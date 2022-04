Paris-Saclay SPRING on palannut, ja sen painopiste on syväteknologiassa

Neljäs konferenssi kokoaa yhteen merkittäviä toimijoita, startup-yrityksiä ja tutkijoita uppoutumaan klusterin vahvuuksien uusimpiin innovaatioihin: deep tech, energiasiirtymä, liikkuvuus, elintarviketeknologia, terveysteknologia ja niiden lukuisat sovellukset kunkin toimialan – tai planeetan – tulevaisuuden kannalta.

NEW YORK ja PARIISI, 25. huhtikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Paris-Saclay SPRING palaa 12. toukokuuta ja 13. toukokuuta 2022 hybridimuodossa verkossa ja Ecole Polytechniquessa Paris-Saclayn kampuksella. Paris-Saclay SPRING kokoaa yhteen ranskalaisen innovaation parhaimmiston viidellä strategisella alalla: FoodTech, liikkuvuus, digitaaliteknologia, GreenTech ja terveys- ja biotekniikka.

Paris-Saclay SPRING -tapahtumasta on tullut viimeisten neljän vuoden aikana yksi Euroopan johtavista teollisuuden ja kestävän innovoinnin tapahtumista. Se tarjoaa kahden päivän aikana suoran pääsyn 15:een prosenttiin ranskalaisesta tutkimuksesta sekä Pariisin-Saclayn yliopiston ja Pariisin teknillisen korkeakoulun tutkijoista. Se luo myös yhteydet T&K- ja teollisuusjohtajiin 150 kansainvälisestä konsernista ja 500 ranskalaisesta Tech Startup -yrityksestä.

SPRING syntyi halusta esitellä klusterimme vahvuuksia ja sen ainutlaatuista asemaa Euroopassa, sanoo Philippe Van de Maele, Paris-Saclayn toimitus- ja kehitysjohtaja. Muutaman viime vuoden aikana sekä tapahtuma että Paris-Saclay ovat kasvaneet yli suurimpien odotustemme: IQM, suomalainen kvanttilaskentalaitteistojen markkinajohtaja, on juuri perustanut Pariisissa uuden tytäryhtiön, joka keskittyy ilmailuun, avaruuteen ja kyberturvallisuuteen. Edellisenä vuonna Ericsson perusti uuden T&K-keskuksen, jossa työskentelee 300 tutkijaa 5G:n ja kyberturvallisuuden parissa.

MITÄ ON OHJELMASSA

Päivä 1 – torstai 12. toukokuuta: keskusteluja, konferensseja, pitching-kilpailuja ja innovaatiokyliä

Esityslistalla:

Muutaman avauspuheenvuoron jälkeen Birgitta Finnander , Ericssonin Ranskan tutkimus - ja kehityskeskuksen johtaja, kertoo syitä, jotka saivat IBM:n valitsemaan Paris-Saclayn

- ja kehityskeskuksen johtaja, kertoo syitä, jotka saivat IBM:n valitsemaan Paris-Saclayn Energiasiirtymä: Eurooppalainen haaste.

Kvanttietu: Paris-Saclay paalupaikalla

Huomisen kestävä liikkuvuus: ekologinen, automatisoitu, jaettu?

Translationaalinen lääketiede: "Tieteestä potilaaseen."

Tekoäly, simulointi ja koneoppiminen energia-alalla

Tulevaisuuden proteiinit ja fermentit, mikrobiomi, biotuotanto: uusia mahdollisuuksia terveysravinnoksi.

Ristikkäiset näkökulmat: teollisten startup-yritysten rahoittaminen.

Ensimmäisenä päivänä on myös tilaisuus tutustua paikalliseen ekosysteemiin interaktiivisten formaattien kautta:

SPRING 50 tarjoaa viisi teemallista pitching-kilpailua 25 ennalta valitulle startup-yritykselle.

6 innovaatiokylää kokoaa yhteen 100 näytteilleasettajaa klusterin sisältä.

Päivä 2 – Perjantai 13. toukokuuta: tutkimusmatkailu

Innovaatiopiirit: avoimien ovien päivä Paris-Saclayn kampuksen yksityisissä laboratorioissa tai T&K-keskuksissa, jotka poikkeuksellisesti avaavat ovensa tätä tilaisuutta varten. Vain ilmoittautuneille.

ILMOITTAUDU!

Täydellinen ohjelma ja ilmoittautuminen verkossa.

LEHDISTÖKONTAKTIT

EPA Paris-Saclay / Gaëlle Coutant

[email protected] – +33 1 64 5436 67

TIETOA PARIS-SACLAY SPRING - KONFERENSSISTA

Paris-Saclay on jo nyt talouden elpymisen liikkeellepaneva voima. Sen osuus julkisesta ja yksityisestä tutkimuksesta on 15 prosenttia kansallisella tasolla ja 40 prosenttia Pariisin alueella. Paris-Saclay on jo nyt innovaatiotoiminnan parhaimmistoa, sillä esillä on lähes 600 startup-yritystä, pääasiassa deeptech-alalta, 275 julkista ja yksityistä tutkimuslaboratoriota sekä suurten konsernien T&K-keskuksia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1799949/Paris_Saclay_SPRING_Logo.jpg

SOURCE Paris-Saclay; Business France