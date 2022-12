Parcours de la transition énergétique polonaise : le dernier rapport d'EY et de la PKEE

VARSOVIE, Pologne, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La présentation des réalisations du secteur de l'énergie polonais et l'introduction de projets de l'industrie pour les années à venir sont les principales questions soulevées dans le rapport « Parcours de la transition énergétique polonaise ». L'analyse a été préparée par EY et l'Association polonaise de l'électricité (PKEE).

La PKEE, dont les membres sont les plus grandes entreprises et organisations industrielles polonaises du secteur de l'énergie, a rédigé un rapport afin de présenter les réalisations de la Pologne en matière de transition énergétique. Un autre objectif du rapport est de familiariser le lecteur avec l'ampleur des défis auxquels est confronté le secteur polonais de l'énergie après la mise en œuvre des politiques de l'UE et de la Pologne en matière de climat et d'énergie, et indiquer l'impact que la déstabilisation du marché aura sur la transition énergétique.

« Nous sommes aujourd'hui à un tournant pour le secteur énergétique européen. De nombreux experts affirment que nous faisons face à la plus grande crise énergétique depuis les années 1970. C'est l'effort conjoint de tout le secteur de l'énergie, des États membres et des institutions de l'UE qui déterminera le délai et les conditions dans lesquels l'Union européenne surmontera cette crise. Je suis convaincu que la Pologne peut utiliser la crise actuelle pour construire un secteur énergétique fort, indépendant, respectueux de l'environnement et solidaire », a déclaré Wojciech Dąbrowski, président du Conseil d'administration de la PKEE.

L'étendue de la transformation du secteur énergétique polonais est plus large et plus coûteuse que dans un pays européen moyen. Le secteur de l'énergie en Pologne, en raison des conditions historiques et géopolitiques, était dominé par les combustibles fossiles - charbon et lignite. Néanmoins, l'augmentation progressive et constante de la part de l'énergie produite à partir de sources à faibles émissions et non émettrices signifie que l'impact de la production énergétique sur l'environnement naturel en Pologne diminue systématiquement.

« Le rapport 'Parcours de la transition énergétique polonaise' préparé par le secteur polonais de l'électricité permet de comprendre comment nous en sommes arrivés à de telles conclusions et où nous en sommes aujourd'hui en termes de développement du secteur de l'énergie et de sortie de la crise énergétique. L'évolution du secteur polonais de l'électricité, qui se poursuit depuis 1989, année où la Pologne a retrouvé sa souveraineté économique, est d'une grande importance ici », a souligné M. Dąbrowski.

Le rapport aborde également les problèmes les plus récents du secteur énergétique résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la crise énergétique.

