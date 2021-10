Parceria entre FlexClub e Untapped Global proporcionará mobilidade elétrica para profissionais sob demanda

"Nossa tecnologia de gestão de riscos e nossos recursos de distribuição digital permitem que financiadoras de ativos, empresas de financiamento e fabricantes de veículos lancem e operem assinaturas de veículos de forma mais lucrativa, ao mesmo tempo que atendem a uma série de clientes, incluindo profissionais sob demanda", disse Tinashe Ruzane, CEO da FlexClub.

Ao utilizar a Internet das Coisas, o modelo de Smart Asset Financing™ da Untapped Global torna estes investimentos mais seguros e lucrativos, ao mesmo tempo que rastreia ativos e gera receita em tempo real.

"O acesso simplificado aos ativos catalisará uma nova onda de oportunidades para milhares de empreendedores em economias como México e África do Sul", afirma Jim Chu, CEO da Untapped Global.

Esta parceria tem o potencial de fazer o uso de veículos elétricos decolar. "Estamos comprometidos em aumentar a utilização de VEs no México e em desenvolver a infraestrutura necessária para o futuro da mobilidade", disse Servando Canales, diretor de inovação da Italika. "Nossa aliança com a FlexClub e com a Untapped Global acelerará a adoção dos veículos elétricos, oferecendo uma alternativa mais flexível ao financiamento tradicional."

A parceria entre a Untapped Global e a FlexClub se estende a assinaturas de veículos, em colaboração com a Avis Fleet e várias outras empresas de financiamento de veículos.

Sobre a Untapped Global

Com sede em San Francisco e com equipes na África, América Latina e Europa, a Untapped Global está remodelando o investimento rentável em mercados fronteiriços. Em uma missão de capacitar os próximos bilhões de empreendedores a atingir todo seu potencial, a Untapped gera oportunidades conectando inovadores do mercado fronteiriço a investidores globais por meio de sua plataforma Smart Asset Financing™, oferecendo financiamento CAPEX no mundo todo, e de sua rede global de investimentos, a The Nest.

Sobre a FlexClub

A FlexClub é um marketplace de veículos por assinatura na África do Sul e no México. O marketplace oferece um canal de distribuição adicional a empresas de financiamento e aluguel de veículos que buscam oferecer veículos por assinatura a clientes que desejam uma alternativa para o financiamento de veículos tradicional. A FlexClub está alavancando sua tecnologia e seus recursos operacionais para se tornar a página inicial dos veículos por assinatura nos mercados emergentes.

Sobre a Italika

A ITALIKA® é a marca e fabricante de motocicletas líder no México, com mais de três milhões de clientes. A ITALIKA® revolucionou o mercado em tempo recorde. As primeiras motos da Itália foram projetadas em conjunto com a sul-coreana Hyosung. Os modelos atuais têm projeto e origem mexicanos, com uma fábrica e depósito de peças em Toluca, no México. As motos da Italika são utilizadas no México e em toda a América Latina.

FONTE Untapped Global

