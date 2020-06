Park Systems, fabricant au premier rang mondial des microscopes à force atomique annonce l'ouverture d'une nouvelle filiale au Royaume-Uni

Park Systems UK sera au service des communautés britanniques et irlandaises de la recherche et du secteur industriel, et son laboratoire Park Nanoscience sera équipé pour échantillons volumineux avec un Park NX20 Large Sample AFM. Une gamme complète d'outils AFM pour la recherche et l'industrie apportera son assistance depuis le Park Nanoscience Center récemment ouvert à Mannheim en Allemagne.

« Notre expansion européenne rapide reflète la croissance dynamique et constante de la recherche et des marchés industriels en Europe. Les microscopes à force atomique de Park sont connus dans le monde entier pour leur exceptionnelle précision de mesure, leur résolution élevée de même que leur facilité d'utilisation, et leur fiabilité répond aux exigences d'utilisateurs haut de gamme, » relève Ludger Weisser, directeur général de Park Systems Europe. « Depuis l'ouverture de Park Systems Europe en 2017, nous avons constitué une équipe exceptionnelle de scientifiques et d'experts en applications qui ont travaillé en étroite collaboration avec des chercheurs et des ingénieurs partout en Europe et renforcé la réputation des AFM de Park en tant que choix d'élite dans le domaine des nanosciences et de la métrologie ».

Park Systems UK s'intègre dans un réseau grandissant de bureaux en Europe. « Je suis enchanté de faire partie de l'équipe de Park Systems et de perpétuer sa vision centrée sur les progrès de l'échelle nanométrique sur l'ensemble du Royaume-Uni et de l'Irlande, » commente Dr Satyam Ladva, directeur des ventes chez Park Systems UK. « Je suis enthousiaste à la perspective que mon expertise de l'AFM contribue à mieux assister nos clients et prospects pour Park Systems AFM, » ajoute Dr Vladimir Korolkov, scientifique principal des applications chez Park Systems UK.

À propos de Park Systems

Park Systems est le fabricant à la croissance la plus rapide et en tête des systèmes pour microscopie à force atomique (AFM) dont la gamme complète de produits s'adresse aux chercheurs et aux ingénieurs des industries de la chimie, des matériaux, de la physique, des sciences de la vie, des semiconducteurs et du stockage de données. La clientèle de Park Systems rassemble la plupart des 20 plus importantes sociétés des semiconducteurs et universités de recherches nationales. Park Systems est une compagnie cotée à la Bourse de Corée (KOSDAQ). Son siège social se trouve à Suwon en Corée, et elle possède des bureaux régionaux à Santa Clara en Californie, à Mannheim en Allemagne, à Pékin en Chine, à Tokyo au Japon, à Singapour et à Mexico City. www.parksystems.com

SOURCE Park Systems