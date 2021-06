Parceria entre Education New Zealand e FutureLearn oferece cursos on-line; sustentabilidade é tema de destaque

WELLINGTON, Nova Zelândia, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- À medida em que o mundo se torna on-line, estudantes internacionais estão aproveitando novas oportunidades para conhecer o que países como a Nova Zelândia têm a oferecer.

A Education New Zealand Manapou ki te Ao (ENZ), agência do governo neozelandês para educação internacional, e a FutureLearn anunciaram uma nova parceria para levar a estudantes globais uma seleção de cursos on-line com curadoria de mais de 15 instituições de ensino da Nova Zelândia de reconhecida reputação acadêmica.