Parascript realiza avanços no processamento inteligente de documentos com FormXtra.AI 8.3

LONGMONT, Colorado, 15 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Parascript, que oferece automação de alto desempenho há mais de 25 anos e processa mais de cem bilhões de documentos anualmente, lançou hoje uma nova versão do FormXtra.AI, que mais uma vez amplia o suporte para necessidades de IDP de alto desempenho, desta vez para dados realmente não estruturados como contratos e outros documentos com grandes volumes de texto que não têm uniformidade.

"Uma das necessidades que ouvimos repetidamente de parceiros e clientes é a capacidade de automatizar a análise e extração de dados em documentos não estruturados, o que é comum em documentos de empréstimo e laudos médicos", disse Greg Council, vice-presidente de marketing e gestão de produtos da Parascript.

Com o lançamento da versão 8.3 do FormXtra.AI, a Parascript adiciona análise de textos "treinável" e baseada em gramática, que utiliza técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para encontrar as informações necessárias frequentemente escondidas nos parágrafos do texto. Como este recurso faz parte do Smart Learning, os clientes se beneficiam da mesma redução significativa na configuração, otimização e implementação. A seguir estão alguns destaques:

O FormXtra.AI 8.3 é aprimorado com a capacidade de trabalhar textos não estruturados e caligrafia.

O que é um texto não estruturado? Se você já viu uma apólice de seguro ou as letras miúdas em seu contrato de cartão de crédito, você viu informações não estruturadas. São os tipos de informações importantes que não são suscetíveis a técnicas tradicionais de captura de dados utilizando locais ou palavras-chave que podem especificar sua localização em uma página ou documento. Utilizando como base novas tecnologias profundas de aprendizado de máquina e NLP, o cliente simplesmente marca os dados desejados em amostras, e o sistema faz o resto. Os algoritmos de NLP analisam automaticamente os exemplos fornecidos, interpretam o tipo e o contexto em torno dos dados desejados, selecionam o esquema de "treino" ideal de acordo com o tipo de localização, o formato de valor e outras propriedades dos campos desejados e aprendem a localizar de forma confiável dados semelhantes nos documentos. Para os usuários, significa que a Parascript amplia significativamente os tipos de aplicações e o intervalo de documentos que podem ser processados utilizando o FormXtra.AI.

O SignatureXpert.AI está totalmente integrado ao FormXtra.AI 8.3.

O SignatureXpert.AI é um produto de última geração baseado nos métodos e abordagens mais inovadores de inteligência artificial (IA) na análise de imagens e reconhecimento de padrões e conta com mais de 15 anos de experiência em localização e verificação de assinaturas. O resultado é a automação de precisão verdadeiramente transformadora e melhor do que a humana para diversas tarefas de verificação de assinatura. O SignatureXpert.AI trabalha com documentos com uma ampla gama de resoluções (96 dpi – 300 dpi) e consegue localizar as assinaturas desejadas em qualquer tipo de documento, inclusive naqueles que têm dados escritos à mão além das assinaturas reais.

Outras melhorias e aperfeiçoamentos incluem:

Adição de geração automática de páginas para documentos com campos manuscritos. O FormXtra.AI tem alguns recursos que transformam as tarefas árduas de configurar a extração de dados em algo tão simples quanto apertar um botão. A funcionalidade de geração automática de páginas agora foi ampliada com o recurso de trabalhar com documentos manuscritos. Basta importar as amostras de imagens da página e os valores corretos associados dos campos desejados neles, e o software faz o resto.

para documentos com campos manuscritos. O FormXtra.AI tem alguns recursos que transformam as tarefas árduas de configurar a extração de dados em algo tão simples quanto apertar um botão. A funcionalidade de geração automática de páginas agora foi ampliada com o recurso de trabalhar com documentos manuscritos. Basta importar as amostras de imagens da página e os valores corretos associados dos campos desejados neles, e o software faz o resto. Adição de documentos pré-definidos como faturas canadenses e coleção de definições prontas para usar. Este recurso melhora a usabilidade do produto e a praticidade para o usuário, uma vez que oferece uma solução aperfeiçoada pronta para usar para um tipo de documento genérico amplamente utilizado.

e coleção de definições prontas para usar. Este recurso melhora a usabilidade do produto e a praticidade para o usuário, uma vez que oferece uma solução aperfeiçoada pronta para usar para um tipo de documento genérico amplamente utilizado. Recurso aprimorado e aperfeiçoado de localização e reconhecimento para vários tipos de campos – valor, iniciais, data, número de cartão de crédito, placa de carro etc. – para que a eficiência e a flexibilidade sejam melhoradas ao trabalhar com estes campos. Estes campos não são fáceis de localizar e ler devido à variedade de formatos, amplo contexto, ambiguidade de interpretação, entre outros fatores. O processamento de documentos que contenham estes campos pode ser bastante desafiador porque eles incluem várias formas de layout, baixa qualidade, fundo complexo etc.

Sobre a Parascript

A Parascript não vende apenas software; vendemos resultados reais e verificáveis que economizam para as empresas mais de USD 1 bilhão por ano. Os clientes escolhem a Parascript quando desejam usar IA aplicada para alcançar uma solução de captura de dados otimizada com os mais altos níveis de automação confiável. A Parascript tem mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, automatizando processos orientados para documentos que envolvem mais de 100 bilhões de documentos a cada ano. Automatizamos o setor postal, as salas de correios comerciais, as eleições governamentais, os pagamentos e centenas de outros processos. Acesse o site da Parascript.

Contato para a imprensa:

Ariane Barragan, [email protected], 720.731.3282

FONTE Parascript, LLC

