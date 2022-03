Parceria entre Amrop e JM Search define um novo padrão para a indústria

HAMBURGO, Alemanha e NOVA YORK, 1 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Em fevereiro de 2021, a empresa global de recrutamento Amrop e a empresa norte-americana JM Search firmaram uma aliança estratégica exclusiva, permitindo que ambas as empresas expandissem suas ofertas e o respectivo alcance global para seus clientes. Um ano após a parceria, esse modelo tem se mostrado um grande sucesso e ambas as empresas estão empenhadas em fortalecer ainda mais seu relacionamento.

A Amrop, fundada em 1977, tornou-se uma das maiores assessorias para consultoria de liderança do mundo, com 65 escritórios em 53 países. Antes da parceria com a JM Search, a empresa tinha escritórios em seis cidades dos EUA, mas não tinha alcance em algumas partes do país. A JM Search foi, portanto, o parceiro ideal, com seu histórico de mais de 40 anos como uma empresa independente de recrutamento de executivos dos EUA de alto nível, com clientes em todos os principais mercados da América do Norte.

Desde que foi formada em 1980 por John Marshall, a JM Search cresceu organicamente para incorporar mais de 130 funcionários. A equipe reúne ex-executivos operacionais e financeiros, investidores e profissionais de recrutamento experientes com ampla especialização no setor, expertise funcional e acesso comprovado a talentos que abrangem vários setores de atividade. Os clientes da JM Search incluem empresas de capital privado e empresas de portfólio, empresas amparadas com capital de risco e empresas de capital aberto em toda a América do Norte. Por meio da parceria com a Amrop, a JM Search agora também é capaz de oferecer recursos de recrutamento global a seus clientes.

"Estava faltando uma parceria global para nossa empresa", disse John, que atua como CEO, "principalmente devido ao número cada vez maior de clientes que operam negócios em várias localidades".

Para a Amrop, o maior foco no mercado dos EUA oferece suas próprias oportunidades, disse a presidente da empresa, Annika Farin. Ela destaca como ambas as empresas trazem um espírito empreendedor para o mercado. "Isso faz da parceria uma escolha verdadeiramente alternativa para os clientes, com uma oferta que tem profundidade e é entregue com qualidade", disse ela.

"A capacidade de avaliar talentos e fazer as recomendações assertivas para nossos clientes se resume a um conhecimento mais amplo de nossos mercados e ao contexto de cada colocação. Além disso, nossas equipes podem trabalhar juntas com fluidez na mesma tarefa sem que o cliente perceba somos duas empresas separadas", complementou Annika. "Juntos, somos capazes de ajudar uns aos outros a alcançar mais do que seria possível individualmente."

John concorda: "Por meio de nossa parceria com a Amrop, conseguimos solucionar os desafios dos clientes em várias regiões, o que é um valor adicional que podemos agregar aos nossos serviços. E conseguimos conectar nossas redes regionais entre mais de uma dezena de fundos de capital privado de forma coordenada e global."

Juntas, as duas empresas mantêm a vantagem independente que ambas estabeleceram em seus mercados, ao mesmo tempo em que expandem seu alcance e aprofundam seus conhecimentos e habilidades especializadas. O resultado é um conjunto abrangente de terceirização de talentos que prima pela velocidade e agilidade, além da capacidade de visualizar os talentos por meio de uma lente global hiperlocal e visionária. Isso oferece a oportunidade de recrutamentos mais rigorosos por líderes extremamente disputados.

