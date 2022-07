Paris Rhône, marca de eletrodomésticos de um século, entra em um novo segmento com um projetor UST 4K incomparável

A estreia global da TV a laser 4K Paris Rhône marcará um novo começo para a marca centenária à medida que expande seu portfólio com um novo segmento para oferecer experiências audiovisuais de ponta a mais pessoas em todo o mundo. Uma oferta de lançamento altamente competitiva estará disponível para os participantes da campanha Indiegogo, uma vez que incentiva mais pessoas a adotar o futuro do entretenimento com seu projetor 4K de próxima geração com boa relação custo-benefício.

Com resolução 4K com 8,3 milhões de pixels e HDR 10, a TV a laser 4K Paris Rhône oferece imagens nítidas e detalhes ricos para um prazer visual incomparável. Dois mil ANSI lumens de brilho garantem uma qualidade de imagem vívida e incrível em todas as condições de iluminação, mesmo ao assistir a filmes durante o dia; enquanto a tecnologia ALPD líder garante uma ampla gama de cores, alto brilho e alto contraste para projeções verdadeiramente vibrantes.

Além disso, com um contraste nativo de 3.000:1, a TV a laser 4K Paris Rhône projeta claramente mais detalhes em sombras profundas e destaques brilhantes para telas cristalinas, especialmente quando os usuários assistem cenas de pouca luz ou filmes em preto e branco. Os espectadores também desfrutarão de expressões de cores precisas graças a uma gama de cores 100% Rec.709, enquanto drivers potentes de 50W suportam áudio Dolby e decodificação DTS para som estéreo imersivo.

Com uma taxa de alcance ultracurto de 0,233:1, a TV a laser 4K Paris Rhône é capaz de projetar imagens incríveis que variam de 80 a 150 polegadas a uma distância excepcional da parede de apenas 14,5 a 50 centímetros. Esta estrutura compacta significa que os usuários podem colocar a TV a laser 4K Paris Rhône em qualquer parede com facilidade, tornando-a uma maneira de economizar espaço para trazer uma experiência de visualização 4K para casa. Além disso, a impressionante vida útil de 25 mil horas da lâmpada da TV a laser 4K Paris Rhône suporta a visualização de mais de 12 mil filmes de duas horas de duração.

Com várias portas, a TV a laser 4K Paris Rhône é otimizada para uma variedade de dispositivos de entretenimento, como computadores, decodificadores, alto-falantes e consoles de jogos de última geração. Os gamers desfrutarão de jogos rápidos e de baixa latência com o projetor: uma taxa de atualização de 60Hz, tempo de resposta de 50ms e tecnologia de suavização de movimento MEMC permitem que eles realmente mergulhem no momento e acompanhem batalhas competitivas em ritmo acelerado.

Seja para assistir filmes em casa, assistir esportes na tela grande ou jogar, a TV a laser 4K Paris Rhône está repleta de recursos para aprimorar a experiência de cinema em casa. A TV a laser 4K Paris Rhône será lançada na Indiegogo em julho com uma oferta competitiva de lançamento, tornando-a uma opção 4K altamente econômica em comparação com outros projetores de curto prazo do mercado.

Sobre a Paris Rhône

Desde seu início em 1915, a Paris Rhône tem se dedicado ao desenvolvimento de produtos que agregam conveniência ao cotidiano dos clientes e melhoram sua qualidade de vida geral. A empresa é especializada em pesquisa e fabricação de eletrônicos há mais de um século, adaptando-se a novos avanços tecnológicos para melhorar a produção de eletrodomésticos, o design de produtos e o desenvolvimento da influência da marca.

Atualmente, a marca e suas submarcas abrangem uma gama diversificada de produtos, incluindo aparelhos de qualidade de ar, aparelhos de limpeza, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e outros eletrodomésticos. Com um século de experiência na busca de inovações significativas e design líder do setor, a Paris Rhône agora tem uma reputação mundial de criar eletrodomésticos inteligentes excepcionais que agregam valor à vida das pessoas.

Para mais informações, acesse: https://igg.me/at/parisrhonelaser

FONTE Paris Rhône

