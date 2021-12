Parity Technologies e Energy Web fazem parceria para lançar nova Consortia Relay Chain da Energy Web

A Parity Technologies está há muito tempo na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia Web3, tendo desenvolvido mais recentemente a tecnologia central que dá suporte aos ecossistemas Polkadot e Kusama. As blockchains baseadas no Substrate oferecem às empresas uma funcionalidade flexível de governança on-chain, um recurso essencial para as empresas desenvolverem soluções Web3. Muitas empresas do ecossistema Energy Web têm requisitos específicos legais e relativos à privacidade de dados de clientes para a operação de soluções de nível empresarial. As blockchains da nova Consortia Relay Chain permitirão que os participantes do mercado da Energy Web atendam a seus requisitos específicos de governança e experimentem novas soluções da economia de criptomoedas. Além disso, a Consortia Relay Chain estará posicionada como a primeira rede de múltiplas cadeias conectada ao Polkadot.

A Consortia Relay Chain é o próximo passo de uma parceria de longo prazo entre as duas empresas. A atual chain da Energy Web é baseada em um mecanismo de consenso Ethereum Virtual Machine e Proof of Authority, originalmente desenvolvido pela Parity Technologies. O lançamento da Consortia Relay Chain com a Parity é o resultado de muitos anos de desenvolvimento conjunto entre as duas empresas.

"Continuamos a integrar grandes empresas de energia a nosso pacote de tecnologias de código aberto para acelerar a transição energética", disse Jesse Morris, CEO da Energy Web Foundation. "Mas há uma enorme quantidade de inovação acontecendo em outros ecossistemas da Web3, como Polkadot e Kusama, e queremos garantir que essa inovação venha para o setor de energia. Ao trabalhar com a Parity para dar vida à Consortia Relay Chain, podemos oferecer a nossos membros acesso a novas inovações, como governança on-chain, interoperabilidade nativa, escalabilidade robusta e outros recursos que a Substrate e a Polkadot oferecem. Inovações como essas ajudarão nossa comunidade a avançar ainda mais rapidamente em nosso esforço para gerar impacto no mundo real em termos de transição energética global."

A estrutura de desenvolvimento da blockchain Substrate da Parity já está no centro de alguns dos maiores e mais rápidos ecossistemas de Web3, como Polkadot, Kusama e mais de 150 cadeias de camada 1. "Consideramos essa parceria como uma grande oportunidade de ajudar as empresas do setor de energia a testarem algumas das tecnologias descentralizadas mais avançadas que estão em produção, como tempos de execução personalizados e mecanismos de governança flexíveis para todos os tipos de blockchains, privadas, públicas, híbridas ou outras", disse o Dr. Gavin Wood, fundador da Polkadot e da Kusama e cofundador da Ethereum

A nova Relay Chain será regida, inicialmente, pelos membros atuais do ecossistema Energy Web, com o objetivo de descentralizar ainda mais os participantes da governança. "A funcionalidade de governança on-chain do Substrate facilitará ainda mais a descentralização da governança da Consortia Chain, assim que sair do papel. Imagine se empresas e indivíduos que contribuem verdadeiramente para a transição energética — investindo em energia solar, baterias ou no uso de veículos elétricos — pudessem ser incentivados a fazê-lo e recebessem um papel específico de governança determinado por sua contribuição relativa. A governança da Substrate com a Energy Web nos permitirá alcançar esse objetivo", disse Morris.

A infraestrutura da Consortia Relay Chain será desenvolvida como uma solução opt-in com e para o ecossistema atual da Energy Web e exigirá um novo token. "A Energy Web Foundation foi fundada com a visão de criar uma espinha dorsal mais resiliente e inclusiva para os mercados de energia por meio de software descentralizado. A nova Chain é um próximo passo lógico no desenvolvimento da visão inicial de permitir que empresas e inovadores do mercado regulamentado de energia desenvolvam suas próprias chains soberanas e personalizadas, ao mesmo tempo que se mantêm interoperáveis", disse Ewald Hesse, cofundador e membro do conselho de fundação da EWF.

"Quando se opera um mercado de energia na Austrália, Europa ou nos Estados Unidos, você quer que as partes locais decidam sobre a governança, não uma parte de outra região do mundo. Essa nova arquitetura permitirá exatamente isso, além de alavancar os benefícios de um conjunto global de tecnologia de código aberto", disse Morris.

Para acelerar a integração do conjunto da Energy Web ao Substrate, a Parity Technologies também pretende se unir como validadora da atual Energy Web Chain. Uma versão de teste da Consortia Relay Chain e um conjunto inicial de blockchains conectadas estão previstos para serem lançados no segundo trimestre de 2022.

Sobre a Energy Web

A Energy Web é uma organização global sem fins lucrativos orientada para os membros, que acelera a transição energética para opções de baixo carbono e centradas no cliente, revelando o potencial das tecnologias digitais de código aberto. Nosso sistema operacional descentralizado Energy Web (EW-DOS) permite que qualquer ativo de energia, de propriedade de qualquer cliente, participe de qualquer mercado de energia. A Energy Web Chain — a primeira blockchain pública de nível empresarial do mundo personalizada para o setor de energia — consolida o conjunto de tecnologias EW-DOS. O ecossistema da Energy Web engloba serviços públicos, operadoras de rede, desenvolvedores de energia renovável, compradores de energia corporativa, líderes de IoT/telecomunicações, entre outros.

Sobre a Parity

A Parity Technologies é uma empresa central de infraestrutura de blockchain que está formando uma comunidade criativa de código aberto que permitirá que as pessoas criem instituições melhores por meio da tecnologia. Tudo começou com a construção da Ethereum. Atualmente, o enfoque da Parity é a Substrate, uma estrutura de blockchain referência no setor. Ela a utilizou para desenvolver o Polkadot, um meta-protocolo de blockchain descentralizado que garante e conecta as economias de criptomoedas ao mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1713871/Parity_Technologies.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1713870/Parity_Technologies_Logo.jpg

Contato para a imprensa

Úrsula O'Kuinghttons

Diretora de relações públicas

[email protected]

+34 619 636 958

FONTE Parity Technologies

SOURCE Parity Technologies