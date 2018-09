Parceria entre o Paris Saint-Germain e a Jordan Brand-algo inédito para o futebol

PARIS, 13 de setembro de 2018 /PRNewswire/ --





Por favor, clique aqui para ver o comunicado de imprensa multimídia.

Hoje é o dia em que o futebol e o estilo mudam para sempre.

Hoje é o dia em que o Paris Saint-Germain, o clube de futebol que mais cresce no mundo, lança um acordo inovador com a icônica Jordan Brand.

Hoje, pela primeira vez na história do futebol, duas potências de esporte e estilo criam uma coleção mundial exclusiva de mais de 90 produtos de desempenho, treinamento e estilo de vida. E nesta temporada o Jumpman fará a sua estreia na UEFA Champions League, com destaque para as camisas titular e reserva do Paris Saint-Germain durante sua campanha europeia.

Juntos, Paris Saint-Germain e Jordan Brand trabalharam incansavelmente nos bastidores para criarem uma nova coleção para o futebol. Uma coleção que tem algo para todos – atletas excepcionais, os nomes mais influentes do mundo da cultura e, é claro, para os fãs ao redor do mundo.

Nasser Al-Khelaifi, Presidente e CEO do Paris Saint-Germain disse: "A colaboração entre Paris Saint-Germain e Jordan sublinha a ambição de ambas as marcas em combinar desempenho, inovação e estilo. É um próximo passo evidente em nosso projeto que o Paris Saint-Germain seja uma das maiores marcas esportivas globais, aproveitando a abordagem vanguardista de nossas raízes parisienses. Essa parceria se baseia em nossa associação de longa data com a Nike e nos permitirá alcançar novas audiências, assim como oferecer aos nossos fiéis torcedores ao redor do mundo a mercadoria mais estilosa de um clube."

Michael Jordan acrescentou: "Jordan Brand e Paris Saint-Germain compartilham uma posição distinta em esporte e estilo, então fazer parceria com o clube foi uma escolha natural. Estamos entusiasmados por unir essas duas comunidades apaixonadas, colocando o Jumpman no peito do Paris Saint-Germain para continuar acrescentando energia para o esporte e estilo globalmente."

Ao conhecer a coleção, Neymar Jr. declarou: "Para mim, a Jordan Brand significa algo fenomenal, mágico, irreverente. É perfeito para o Paris e a Liga dos Campeões. É uma enorme responsabilidade levar o nome de Jordan em uma camisa e estamos ansiosos para uma excelente temporada. Dois parceiros que são campeões, tanto Paris quanto Jordan, então eu realmente espero que essa conexão nos traga muitos títulos."

Um novo capítulo da bem-sucedida história entre Paris SG e Nike

Embora a Nike continue sendo a fabricante de materiais esportivos do Paris Saint-Germain há muito tempo, este novo contrato inovador com a Jordan Brand fortalecerá a reputação do clube como um ícone do esporte e estilo, liderando o caminho como um dos criadores de tendências no futebol mundial.

A parceria aumentará a visibilidade do clube em todo o mundo, especialmente na Ásia e na América do Norte, confirmando a posição do Paris Saint-Germain no topo das vendas globais de produtos esportivos.

Uma coleção única

Até o final da temporada 2018-2019, a coleção incluirá mais de 90 itens de desempenho, treinamento e estilo de vida. Será a primeira vez que um clube de futebol lança uma coleção tão diversificada e inovadora e mais de 100 caixas exclusivas foram enviadas para um seleto grupo de personalidades do mundo do entretenimento e da moda.

Uma incomparável distribuição global

Os fãs também poderão garantir esta tão esperada coleção Paris Saint-Germain x Jordan via PRÉ-ENCOMENDA a partir de 13 de setembro, em store.psg.fr/Jordan, e a partir de 14 de setembro nas lojas online e oficiais do Paris Saint-Germain, incluindo a nova boutique aberta com o Edifice em Tóquio, assim como nas lojas da Nike/Jordan. Isso está de acordo com a estratégia do Paris Saint-Germain de desenvolver uma forte rede de lojas premium ao redor do mundo.

#PSG #JUMPMAN

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/743364/Paris_Saint_Germain_Football_Logo.jpg

FONTE Paris Saint Germain Football