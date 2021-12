Parceria entre Quectel e Point One cria módulo de GNSS de alta precisão altamente acessível, pequeno e fácil de usar com integração de RTK para aplicações no mercado de massa

SÃO FRANCISCO, 9 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de módulos e antenas de IOT, e a líder em tecnologia de localização de precisão Point One Navigation anunciaram hoje o LG69T-AM, a mais recente adição à série LG69T de módulos de GNSS. O mecanismo de posicionamento da Point One alimenta o LG69T-AM e possibilita precisão global em nível centimétrico integrando GNSS aumentado em um módulo acessível, mas fácil de usar, com API de fonte aberta.

O módulo de GNSS LG69T-AM conta com a plataforma de receptor de posicionamento TeseoV da STMicroelectronics com 80 canais de rastreamento e quatro canais de aquisição rápida compatíveis com GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NAVIC. O LG69T-AM utiliza a tecnologia RTK e SSR da Point One para precisão em nível centimétrico e tempo de convergência ultrarrápido. Ele foi projetado para ser facilmente integrado com modificação mínima de e-BOM e é adequado para adoção pelo mercado de massa sem a necessidade de um coprocessador externo caro. Devido a seu tamanho pequeno, peso leve e excelente consumo de energia, é ideal para aplicações como micromobilidade e agricultura de precisão.

O FusionEngine e seu cliente de serviço de correção Polaris estão embutidos no mecanismo do LG69T-AM. O Polaris é o serviço de correção de GNSS da Point One, oferecendo precisão absoluta superior a dez centímetros, com presença de costa a costa nos EUA e cobertura em toda a Europa. Ele oferece diversas opções de conectividade, incluindo entrega por celular e Banda L. A rede é desenvolvida especificamente para clientes da agricultura de precisão e inclui anti-obstrução avançada, mitigação de interferências, segurança de ponta a ponta e monitoramento automático de integridade incomparável em relação a qualquer outro fornecedor. O LG69T-AM também é compatível com serviços de correção com base em padrões.

"A Quectel está empolgada em trabalhar com a Point One Navigation para oferecer uma solução de GNSS de precisão de alto desempenho e fácil de usar", disse Mark Murray, vice-presidente de vendas de GNSS e do departamento automotivo da Quectel Wireless Solutions. "O LG69T-AM, juntamente com o FusionEngine da Point One e o Polaris, oferece uma solução verdadeiramente revolucionária ao mercado."

"O pacote completo de ofertas da Point One permite a localização precisa de qualquer coisa que esteja em movimento no mundo real. Estamos muito felizes em trabalhar com a Quectel e em aproveitar sua profunda experiência em projeto, suporte e integração de módulos. Essa oferta conjunta possibilitará sistemas robóticos mais seguros e eficazes para aplicações no mercado de massa verdadeiramente", disse Aaron Nathan, CEO e cofundador da Point One Navigation.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em IoT. Como uma empresa fortemente centrada no cliente, criamos módulos e antenas de celular e GNSS de alta qualidade, respaldados por suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de mais de três mil profissionais nos ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento e garante a entrega rápida de nossos produtos ao mercado. Listada na Bolsa de Valores de Xangai (603236.SS), nossa liderança internacional se dedica ao avanço da IoT em todo o mundo. Para mais informações, acesse o site da Quectel: quectel.com

Sobre a Point One Navigation

Os veículos, equipamentos e dispositivos do futuro exigem conhecimentos precisos de sua localização para serem seguros e eficazes no mundo real. A Point One oferece a primeira solução de posicionamento preciso econômica e que funciona em qualquer lugar. Navegação por satélite, visão computacional e fusão de sensores formam a base da plataforma de localização da Point One. A Point One supera as outras opções, incorporando firmemente os pontos fortes de diferentes modalidades de sensores e utilizando dados proprietários de forma inteligente. A Point One está sediada em São Francisco, na Califórnia. Para mais informações, acesse o site da Point One: pointonenav.com

FONTE Quectel

