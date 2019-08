Park Place Technologies renforce sa vision avec la transaction historique d'un fournisseur de logiciels d'analyse de réseau, Entuity

L'acquisition de logiciels renforce l'engagement de Park Place de répondre aux besoins de ses clients mondiaux en offrant une visibilité de réseau complète et un contrôle de tous les actifs via un point unique.

CLEVELAND, 6 août 2019 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord pour l'acquisition d'Entuity, une société mondiale de logiciels de surveillance de la performance des réseaux basée à Boston et à Londres. Cela sera la première acquisition de Park Place en dehors de la catégorie de maintenance par des tiers.

Park Place Technologies est le leader mondial de la maintenance par des tiers pour le matériel de centre de données. Cette acquisition de logiciels constituera un élément clé de son modèle de prestation de services à multiples fournisseurs. À la suite de l'acquisition, Park Place deviendra le seul fournisseur mondial de maintenance matérielle à multiples fournisseurs proposant aux clients des services de surveillance de clients, de maintenance automatisée, de services de centre d'opérations de réseau (NOC), de gestion des événements, de causes probables et d'analyse de données TI à travers un point unique.

Depuis plus de 20 ans, Entuity met l'accent sur la surveillance des performances du réseau afin d'assurer une prestation de service ininterrompue. Entuity fournit les analyses nécessaires pour assurer la performance des réseaux et la visibilité des problèmes avant qu'ils n'affectent les services d'entreprise. Entuity est un complément parfait à Park Place Technologies, car les deux organisations sont centrées sur le client, ont un engagement profond envers leurs employés et sont concentrées sur l'optimisation de la disponibilité des clients.

« Cette acquisition représente une étape importante pour Park Place Technologies alors que nous accueillons Entuity, un fournisseur de solutions de surveillance de la performance de réseau réputé, dans la famille Park Place », a déclaré Chris Adams, président-directeur général de Park Place Technologies. « Lorsque Entuity sera intégré à notre produit primé de surveillance ParkView™, nous fournirons une visibilité de réseau améliorée et des services NOC améliorant la disponibilité de notre clientèle mondiale. »

« Il est intéressant de voir comment ce partenariat générera des avantages mutuels pour les deux sociétés et leurs clients du monde entier », a déclaré Stephen Woodard, président-directeur général d'Entuity. « Les capacités de découverte et d'inventaire automatiques, la topologie en direct, la gestion des événements et l'analyse des causes probables d'Entuity renforcent les innovations existantes et les solutions de pointe de Park Place telles que ParkView™. »

ParkView™ est un service de surveillance hébergé et sécurisé qui identifie de manière proactive les défaillances de composants et les causes probables à travers un point unique. ParkView™ fournit un service automatisé aux clients qui envisagent à court terme de s'étendre au logiciel au-delà de la couche matérielle pour inclure les systèmes d'exploitation et les serveurs virtuels. Le suivi de la performance du réseau d'Entuity renforce cette vision.

Il s'agira de la 12e acquisition de Park Place Technologies depuis 2016 et de la seconde en 2019, à la suite de l'acquisition de MCSA Group Limited au Royaume-Uni en avril. Les acquisitions effectuées en 2018 comprenaient CMG-Nicsa, basée en Amérique latine, Axentel Technologies, basée à Singapour, et Solid Systems CAD Services (SSCS), basée à Houston. Ces acquisitions renforcent ensemble la présence de Park Place Technologies dans le monde entier et représentent l'engagement continu de la société à répondre aux besoins croissants de sa clientèle mondiale.

À propos de Park Place Technologies

Depuis 1991, Park Place Technologies offre une alternative post-garantie à la maintenance matérielle des solutions de stockage, des serveurs et des réseaux des centres de données informatiques, Park Place Technologies, qui dispose d'un accès 24 h/24 et 7 j/7 à un centre de contact mondial, d'une assistance provenant des ingénieurs les plus avancés du secteur et d'un large éventail de services leaders du secteur et primés tels que ParkView™, permet à ses clients d'améliorer leur vitesse opérationnelle et d'optimiser leur disponibilité. Avec plus de 16 000 clients, y compris la maintenance de tous les équipements d'équipementiers de premier plan, les services de Park Place Technologies sont répartis sur 55 000 centres de données dans plus de 140 pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.parkplacetechnologies.com.

Média, Park Place Technologies

Jennifer Deutsch | Directrice du marketing

Général 877-778-8707 | Direct 440-991-3105

Michael Miller | Responsable mondial du contenu et des communications

Général 877-778-8707 | Direct 440-683-9426

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/535647/Park_Place_Technologies_Logo.jpg

Related Links

http://www.parkplacetechnologies.com



SOURCE Park Place Technologies