Parceria entre Dense Air e Millbrook para Sustentabilidade da Rede AutoAir 5G

Essas tecnologias de rede aprimoradas serão implementadas na instalação de teste independente de 700 acres da Millbrook, em Bedfordshire no início de 2021. Além de suas extensas pistas de testes e laboratórios, a Millbrook abriga a Área Urbana de Testes Controlada pelo Governo do Reino Unido para Veículos Conectados e Autônomos – parte da Área de Testes de CAM do Reino Unido.

A rede AutoAir está sendo migrada para as seguintes tecnologias de grau comercial (autônomas): Open RAN, RAN desagregada e de nuvem nativa 5GC com base em 5G do 3GPP SA, as quais utilizam amplamente o conjunto de produtos da Airspan Networks. Esta implementação apoia a iniciativa de diversidade da cadeia de suprimentos do governo do Reino Unido e está em conformidade com os padrões de O-RAN emergentes que buscam democratizar o fornecimento de unidades de acesso de rádio dentro de uma plataforma de código aberto.

A rede irá operar em espectro na Banda 40 4G (2,3 GHz), Banda 3 4G (1,8 GHz) e Banda n77 5G (3,8 e 4,2 GHz) sob licenças pioneiras de acesso compartilhado. Isso permitirá que as redes privadas trabalhem com sua própria alocação de espectro de rádio para testes e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que dão apoio ao acesso público de operadoras de rede móvel. A banda n77 é a mesma que já está em operação comercial no Japão e atualmente está sendo leiloada nos EUA pela Comissão Federal de Comunicações. Isso significa que os usuários poderão testar os VCAs no Reino Unido, utilizando as mais recentes frequências de rede, antes de exportar os veículos para o Japão e os EUA.

Com 5G autônomo, os recursos completos do mais recente lançamento da 3GPP podem ser funcionais em um ambiente operacional privado seguro com cobertura abrangente em todo o Campo de Provas de Millbrook. Capacitando as Comunicações ultraconfiáveis e de baixa latência (URLLLC), as Comunicações Massivas do Tipo Máquina (mMTC) e os recursos de fatiamento de rede em uma arena de teste do mundo real pela primeira vez no Reino Unido. Cada recurso agrega valor significativo ao panorama tecnológico. Com URLLC, pode ser experimentada latência tão baixa quanto 3ms e mMTC traz o potencial de conectar massivamente muito mais dispositivos por km2 do que possível anteriormente. O fatiamento de rede em essência oferece uma parte dedicada da rede para cada serviço de rede, facilitando a localização separada, a computação de borda e o acesso à nuvem. Isso seria semelhante a ter a sua própria pista exclusiva em uma rodovia que pode expandir e contrair de acordo com o que estiver circulando por ela!

Paul Senior, CEO, diz: "Nossa parceria com a Millbrook vai ganhando cada vez mais força, e temos o prazer de anunciar esta importante atualização para a mais recente tecnologia de RAN aberta 5G SA do 3GPP da Airspan Networks. Um dos principais objetivos do projeto DCMS AutoAir 5G foi garantir que a rede que construímos fosse sustentável e proporcionasse um legado duradouro para a Millbrook e o ecossistema de VCA do Reino Unido. A implementação de uma infraestrutura autônoma de 5G do 3GPP usando a banda n77 cria uma oportunidade única de teste e desenvolvimento que pode apoiar ambos os ecossistemas automotivos e de telecomunicações, dentro de uma instalação de pesquisa acessível e reservada."

Connor McCormack, Presidente da Millbrook, nos conta: "Esta atualização é um grande avanço na capacidade, trazendo as mais recentes tecnologias para a nossa área de testes 5G. Ela oferece grandes benefícios aos clientes em nosso ambiente operacional seguro e valida a nossa plataforma de testes no longo prazo para uso no futuro. Estamos muito orgulhosos de fazer parte do consórcio AutoAir e esperamos a implementação desta tecnologia de ponta."

Eric Stonestrom, CEO da Airspan Networks declara: "Estamos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento de longo prazo com o projeto AutoAir financiado pelo DCMS. A atualização para 5G usando a solução OpenRANGE de ponta a ponta para Sub-6 GHz da Airspan é outra comprovação do uso da tecnologia OpenRAN para alavancar a inovação no Reino Unido"

Entre em contato com a equipe da Dense Air pelo e-mail [email protected] ou da Millbrook pelo e-mail [email protected] para saber como podemos apresentar a nova era para você.

Sobre a Dense Air

A Dense Air está sediada no Reino Unido e tem interesses de espectro na Irlanda, Bélgica, Portugal, Nova Zelândia e Austrália. A Dense Air oferece serviços neutros de hospedagem de pequenas células exclusivas do "transportador principal" para capacitar uma densificação econômica para qualquer operadora móvel ou prestadora de serviços de 4G ou 5G existente. A sede da Dense Air da Nova Zelândia fica em Auckland, onde administra seus serviços comerciais operacionais.

Sobre a Airspan

A Airspan é uma fornecedora de hardware de RAN aberta e software na nuvem, completamente virtualizados, pioneira de 4G e 5G, premiada várias vezes, sediada nos Estados Unidos, com mais de 20 anos de experiência e mais de um milhão de células implementadas nas mais avançadas redes Tier 1, redes não públicas e aplicações verticais em todo o mundo. O amplo portfólio de produtos da Airspan de estações de base de baixa potência e Macro, internas e externas e soluções de software vRAN abertas criam o kit de ferramentas perfeito para explorar totalmente novas tecnologias como mmWave, Sub-6 GHz, MIMO Massivo e arquiteturas de vRAN abertas de acordo com as especificações de O-RAN e 3GPP, bem como um portfólio de acesso sem fio fixo e backhaul líder do setor para aplicações PTP e PTMP utilizando Wi-Fi 6. Para informações adicionais, acesse www.airspan.com.

Sobre a Millbrook

A Millbrook fornece serviços e sistemas de teste e validação de veículos para clientes nas indústrias de transporte, automotiva, pneus, petroquímica e defesa. É independente e imparcial em todos os seus empreendimentos.

Possui uma gama de instalações de teste para veículos completos, pneus e componentes localizadas no Reino Unido, nos EUA e no norte da Finlândia. As instalações incluem pistas de teste variadas, internas e externas, dinamômetros de motor, câmaras ambientais, células de teste de motor eletrônico e eixo eletrônico, sistemas portáteis de medição de emissões (PEMS), laboratórios de testes estruturais, laboratórios de colisão incluindo um ServoSled de última geração, laboratórios de sistemas internos, instalações de teste de bateria e dinamômetros de chassis para testes de emissões avançados.



A Millbrook projeta, constrói, instala e faz manutenção de sistemas de teste de dinamômetro e do sistema de aquisição e controle de dados associado.

Os funcionários da Millbrook são apaixonados por segurança, atendimento ao cliente e excelência técnica, o que os torna parceiros ideais em qualquer estágio do desenvolvimento e lançamento dos veículos do futuro.

Em dezembro de 2020, a Millbrook e o grupo francês de testes automotivos UTAC CERAM chegaram a um acordo de fusão de suas operações para criar um grupo líder de mercado em testes de veículos, homologação e tecnologias emergentes para veículos autônomos, conectados e elétricos. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2021, sujeita às autorizações regulatórias normais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418570/5G_AutoAir_Network.jpg

FONTE Dense Air

SOURCE Dense Air