Parceria visa fortalecer exportações e desenvolvimentos de projetos

Em sua passagem por Curitiba, no final de setembro, o CEO da Otimiza, Bertrand Dupont, o seu sócio François Legleye e o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, visitaram a diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da InvestParaná para tratar com seus executivos sobre o mercado exportador paranaense e captação de investimentos para as empresas do Estado.