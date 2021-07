Parceria UnionPay-IATA oferece aos usuários de seus cartões um maior acesso à compra de passagens on-line

XANGAI, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A UnionPay International (UPI) anunciou hoje a sua cooperação com a International Air Transport Association (IATA) para lançar vários serviços de pagamento da UnionPay em seu IATA Financial Gateway (IFG). Os titulares dos cartões da UnionPay agora podem fazer reservas fáceis por meio de todos os canais de distribuição de companhias aéreas, incluindo agentes de viagens e aplicativos móveis de companhias aéreas internacionais que aceitam produtos da UnionPay.

Como uma das organizações mais importantes do setor de aviação, a IATA representa mais de 290 companhias aéreas membros, que abrangem 82% do tráfego aéreo global. Atualmente, cerca de 90 companhias aéreas internacionais como Emirates, Singapore Airlines e Air France aceitam os cartões da UnionPay. Por meio da acessibilidade global da IFG, estima-se que essa cooperação amplie os serviços de pagamento on-line da UnionPay para companhias aéreas regionais e facilite as viagens de negócios locais para os viajantes frequentes fora da China continental.

Larry Wang, vice-presidente da UnionPay International, declarou: "A UPI continua a otimizar a experiência de utilização de seus cartões em todo o setor das companhias aéreas para oferecer aos titulares serviços de reserva de passagens on-line mais seguros e convenientes e nossa cooperação com a IATA Financial Gateway melhora a posição dos cartões da UnionPay para as compras de passagens aéreas. Em resumo, uma maior aceitação em vários âmbitos oferece uma experiência aprimorada para nossos titulares de cartão no país e no exterior."

"A IFG oferece uma solução econômica para que as companhias aéreas e os provedores de viagens otimizem os distintos processos que utilizam para o pagamento de vendas. Temos o prazer de dar as boas-vindas ao pacote de serviços de pagamento da UnionPay International para a IFG, que oferecerá mais opções de pagamento para os titulares dos cartões da UnionPay", afirmou Muhammad Albakri, vice-presidente sênior dos Serviços de distribuição e liquidação financeira da IATA.

A IATA integrou os serviços de pagamento on-line da UnionPay à IFG. Todas as companhias aéreas podem permitir que seus distintos canais de venda on-line aceitem a UnionPay simplesmente por meio de uma ligação API sem alteração adicional do sistema. As duas partes trabalharão juntas para apoiar as companhias aéreas na viabilização da UnionPay em todos os pontos de contato de viagens de passageiros, o que também aumentará ainda mais a aceitação dos cartões da UnionPay nos centros de passagens das companhias aéreas e em outros casos de uso off-line.

Nos últimos anos, a UPI tem trabalhado em conjunto com compradores globais e portais importantes para otimizar a aceitação de seus cartões on-line. Atualmente, o pagamento on-line UnionPay foi habilitado para mais de 22 milhões de comerciantes em mais de 200 países e regiões. Apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 3.000 novos grandes comerciantes on-line foram autorizados a aceitar cartões da UnionPay. As agências de viagens on-line populares, como Agoda e Booking.com, agora contam com os pagamentos on-line da UnionPay, juntamente com dez grupos hoteleiros reconhecidos, incluindo Peninsula, Mandarim Oriental e Four Seasons.

Sobre a IATA

A International Air Transport Association (IATA) é a associação comercial das companhias aéreas do mundo, que representa cerca de 290 companhias aéreas ou 82% do tráfego aéreo total. A IATA apoia muitas áreas de atividade da aviação e ajuda a formular políticas do setor referentes aos seus problemas críticos. Acesse www.iata.org para obter informações adicionais.

Sobre a UnionPay International

A UnionPay International (UPI) é especializada no crescimento e suporte dos negócios globais da UnionPay. Em parceria com mais de 2.400 instituições em todo o mundo, a UnionPay International permitiu a aceitação do cartão em 180 países e regiões, com emissão em 70 países e regiões.

