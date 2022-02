Parascript geht bei der intelligenten Dokumentenverarbeitung mit FormXtra.AI 8.3 einen Schritt weiter

Parascript FormXtra.AI 8.3 verwandelt mithilfe von Smart Learning komplexe, zeitaufwändige, kostspielige und fehleranfällige Aktivitäten, die bei der erweiterten Erfassung üblich sind, in einfache Rechenzeit.

LONGMONT, Colorado, 16. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Parascript, das seit über 25 Jahren hochleistungsfähige Automatisierungslösungen anbietet und jährlich mehr als 100 Milliarden Dokumente verarbeitet, hat heute eine neue Version von FormXtra.AI veröffentlicht, die erneut die Unterstützung für hochleistungsfähige IDP-Anforderungen ausweitet, diesmal auf wirklich unstrukturierte Daten wie Verträge und andere textlastige Dokumente, denen es an Einheitlichkeit fehlt.

„Einer der Wünsche, die wir immer wieder von Partnern und Kunden gehört haben, ist die Möglichkeit, die Analyse und Extraktion von Daten in unstrukturierten Dokumenten zu automatisieren, wie sie beispielsweise in Kreditdokumenten und Krankenakten vorkommen", so Greg Council, VP of Marketing & Product Management bei Parascript.

Mit der Version 8.3 von FormXtra.AI fügt Parascript ein trainierbares, grammatikalisch basiertes Text-Parsing hinzu, das Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) nutzt, um benötigte Informationen zu finden, die oft in Textabschnitten verborgen sind. Da diese Funktion Teil von Smart Learning ist, profitieren die Kunden von der gleichen deutlichen Reduzierung des Konfigurations-, Optimierungs- und Bereitstellungsaufwands. Hier sind einige Highlights:

FormXtra.AI 8.3 wurde um die Fähigkeit erweitert, mit unstrukturiertem Text und Handschrift zu arbeiten.

Was ist unstrukturierter Text? Wenn Sie jemals eine Versicherungspolice oder das Kleingedruckte auf Ihrem Kreditkartenvertrag gesehen haben, dann haben Sie unstrukturierte Informationen gesehen. Dies sind die Arten von wichtigen Informationen, die sich nicht für herkömmliche Datenerfassungstechniken unter Verwendung von Positionen oder Schlüsselwörtern eignen, die ihre Position auf einer Seite oder einem Dokument angeben könnten. Auf der Grundlage neuer Deep-Machine-Learning- und NLP-Technologien markiert der Kunde einfach Zieldaten auf Mustern und das System erledigt den Rest. NLP-Algorithmen analysieren automatisch die bereitgestellten Beispiele, interpretieren den Typ und den Kontext, in dem die Zieldaten stehen, wählen das optimale Zugschema in Abhängigkeit von der Art der Position, dem Werteformat und anderen Eigenschaften der Zielfelder aus und lernen, wie sie ähnliche Daten in den Dokumenten zuverlässig lokalisieren können. Für die Anwender bedeutet dies, dass Parascript die Arten von Anwendungen und das Spektrum der Dokumente, die mit FormXtra.AI verarbeitet werden können, erheblich erweitert.

SignatureXpert.AI ist vollständig in und mit FormXtra.AI 8.3 integriert.

SignatureXpert.AI ist ein Produkt der nächsten Generation, das auf den innovativsten Methoden und Ansätzen der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Bildanalyse und Mustererkennung basiert und auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Lokalisierung und Überprüfung von Unterschriften aufbaut. Das Ergebnis ist eine wirklich revolutionäre, präzisere Automatisierung für eine Vielzahl von Unterschriftenprüfungsaufgaben als der Mensch. SignatureXpert.AI arbeitet mit Dokumenten mit einem breiten Auflösungsbereich (96dpi - 300dpi) und lokalisiert erfolgreich Zielsignaturen auf jeder Art von Dokument, einschließlich solcher, die neben den eigentlichen Unterschriften handschriftliche Daten enthalten.

Zu den weiteren Erweiterungen und Verbesserungen gehören:

Eine automatische Seitengenerierung für Dokumente mit handschriftlichen Feldern wurde hinzugefügt . FormXtra.AI verfügt über einige Funktionen, die die mühsame Konfiguration der Datenextraktion zu etwas machen, das so einfach ist wie ein Knopfdruck. Die Funktion zur automatischen Seitenerstellung wurde nun um die Möglichkeit erweitert, mit handschriftlichen Dokumenten zu arbeiten. Importieren Sie einfach die Seitenbildmuster und die damit verbundenen korrekten Werte der Zielfelder - die Software erledigt den Rest.

für Dokumente mit handschriftlichen Feldern wurde . FormXtra.AI verfügt über einige Funktionen, die die mühsame Konfiguration der Datenextraktion zu etwas machen, das so einfach ist wie ein Knopfdruck. Die Funktion zur automatischen Seitenerstellung wurde nun um die Möglichkeit erweitert, mit handschriftlichen Dokumenten zu arbeiten. Importieren Sie einfach die Seitenbildmuster und die damit verbundenen korrekten Werte der Zielfelder - die Software erledigt den Rest. Vordefinierte Dokumente, wie z. B. kanadische Rechnungen , wurden zur Sammlung der gebrauchsfertigen Definitionen hinzugefügt . Dies verbessert die Verwendbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des Produkts, da es eine fein abgestimmte, gebrauchsfertige Lösung für einen weit verbreiteten generischen Dokumententyp bietet.

wie z. B. , wurden zur Sammlung der gebrauchsfertigen Definitionen . Dies verbessert die Verwendbarkeit und Benutzerfreundlichkeit des Produkts, da es eine fein abgestimmte, gebrauchsfertige Lösung für einen weit verbreiteten generischen Dokumententyp bietet. Verbesserte und erweiterte Such- und Erkennungsfunktionen für verschiedene Feldtypen - Betrag, Initialen, Datum, Kreditkartennummer, Fahrzeugnummer usw. - so dass die Effizienz und Flexibilität bei der Arbeit mit diesen Feldern verbessert wird. Diese Felder sind nicht leicht zu finden und zu lesen, da sie unterschiedliche Formate haben, in einem breiten Kontext stehen, bei der Interpretation mehrdeutig sind usw. Die Verarbeitung von Dokumenten, die diese Felder enthalten, kann eine ziemliche Herausforderung sein, da sie verschiedene Formen von Layouts, schlechte Qualität, komplexe Hintergründe usw. aufweisen.

Informationen zu Parascript

Parascript verkauft nicht einfach nur Software, sondern tatsächliche, nachprüfbare Ergebnisse, mit denen Unternehmen jährlich über 1 Milliarde US-Dollar einsparen. Kunden entscheiden sich für Parascript, wenn sie mithilfe angewandter KI eine optimierte Datenerfassungslösung mit einem Höchstmaß an zuverlässiger Automatisierung erreichen wollen. Parascript verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Anwendung von KI zur Lösung komplexer Probleme und automatisiert dokumentenorientierte Prozesse, die jedes Jahr über 100 Milliarden Dokumente umfassen. Wir haben die Postindustrie, kommerzielle Poststellen, staatliche Wahlen, den Zahlungsverkehr und Hunderte von anderen Prozessen automatisiert. Besuchen Sie Parascript .

