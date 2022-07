PARAMOUNT NOMME PAMELA KAUFMAN À LA TÊTE DE SES ACTIVITÉS INTERNATIONALES EN TANT QUE PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX, DES PRODUITS DE CONSOMMATION ET DE L'EXPÉRIENCE MONDIAUX

*Cliquez ici pour les images

NEW YORK, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Paramount Global (NASDAQ : PARA, PARAA) a annoncé aujourd'hui que Pamela Kaufman, présidente de Produits de consommation et expériences mondiaux pour Paramount, a été nommée présidente et PDG de Marchés internationaux, produits de consommation et expériences mondiaux, avec effet immédiat. Ce poste nouvellement créé est placé sous la responsabilité de Bob Bakish, président et PDG de Paramount, et reflète la stratégie actuelle de Paramount visant à mondialiser ses opérations. Raffaele Annecchino a décidé de quitter la société dans son rôle de président et de PDG de Paramount International Networks, Studios and Streaming.

Dans son rôle élargi, Kaufman sera chargée de stimuler la croissance continue des activités internationales de Paramount et de veiller à la solidité des opérations internationales de la société sur six continents, y compris les réseaux de diffusion et de câblodistribution, le streaming et les studios, ainsi que les capacités commerciales de la société. Pour ce faire, elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction internationale de Paramount, ainsi qu'avec l'organisation mondiale de contenu et de streaming, et contribuera notamment à guider le déploiement international continu de Paramount+ et Pluto TV. Kaufman conservera ses responsabilités actuelles de supervision de l'organisation mondiale des produits de consommation et des expériences, qui représente plusieurs milliards de dollars.

« Pam a été la force stratégique derrière la croissance et l'expansion de certaines des franchises et propriétés mondiales les plus emblématiques du divertissement », a déclaré Bakish. « Elle est un leader visionnaire éprouvé et digne de confiance qui a transformé notre organisation de produits de consommation en favorisant l'innovation et en fonctionnant comme une entreprise mondiale. Pam est particulièrement qualifiée pour diriger nos activités internationales alors que nous étendons et diversifions notre empreinte mondiale et que nous accélérons la transformation de Paramount pour opérer avec une approche véritablement mondiale. »

Bakish a ajouté : « Je tiens à remercier Raffaele Annecchino pour le rôle essentiel qu'il a joué dans le développement des activités internationales de Paramount et dans l'expansion de notre présence mondiale. Je lui suis reconnaissant pour le dévouement dont il a fait preuve tout au long de ses 25 années chez Paramount et lui souhaite bonne chance pour l'avenir. »

« Je suis honorée de prendre ce rôle à un moment aussi crucial pour les activités internationales de Paramount », a déclaré Kaufman. « Je connais de première main la force mondiale de notre portefeuille de marques, et j'ai hâte de travailler avec Bob et l'incroyable équipe internationale alors que nous poursuivons notre stratégie de croissance mondiale, en investissant dans des partenariats clés, en poursuivant notre poussée vers les plateformes mobiles et numériques sur de nouveaux marchés, et en fonctionnant comme une seule équipe à l'échelle mondiale. »

En novembre 2021, Kaufman a assumé le rôle de président des Produits de consommation et expériences mondiaux pour Paramount, supervisant le développement mondial des produits et des affaires, le marketing, la planification des franchises, la stratégie créative, les ventes au détail et les connaissances des consommateurs pour toutes les marques du portefeuille. En moins d'un an, Kaufman a mené la transformation de l'activité des produits de consommation, unifiant l'organisation en plaçant toute la puissance de l'écosystème Paramount derrière sa propriété intellectuelle la plus précieuse. Son engagement en faveur de la transformation, de l'innovation et de la création de marques a conduit à certains des partenariats les plus révolutionnaires de l'histoire de l'entreprise, notamment des collaborations cobrandées avant-gardistes avec les plus grands noms des médias sociaux. Kaufman a également été responsable du premier site de commerce électronique de Viacom en 2019 - The SpongeBob Shop - et a depuis dirigé l'expansion d'autres activités de commerce direct en ligne pour des marchandises liées à divers programmes de CBS et Showtime, y compris des initiatives autonomes similaires pour des marques telles que Star Trek, South Park et MTV.

Avant d'être nommée présidente de Produits de consommation et expériences mondiaux, Kaufman a occupé le poste de présidente des produits de consommation et de directrice du marketing chez Nickelodeon, où elle était responsable de la création de certaines des franchises les plus mémorables de Nickelodeon, de PAW Patrol à SpongeBob SquarePants, qu'elle a guidées à travers d'importantes campagnes de lancement et des célébrations importantes.

Avant de rejoindre Nickelodeon en 1997, Kaufman a occupé des postes chez Turner International, Equity Marketing et Grey Advertising. Elle a obtenu une licence en communication publique à l'American University de Washington D.C. et a reçu un doctorat honorifique en lettres humaines de l'American University en 2019. Défenseuse engagée en faveur de l'égalité des sexes, de la diversité et de l'inclusion, Mme Kaufman siège au conseil d'administration de la Rock and Roll Hall of Fame Foundation, ainsi qu'à celui de Bottomless Closet, une organisation à but non lucratif qui prépare les femmes à réussir sur le lieu de travail, et au Pace Women's Justice Center.

À propos de Paramount

Paramount Global (NASDAQ : PARA ; PARAA) est un acteur majeur des médias et du divertissement qui crée des contenus et des expériences de qualité pour le public du monde entier. Porté par des studios, des chaînes et des services de streaming emblématiques, le portefeuille de marques grand public de Paramount comprend, entre autres, CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV et Simon & Schuster. Paramount offre la plus grande part de l'audience télévisuelle américaine et possède l'une des bibliothèques les plus importantes et les plus vastes de l'industrie de la télévision et du cinéma. En plus de proposer des services de streaming et des produits vidéo numériques innovants, l'entreprise offre de puissantes capacités en matière de production, de distribution et de solutions publicitaires.

Pour en savoir plus sur Paramount, rendez-vous sur le site www.paramount.com et suivez @ParamountCo sur les plateformes de réseaux sociaux.

