mulheres para o sucesso no local de trabalho, e do Pace women's Justice Center.

Sobre a Paramount

A Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) é uma empresa líder global em mídia e entretenimento que cria conteúdo e experiências premium para o público de todo o mundo. Impulsionada por estúdios, redes e serviços de streaming icônicos, o portfólio de marcas de consumo da Paramount inclui a CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV e Simon & Schuster, entre outras. A empresa oferece a maior participação do público de televisão dos EUA e conta com uma das bibliotecas mais importantes e extensas do setor em títulos de TV e filmes. Além de oferecer serviços inovadores de streaming e produtos de vídeo digital, a empresa oferece recursos poderosos em soluções de produção, distribuição e publicidade.

Para obter informações adicionais sobre a Paramount, acesse www.paramount.com e siga a @ParamountCo em plataformas sociais.

