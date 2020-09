Paraquedista recordista mundial salta para beneficiar refugiados do clima

Sete anos depois da última tentativa, o psicólogo e especialista em resgates em montanhas planeja quebrar o recorde saltando da estratosfera a uma altura recorde de 45 km (148 mil pés), como parte da cruzada "Jump for the Planet" cujo objetivo é conscientizar e arrecadar fundos para os refugiados do clima.

De acordo com a Oxfam, os desastres naturais causados pelas mudanças climáticas forçam as pessoas a abandonarem suas casas em uma proporção três vezes maior do que a dos conflitos armados. Estima-se que o número de "refugiados do clima" chegou a um quarto de bilhão na última década.

O salto em 2022 será transmitido ao vivo para o mundo inteiro por câmeras colocadas na roupa de Kozlowski enquanto ele tenta se tornar o homem mais rápido - sem auxílio de um motor - da história, ultrapassando a velocidade terminal e a velocidade do som para atingir mais de 1.500 km/h (930 mph).

O Jump for the Planet inclui uma série de atividades filantrópicas que arrecadam fundos para financiar construções modulares que podem ser transportadas rapidamente para locais afetados por catástrofes e montadas para servir como casas, escolas, dormitórios e muito mais. A casa modular tem 80% de sua construção feita com reciclagem de contêineres marítimos abandonados e resíduos de plástico, e é alimentada exclusivamente com energia renovável.

O Jump for the Planet conta com o apoio da Pho3nix Foundation, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover a atividade física como forma de melhorar a saúde das crianças e inspirá-las a realizar seus sonhos.

Sobre Tomasz Kozlowski, fundador do Jump for the Planet

Kozlowski sabe bem o que significa quebrar recordes. Em 2014, ele registrou o salto de paraquedas mais alto da Europa (10.735 metros). Após a repercussão da publicidade, ele percebeu que poderia fazer mais do que apenas quebrar recordes.

"Decidi que, se saltasse de novo, se fizesse algo difícil e extremo, usaria isso para ajudar as pessoas", diz ele.

Em 2017, ele saltou 48 vezes em um dia para arrecadar fundos para poloneses que sofriam de doenças graves. Em 2018, Kozlowski saltou com sucesso 100 vezes em um dia e arrecadou o suficiente para comprar mais de 100 cadeiras de rodas especializadas para crianças carentes.

O último gesto altruísta de Kozlowski nasceu do temor pelo futuro de seus filhos. "Em 20 ou 30 anos, o clima terá mudado completamente. Não sabemos o que estamos fazendo ao nosso planeta."

FONTE Jump for the Planet

