Parce que l'excellence de notre champagne vient d'abord du respect du milieu naturel, Telmont dévoile son ambition environnementale : « Au nom de la Terre ».

Le champagne est un produit qui nait de la terre. Il lui doit tout. Et plus il y a de gratitude et de respect, plus la terre, en retour, ouvre le chemin de l'excellence. Voilà, en quelques mots, l'état d'esprit de la Maison familiale de Champagne Telmont.

PARIS, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Depuis 1912, et la fondation de la Maison par Henri Lhôpital, sur cette terre de Damery, près d'Epernay, Telmont revendique sa vision de la production viticole et des valeurs qui lui sont indispensables : la loyauté, l'humilité et le courage. Sa devise le dit avec force : « Nec Pluribus Impar », A Nul Autre Pareil. Il y a dix ans, Telmont a ainsi amorcé une première conversion vers le bio, et obtenu en 2017 une certification d'une partie de son domaine.