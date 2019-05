Paris Presents annonce la nomination d'un nouveau directeur commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

En qualité d'ancien responsable du développement commercial international chez Baylis & Harding, Brian a dirigé une équipe de cadres des ventes et du marketing chargée de l'expansion de sept nouvelles régions, dont la Chine et le Canada. Avant d'occuper ce poste chez Baylis & Harding, Brian était directeur général de Markwins Beauty Brands dans la région EMEA. Quand il était chez Markwins, Brian et son équipe ont fait passer la distribution de huit à vingt-quatre nouveaux pays dans la région EMEA. Brian est tout aussi compétent pour diriger les efforts de vente et de marketing afin de poursuivre le développement de la marque que pour gérer la chaîne logistique et la planification de la demande. Brian apporte des connaissances acquises sur le terrain, en travaillant directement avec un grand nombre de détaillants et de distributeurs internationaux comptant parmi les plus importants au monde, ce qui favorise la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges.