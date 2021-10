Parceria KIIT e KISS com a UNESCO MGIEP para curso on-line sobre aprendizado social e emocional

NOVA DELI, 29 de outubro de 2021 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) e o Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) assinaram um acordo de parceria com o UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) para oferecer o curso on-line autodirecionado de empatia e gentileza (SEEK) para a equipe e estudantes do KIIT-KISS em etapas.