Paris Saint-Germain anuncia parceria com a marca líder de vaporizadores Geekvape

SHENZHEN, China, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em janeiro de 2023, o Paris Saint-Germain anunciou sua parceria com a marca renomada de cigarros eletrônicos Geekvape, marcando a segunda vez em que as duas partes firmam um acordo de patrocínio.

Como líder no setor de cigarros eletrônicos, a Geekvape continua a se concentrar e a divulgar o espírito esportivo ativamente enquanto oferece alternativas mais saudáveis a pessoas em todo o mundo. A Geekvape se tornou a parceira oficial do Paris Saint-Germain em 2021. Essa aliança ampliou o espírito "Geek" através de eventos espetaculares, que atraíram um amplo público internacional.

O diretor executivo da Geekvape Technology, Allen Yang, afirmou: "Fico muito satisfeito que nossa parceria tenha sido tão bem-sucedida no ano passado, e é uma honra carregar o espírito esportivo com o Paris Saint-Germain no ano novo, de acordo com nossa busca mútua pela excelência e elegância para uma grande nova temporada".

"Ao formar alianças com um dos maiores e mais bem-sucedidos clubes de futebol do mundo, a Geekvape está expandindo o alcance do marketing esportivo e levando o setor de cigarros eletrônicos a novos patamares. A Geekvape pretende capitalizar a enorme popularidade do futebol para difundir o amor pelo esporte e o conceito de saúde a pessoas de todo o mundo", acrescentou Allen Yang, diretor executivo da Geekvape Technology. Jogadores de futebol de classe mundial como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar Jr. jogam no Paris Saint-Germain, cuja atitude esportiva e o desejo de buscar o limite estão alinhados com os ideais da Geekvape.

No futuro, as duas partes seguirão juntas para interpretar o poder da exploração "Geek", trabalhando para construir um forte laço com fãs em todo o mundo e enviar a mensagem importante de que há mais possibilidades no campo do marketing esportivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1979668/GEEKVAPE_PSG.jpg

FONTE GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD

