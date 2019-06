Parcel Perform expandiert mit global aufgefrischter Marke und neuen Logistics Intelligence-Funktionen nach Europa

- Neues Parcel Perform-Büro in Deutschland wird sich auf die europäischen Märkte fokussieren

- Partnerschaft mit Coureon Logistics bietet durchgängige E-Commerce-Logistik, von Multi-Carrier-Buchung bis Multi-Carrier-Tracking von Paketen

- Parcel Perform frischt Marke global auf und stellt neue Logistics Intelligence-Funktionen vor

SINGAPUR/ BERLIN, 3. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Parcel Perform, die führende anbieterunabhängige Paketverfolgungs-SaaS-Plattform mit 600 Logistikdienstleistern weltweit, gab heute seine Expansion nach Europa mit einem neuen Büro in Berlin bekannt. Das neue europäische Team wird sich auf die Zusammenarbeit mit den bestehenden Kunden von Parcel Perform in Europa konzentrieren und Parcel Performs Kundenbasis in den europäischen E-Commerce-Märkten weiter ausbauen. Parcel Perform wird außerdem mit Coureon Logistics zusammenarbeiten, einem im nationalen und internationalen Versand tätigen digitalen Logistikdienstleister, um durchgängige Multi-Carrier-Logistik von Buchung bis Sendungsverfolgung für E-Commerce-Einzelhändler in Europa anzubieten.