Parceria com Ton, da Stone, reforça liderança da Mastercard em tecnologia de pagamento por aproximação por meio de telefone celular

SÃO PAULO, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A maneira como as pessoas experimentam a jornada de compra mudou definitivamente, impulsionando a implementação e o uso de formas de pagamento por aproximação. À medida que a tecnologia contactless continua a crescer em mais de 90 milhões de locais de aceitação de cartões Mastercard, o Tap on Phone está sendo lançado em todo o mundo. A Mastercard suporta 131 projetos Tap on Phone, sendo 14 deles na região da América Latina e Caribe, além dos muitos outros em desenvolvimento. Localmente, a parceria com a Ton, solução da Stone direcionada a microempresários e autônomos, passa a viabilizar transações com valor ilimitado.

O TapTon, lançado em agosto de 2021, é uma funcionalidade que pode ser acessada dentro do app do Ton, e possibilita que comerciantes, principalmente os de pequeno e médio porte, aceitem transações de crédito ou débito através de cartões de aproximação (NFC) e digital wallets. Com a tecnologia Tap on Phone, negócios de qualquer tipo ou tamanho podem oferecer novas experiências de pagamento por aproximação ao utilizar um dispositivo que todos já possuem: o smartphone.

A novidade é que agora o TapTon utiliza uma certificação da Mastercard que possibilita realizar compras acima de R$ 200,00 (com a solicitação da senha), o que não era possível na versão anterior da solução, e continuar oferecendo os mais altos padrões de segurança aos seus clientes. Para o comerciante, além de poder aceitar pagamentos por aproximação em valores acima de R$ 200, as principais vantagens estão na isenção dos valores de adesão à maquininha tradicional e na possibilidade de começar a vender no mesmo instante em que o usuário acessa o app, sem precisar aguardar a chegada de um terminal de vendas e a habilitação das bandeiras. Além disso, a tecnologia oferece a possibilidade de digitalizar comércios menores que aceitam apenas pagamento em dinheiro.

Essa tecnologia cresce em um cenário em que as mudanças adotadas ou impulsionadas pela pandemia se mostram cada vez mais consolidadas como um hábito entre os consumidores brasileiros. Segundo o estudo New Payments Index, da Mastercard, 86% dos entrevistados brasileiros usaram pelo menos um método de pagamento digital no ano passado. Destes, 56% usaram pagamentos por aproximação.

"Temos visto o avanço de diferentes formas de pagamento, sendo os pagamentos por aproximação uma das modalidades preferidas por oferecer praticidade e conveniência de forma rápida e segura", afirma Estanislau Bassols, presidente da Mastercard Brasil. "Para os pequenos e médios empreendedores essa é uma oportunidade de aumentar a digitalização e a segurança do negócio, reduzir a inadimplência, além de melhorar a experiência do consumidor final", finaliza.

"Nossa cultura gira em torno de ouvir o cliente, e é isso que fazemos para evoluir. Melhoramos nossa tecnologia pioneira. Nossa solução está ainda mais completa para atender às necessidades dos clientes, ajudando-os a vender mais e levar seus negócios para o próximo nível", afirma Caio Fiuza, sócio e COO da Stone, responsável pela Ton.

"A Stone foi a primeira empresa brasileira - e uma das primeiras do mundo - a lançar essa novidade. Agora estamos prontos para dimensionar o produto, com toda a qualidade e segurança que nosso cliente merece. O TapTon também é uma ferramenta de educação financeira, possivelmente a primeira de muitos empreendedores a aceitar cartão e operar uma conta digital. Estamos contribuindo para a crescente digitalização do varejo no país", afirma Augusto Lins, presidente da Stone.

