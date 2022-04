Parceria com o Google Pay permite que os clientes Trigg façam compras aproximando o celular

Segundo pesquisa da Serasa em parceria com a Opinion Box, em 2021, oito em cada 10 brasileiros conheciam as carteiras digitais e 53% dos usuários desse tipo de produto consideram justamente o cashback como a função prioritária do modelo. Além do Google Pay, a Trigg também tem parceria com o Samsung Pay desde 2019. Os clientes podem acompanhar todas as compras pelo app da fintech. Na timeline são identificados quais pagamentos foram via Samsung Pay, via cartão físico, virtual ou via Band, a pulseira de pagamento, e agora o Google Pay. As compras podem ser feitas em lojas físicas através da aproximação e também nas lojas online.

Para habilitar o Trigg na carteira digital do Google, o cliente deve baixar o app do Google Pay e cadastrar o cartão para aproveitar a vantagem e ganhar o cashback da fintech em todas as compras.

FONTE Trigg

