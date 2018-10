PARCE Rum da COLÔMBIA vence competição mundial de vinho e bebidas de Nova York de 2018

O excelente desempenho reverbera seu sucesso como novata no ano de 2015, quando também levaram a categoria de rum na San Francisco World Spirits Competition. ("Best of Show Aged White Spirit" "Best Aged Rum" e "Best Rum")

"Meus irmãos Patrick e Brian, o cofundador Jaime Uribe e eu estamos muito orgulhosos pelo fato de a Parce Rum receber novamente as maiores honrarias", declara o CEO Jim Powers. "As competições de Nova York e São Francisco têm reputações impecáveis. Seus juízes são os melhores bartenders, mixologistas e chefs do mundo."

Powers acrescenta: "Esse reconhecimento mais recente é um tributo à nossa base rapidamente crescente de fãs da Parce na Colômbia e por toda a América Latina. Agora que temos um fornecedor exclusivo para a Parce nos EUA mediante a importadora Turquoise Life, a Parce está pronta para ter ainda mais crescimento por todo os EUA também".

Os irmãos Powers e Jaime Uribe selecionaram a dupla de pai e filho localizada em Bogotá, os Master Blenders Arthur e Brojen Fernandes Domecq, para mesclar um rum envelhecido com um acabamento tipo uísque para o PARCE à gosto dos irmãos. Brojen e Armenia produzem com maestria o PARCE em Armênia, Quindio, na Colômbia, mesclando destilados selecionados originados da América Latina e do Caribe.

O espírito de família, comunidade e perícia artesanal se reflete no próprio nome do rum: "Parce" é gíria em Medelim, Colômbia, para "parceiro" ou "companheiro", falado entre amigos. O nome perfeito para uma pequena empresa de runs de amigos que agora encontra o sucesso no mundo abarrotado de bebidas internacionais.

Para seus fundadores, o PARCE também significa amigo da Colômbia e amigo da Terra. Desde a primeira garrafa vendida, o PARCE já plantou mais de 22.000 árvores de espécies nativas na Colômbia, a fim de diminuir o desmatamento na região. Acesse parcerumtrees.com para ver mais esforços.

