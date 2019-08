Parceria entre Banco Original e Serasa Experian para prospecção inteligente de clientes prevê triplicar contas digitais da instituição ainda em 2019

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O Banco Original, primeiro banco no Brasil a proporcionar abertura de conta corrente 100% digital, e a Serasa Experian firmaram parceria para aplicar o uso da inteligência de dados na estratégia de prospecção de clientes para a instituição. A solução adotada foi o Polis, plataforma de insights da Serasa Experian, que permitiu que o banco identificasse de forma mais precisa o seu público-alvo e direcionasse seus esforços em campanhas de mídias digitais. O objetivo do projeto é ajudar o Banco Original a atingir a meta de 2,5 milhões de contas abertas até o final de 2019.

As informações demográficas, financeiras e comportamentais acessada por meio do Polis foram utilizadas de modo combinado para segmentar, qualificar e criar audiências para direcionar anúncios online. A utilização das Audiências Digitais disponibilizadas pela Serasa Experian permitiu o direcionamento de mensagens ainda mais aderentes para cada tipo de cliente. De imediato, essas ações já geraram uma redução de 50% no valor do Custo Por Mil (CPM) investido e um aumento de 30% no volume de leads qualificados.

"A solução da Serasa Experian otimizou a assertividade dos nossos esforços em campanhas de marketing, trazendo assim clientes qualificados para nossa base", explica Luciano Formozo, Head de UX, XRM e Gestão de Marca do Banco Original.

Após a definição do plano para a expansão da carteira de clientes, o Banco Original sentiu necessidade de traçar uma estratégia conjunta para as áreas de Aquisição e Crédito, com o propósito de qualificar seu público-alvo desde o primeiro estágio do ciclo de negócios.

"O poder dos dados e segmentações disponibilizados no Polis foi importante para que o Banco Original otimizasse suas estratégias de marketing com mais conhecimento sobre o público-alvo, aprimorando a etapa de qualificação para suas campanhas digitais", diz Eduardo Castro, Diretor de Soluções de Marketing da Serasa Experian.

Em junho deste ano, este caso foi premiado pela ABEMD, Associação Brasileira de Marketing de Dados, na categoria CRM Loyalty – com campanha de comunicação B2C.

