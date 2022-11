PARK PLACE TECHNOLOGIES CONTRATA HYUNE HAND COMO PRESIDENTE DE VENDAS E MARKETING, CHEFE DE GABINETE

Hand traz quase 30 anos de experiência em tecnologia e informações de dados corporativos.

CLEVELAND, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Park Place Technologies, empresa líder global em otimização de data center e rede, contratou Hyune Hand como presidente de vendas e marketing, chefe de gabinete. Hand traz mais de 27 anos de experiência em tecnologia mais ampla e informações de dados corporativos. Ela teve sucesso em vários modelos de negócios diferentes, incluindo gerenciamento de identidade, conteúdo de imagens e conteúdo de dados. Fluente em inglês, coreano e português, Hand tem experiência em gerenciar negócios globalmente dispersos e operacionalmente intensivos em mais de 100 países.

Como presidente de vendas e marketing, chefe de gabinete, as principais responsabilidades de Hyune incluem impulsionar o crescimento estratégico nas funções de vendas e marketing da Park Place e trabalhar em estreita colaboração com o presidente e CEO Chris Adams, como chefe de gabinete, para conduzir outros projetos essenciais para a empresa.

"O sucesso comprovado de Hyune - gerenciando portfólios de clientes, mantendo uma base instalada e criando estratégias para o crescimento da receita - nos dá total confiança em seu futuro com a Park Place", disse Adams. "Hyune acrescenta uma dinâmica de liderança impressionante e um conjunto de habilidades à nossa equipe de liderança. Com sua experiência e talentos impressionantes, Hyune será uma peça-chave em nossa missão de ser a principal empresa de otimização de data center e rede do mundo."

Desde 2019, Hyune atua como vice-presidente sênior de engajamento do cliente na Neustar, uma empresa da Transunion. Na Neustar, suas responsabilidades incluíam aprofundar os relacionamentos com os clientes para relacionamentos de longo prazo, retardar o desgaste e aumentar a receita.

Hand disse que está animada em ingressar na Park Place, pois a empresa continua a afirmar sua liderança, inovação e foco na experiência do cliente.

"Sinto-me lisonjeada e honrada por ter essa incrível oportunidade e função na Park Place", disse ela. "Estou trazendo experiência operacional e disciplina ao cliente para atender nossa equipe e nossos clientes. Também estou trazendo uma paixão inata para vencer, para que possamos colaborar e trabalhar com equipes para liberar nosso potencial ideal e criar coletivamente um plano estratégico que posicionará a PPT para o crescimento global. Estou animada para mergulhar na cultura da Park Place e contribuir para suas inovações e sucesso do cliente."

Hand também atuou como CEO da Agility Recovery Solutions e vice-presidente sênior e gerente geral de Segmentos Comerciais da DigitalGlobe Inc. Ela é bacharel em Administração de Empresas pela Grove City College, na Pensilvânia.

Sobre a Park Place Technologies

A Park Place Technologies é uma empresa global de otimização de data center e rede. Com a maior equipe de engenharia local do mundo, um grupo robusto de engenheiros avançados e nosso Centro de Operações Corporativas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, oferecemos um portfólio robusto de soluções de TI para otimizar o tempo de atividade e o desempenho da rede e do data center. Nossos serviços incluem manutenção de hardware de data center de terceiros, serviços profissionais, serviços gerenciados de infraestrutura, monitoramento de desempenho de rede e vendas de hardware. Por meio de nossa abordagem exclusiva e totalmente integrada de DMSO (Descobrir, Monitorar, Apoiar, Otimizar), os clientes desfrutam de monitoramento e gestão de infraestrutura simplificados, eficiências de custos, menos caos e tempo médio de resolução mais rápido — proporcionando a liberdade de pensar maior. Os serviços premiados e líderes do setor da Park Place incluem as vendas da Park Place Hardware Maintenance™, Park Place Professional Services™, ParkView Managed Services™, Entuity Software™ e Curvature Hardware. Para mais informações, acesse www.parkplacetechnologies.com. A Park Place é uma empresa do portfólio da Charlesbank Capital Partners e GTCR.

