Parcel Perform s'étend en Europe avec une marque mondiale rajeunie et de nouvelles fonctionnalités d'intelligence logistique ; son partenariat avec Coureon Logistics va offrir une logistique de commerce électronique de bout en bout

« Nous avons hâte d'étendre notre succès en Europe. Le marché de l'e-commerce en Europe est particulièrement passionnant pour nous au vu d'une croissance des ventes au détail en ligne en moyenne de 12 % par an[1]. Du point de vue de la chaîne logistique, l'Europe reste cependant un continent extrêmement complexe avec une multitude d'acteurs de la logistique à travers tous les marchés, » observe Dr Arne Jeroschewski, fondateur et PDG de Parcel Perform.

« Notre plateforme Parcel Perform est reconnue pour rassembler et normaliser les données logistiques, ce qui permet aux entreprises du commerce électronique de suivre, analyser et prévoir les mouvements de colis. Elles sont ainsi en mesure de tirer profit de leurs données de logistique et de mieux gérer leurs opérations. Le marché en vue de la gestion de satisfaction de la clientèle, de la personnalisation et de la logistique gérée par la technologie est mûr pour la croissance et nous sommes en bonne position pour aider les sociétés à croître dans ce domaine. »

L'expansion de Parcel Perform en Europe fait suite à la dynamique créée par la Société au moment où le rajeunissement de la marque qu'elle présente au niveau mondial accompagne ses nouvelles fonctionnalités d'intelligence logistique sur sa plateforme. Les nouvelles fonctions comprennent un renforcement de comptes rendus en temps réel pour l'analyse des performances de la logistique et un tableau de bord amélioré, avec davantage de perspectives approfondies et une vue d'ensemble intuitive sur les situations des colis. Ceci permet aux entreprises de la vente en ligne d'améliorer la satisfaction de la clientèle, de réduire les coûts de service clientèle et d'optimiser les performances de la logistique.

« Avec plus de 600 transporteurs intégrés sur Parcel Perform et des milliers de consommateurs dans le monde entier, nous avons perçu comment les données de traçage des colis – lorsqu'elles sont standardisées et analysées – peuvent aider les revendeurs au détail en ligne dans leur croissance. Nos clients ont constaté une augmentation d'au moins 10 % de leurs recettes grâce aux ventes incitatives et à des points de service plus nombreux, une réduction de 30 % des coûts de service clientèle et une réduction de 10 % des coûts sur le dernier kilomètre avec l'utilisation de Parcel Perform, » a ajouté Dana von der Heide, fondatrice et directrice commerciale de Parcel Perform. « Nous sommes impatients de proposer notre plateforme à davantage de clients en Europe et de leur offrir un outil afin d'améliorer l'expérience globale du commerce électronique auprès des consommateurs finals. »

À propos de Parcel Perform

Parcel Perform est la plus importante plateforme logicielle de traçage de colis indépendante du transporteur pour marchands du commerce électronique ; elle couvre plus de 600 opérateurs logistiques dans le monde entier. Établie en 2016, Parcel Perform propose les données les plus complètes de traçage de colis pour les entreprises de commerce en ligne afin de leur permettre de suivre, analyser et optimiser leur expérience des livraisons associées au commerce électronique. Parcel Perform est basée à Singapour, au Viêt Nam et en Allemagne pour être au service de milliers de clients autour du globe.

Parallèlement à son activité fondamentalement interentreprises, la Société offre aussi un service de suivi pour clients finals, appelé Parcel Monitor ( www.parcelmonitor.com ) et accessible au grand public. Les usagers peuvent s'abonner à des mises à jour sur les livraisons, consulter les résultats dans différentes langues et enregistrer leurs colis pour référence ultérieure.

Pour en savoir plus, visiter www.parcelperform.com

À propos de Coureon

Coureon offre une unique plateforme de gestion pour transporteurs multiples permettant aux revendeurs de détail en ligne et aux sociétés de logistique d'orchestrer harmonieusement des prestataires multiples dans leurs chaînes logistiques. En procurant la plateforme technologique idéale associée à un réseau étendu de distribution en Europe, Coureon facilite des temps de transit plus rapides et des taux compétitifs. Coureon est une marque d'UBsend, et elle possède des bureaux dans cinq pays européens.

Pour en savoir plus, visiter www.coureon.com

