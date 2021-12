Parkland ampliará su red canadiense de tiendas de conveniencia y estaciones de combustible con la adquisición de algunos locales de la marca Husky

"Esta adquisición se ajusta de forma natural a Parkland", señaló Donna Sanker, presidenta de Parkland Canadá. "En consonancia con la estrategia recientemente anunciada de desarrollar nuestra red de tiendas en mercados clave de Canadá y diversificar nuestro negocio minorista para atender mejor a los clientes, ofrece una oportunidad de crear destinos de conveniencia al expandir nuestra marca de tiendas 'ON the RUN', mejorando la ofertas de alimentos y fortaleciendo la red nacional de Parkland para JOURNIE™ Rewards".

Esta adquisición incluye 109 puntos propios de la compañía y 47 sedes de concesionarios, y se espera que agregue a nuestra red un volumen anual de combustible cercano a los 400 millones de litros a nuestra red.

"La adquisición es una oportunidad única para ampliar nuestra cobertura en mercados donde Parkland tiene una ventaja de suministro existente y compensa parte de nuestro capital de crecimiento orgánico planificado", agregó Sanker. "Convertiremos una cantidad importante de puntos propios de la compañía en tiendas ON the RUN y aceleraremos nuestro plan de construir una red de más de 1,000 locales ON the RUN en Canadá y los Estados Unidos para 2025".

La contraprestación total de efectivo para esta transacción es de aproximadamente $156 millones y refleja un múltiplo posterior a la sinergia cercano a 5, consistente con ciertas transacciones anteriores. Sujeta a aprobación en virtud de la Ley de Competencia (Canadá) y otras condiciones de cierre, se espera que la transacción concluya a mediados de 2022.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.

Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. Nuestra gente está en el centro de nuestra estrategia, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, la finalización satisfactoria de la Adquisición y el cronograma de la misma; los beneficios esperados de la adquisición, incluidos el crecimiento orgánico potencial, la creación de destinos de conveniencia, la capacidad de Parkland para expandir su marca de tiendas de conveniencia ON the RUN mejorando su oferta de alimentos y su programa de lealtad JOURNIE™ Rewards, el volumen de producto esperado resultante de la transacción, la compensación del capital de crecimiento orgánico planificado y un múltiplo posterior a la sinergia de alrededor de 5.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: no completar esta Adquisición; no cumplir con las condiciones para el cierre de la Adquisición, incluida la aprobación en virtud de la Ley de Competencia (Canadá); la imposibilidad de realizar todos o cualquiera de los beneficios previstos de la Adquisición; condiciones generales económicas, del mercado y de las empresas; la actuación competitiva de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluido, entre otros, el aumento de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos bajo los títulos "Forward-Looking Information" (Información prospectiva) y "Risk Factors" (Factores de riesgo) incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021; en los apartados "Forward-Looking Information" y "Risk Factors" incluidos en la sección MD&A (análisis y discusión de la administración) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021; y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados todos en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

Consultas de inversionistas y medios: Consultas de inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1699502/Parkland_Corporation_Parkland_to_expand_its_Canadian_convenience.jpg

FUENTE Parkland Corporation

Related Links

www.parkland.ca



SOURCE Parkland Corporation