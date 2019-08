Park Place Technologies fortalece sua visão com o acordo inédito para a Entuity, a provedora de software de análise de rede

CLEVELAND, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Park Place Technologies anunciou hoje que foi assinado um acordo para a aquisição da Entuity, uma empresa de software de monitoramento de desempenho de rede global com escritórios em Boston e Londres. Essa compra será a primeira da Park Place fora da categoria de manutenção terceirizada.

A Park Place Technologies é líder global em manutenção terceirizada na área de hardware de centrais de dados e essa aquisição de software será o componente-chave do seu modelo de fornecimento de serviços a vários provedores. Após a compra, a Park Place se diferenciará como a única provedora de manutenção de hardware global para fornecedores múltiplos que oferece aos clientes monitoramento, manutenção automatizada, serviços de Centro de Operações de Rede (NOC), gerenciamento de eventos, análise de dados de TI e causa provável através de um único painel de vidro.

Há mais de 20 anos, a Entuity dedica-se ao monitoramento de desempenho de rede para garantir o fornecimento ininterrupto de serviços. A Entuity oferece a análise necessária para manter o funcionamento da rede e a visibilidade de problemas antes que estes impactem os serviços da empresa. A Entuity é o complemento perfeito para a Park Place Technologies devido ao fato de as duas organizações centrarem-se no cliente, apresentarem compromisso profundo com os funcionários e concentrarem-se intensamente na otimização do tempo produtivo do cliente.

"A aquisição representa um marco para a Park Place Technologies que dá as boas-vindas à Entuity, uma provedora de monitoramento de desempenho de rede altamente reconhecida que agora faz parte da família Park Place", disse Chris Adams, presidente e CEO da Park Place Technologies. "Com a integração da Entuity com o ParkView™, nosso produto de monitoramento premiado, nós forneceremos visibilidade de rede e serviços NOC aprimorados, impulsionando o tempo produtivo para a nossa base de clientes globais."

"É empolgante presenciar os benefícios mútuos proporcionados por essa parceria para ambas as empresas e seus clientes ao redor do mundo", disse Stephen Woodard, presidente e CEO da Entuity. "As capabilidades de autodescoberta e de inventário da Entuity, a topologia ao vivo, o gerenciamento de eventos e análise de causa provável solidificam as inovações da Park Place existentes e as soluções líderes no setor, como o serviço ParkView™."

O ParkView™ é um serviço de monitoramento seguro e hospedado que identifica proativamente as falhas de componentes e causa provável em um único painel de vidro. O ParkView™ fornece um serviço automatizado a clientes com planos de extensão a curto prazo da camada de hardware para software com o objetivo de incluir os sistemas operacionais e os servidores virtuais. O monitoramento de desempenho de rede da Entuity fortalece essa visão.

Essa aquisição representará a 12a compra realizada pela Park Place Technologies desde 2016 e a segunda em 2019, após a aquisição da MCSA Group Limited, sediada no Reino Unido efetuada em abril. As aquisições realizadas em 2018 incluem a CMG-Nicsa, sediada na América Latina, a Axentel Technologies, baseada em Cingapura e a Solid Systems CAD Services (SSCS) em Houston. Juntamente essas aquisições ampliam a presença da Park Place Technologies no mundo e representam o compromisso contínuo da empresa com o atendimento das necessidades crescentes de sua base global de clientes.

A Park Place Technologies, fundada em 1991, fornece uma alternativa pós-garantia para armazenamento, manutenção de hardware de rede e servidor para centrais de dados de TI. Com o acesso ininterrupto (24/7) a uma central de contato global, o suporte de engenheiros mais experientes do setor e a ampla variedade de serviços premiados e líderes na indústria, como o ParkView™, a Park Place Technologies capacita seus clientes a aprimorar a velocidade operacional e otimizar o tempo de funcionamento. Com mais de 16.000 clientes, incluindo todos os fabricantes de equipamento original (OEMs) de primeira linha, os serviços da Park Place Technologies estão distribuídos entre 55.000 centrais de dados em mais de 140 países.

Para mais informações acesse www.parkplacetechnologies.com.

