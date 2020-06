Parceria entre BIOTRONIK e Acutus Medical traz para a América Latina o futuro do mapeamento 3d na eletrofisiologia

SÃO PAULO, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A BIOTRONIK, uma das empresas líderes no desenvolvimento de soluções cardio e endovasculares, e a Acutus Medical, precursora da ablação e da eletrofisiologia, agora estão unidas para oferecer diagnóstico eficiente e tratamento rápido para pacientes com arritmias cardíacas, uma das principais doenças do coração.

Por meio de uma parceria exclusiva e global, as empresas estão trazendo ao mercado latino-americano o inovador Acutus AcQMap, sistema que proporciona uma plataforma única de Imagem e Mapeamento 3D para que os médicos vejam rapidamente e em tempo real a função elétrica do coração com definição extremamente detalhada. O sistema ajuda a mapear e a orientar o tratamento de qualquer arritmia, desde as mais simples até às altamente complexas, em menos de três minutos.

E, conforme as arritmias se tornam mais comuns, o acesso sem precedentes aos dados em tempo real será essencial para melhorar o diagnóstico e os cuidados aos pacientes. Principalmente neste momento em que os sistemas de saúde em todo o mundo estão enfrentando pressão contínua para oferecer atendimento mais direcionado, com melhores resultados e custos reduzidos. Dessa forma, a combinação do portfólio de monitoramento cardíaco de qualidade comprovada da BIOTRONIK com a inovadora tecnologia de mapeamento da Acutus proporcionará aos especialistas em EP importantes vantagens com relação aos sistemas de orientação terapêutica existentes.

O novo sistema

O sistema de mapeamento Acutus define um importante marco para a eletrofisiologia invasiva, trazendo uma nova forma de mapear arritmias complexas, dentre elas a fibrilação atrial. Com o uso do novo cateter AcQMap 3D será possível a reconstrução e o mapeamento de arritmias complexas rapidamente, em tempo real e com precisão 4 vezes maior, se comparado aos sistemas tradicionais. "A integração do Acutus AcQMap com a mundialmente consolidada plataforma Home Monitoring® permitirá a transmissão e armazenamento em tempo real de procedimentos, posicionando a BIOTRONIK mais uma vez como referência em eletrofisiologia invasiva e telemedicina", afirma Roberto Alvarenga, Vice Presidente da BIOTRONIK LATAM.

Estudos publicados no European Heart Journal em 2012 e 2017 demonstraram que o monitoramento remoto por meio do Home Monitoring® ajuda a reduzir significativamente a hospitalização, o acidente vascular cerebral e a mortalidade.

O Diretor de Assuntos Científicos BIOTRONIK LATAM, Alexey Peroni, destaca os benefícios da tecnologia Acutus. "O AcQMap de mapeamento reconstrói a anatomia do coração por meio de sinais ultrassônicos, capturando até 115.000 pontos por minuto e mostra a atividade elétrica do coração de forma rápida e clara, seja de maneira estática ou dinâmica. Assim, o sistema ultrassônico pode trazer uma imagem com a precisão e a qualidade de uma tomografia computadorizada, permitindo que o tratamento seja mais preciso e até reanalisado em tempo real sempre que necessário", afirma Alexey.

Sobre a BIOTRONIK:

A BIOTRONIK é uma empresa líder fabricante de dispositivos médicos que desenvolve soluções cardiovasculares e endovasculares confiáveis e inovadoras há mais de 50 anos. Impulsionada pelo objetivo de combinar perfeitamente a tecnologia com o corpo humano, as inovações da BIOTRONIK oferecem cuidado que salva e melhora as vidas de milhões de pessoas diagnosticadas com doenças cardíacas e nos vasos sanguíneos todos os anos. A BIOTRONIK possui sede social em Berlim, Alemanha, e está representada em mais de 100 países.

Sobre a Acutus Medical:

A Acutus Medical é uma empresa dinâmica de tratamento de arritmia com serviço completo, focada no desenvolvimento de tecnologias distintas e inovadoras que proporcionam excelentes resultados a médicos e pacientes. Na Acutus, sabemos que ver é melhor que acreditar. O diagnóstico e o tratamento de pacientes com arritmias atriais exigem a eliminação do desconhecido. O sistema avançado de imagem e mapeamento cardíaco da Acutus oferece visualização em tempo real de arritmia, exibindo o verdadeiro padrão de ativação do coração, transformando o caos de uma arritmia complexa em uma visão clara para os eletrofisiologistas. Fundada em 2011, a Acutus está sediada em Carlsbad, Califórnia.

