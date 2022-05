Parkland anuncia planes para ampliar actividades de coprocesamiento y construir el complejo de diésel renovable más grande de Columbia Británica

El efecto ambiental de los combustibles renovables producidos equivaldrá a la eliminación permanente de aproximadamente 700,000 vehículos de pasajeros (o el 25 %) en las carreteras de Columbia Británica

CALGARY, Alberta, 10 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Empresa" o "nuestro") (TSX: PKI) anunció planes para aumentar la producción de combustible renovable en su refinería de Burnaby en Columbia Británica. Este es uno de los numerosos pasos que estamos dando a fin de avanzar en nuestra estrategia de descarbonización comercial y ofrecer a nuestros clientes una cartera de productos y servicios con bajas emisiones de carbono para ayudarlos a cumplir sus objetivos de baja emisión de carbono. Los planes que se anunciaron hoy incluyen:

aprovechar nuestra trayectoria de innovación y liderazgo al ampliar nuestros volúmenes de coprocesamiento existentes a aproximadamente 5,500 barriles diarios, y

construir un complejo de diésel renovable independiente, dentro de la refinería de Burnaby , que tenga la capacidad de producir aproximadamente 6,500 barriles diarios de diésel renovable.

Los combustibles renovables producidos a través de estos planes tendrán una octava parte de la intensidad de carbono de los combustibles convencionales. Reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas en aproximadamente 2 megatones al año. Además, Parkland está diseñando el complejo de diésel renovable independiente para asegurarse de no aumentar las emisiones de la refinería de Burnaby. El anuncio de hoy es producto de la colaboración con el gobierno de Columbia Británica ("BC") y apoya la ambición del gobierno de lograr cero emisiones netas para 2050.

Actualmente, estimamos que estos proyectos requerirán una inversión de aproximadamente $600 millones, y se espera que la mayor parte de las inversiones de capital se implemente en 2024 y 2025. Parkland ha recibido el apoyo del gobierno de BC para más del 40 % de los costos del proyecto en forma de créditos por cumplimiento del Estándar de combustibles bajos en carbono de ese país.

"Felicito al gobierno de Columbia Británica por su visión y su apoyo a estos proyectos innovadores", expresó Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Este anuncio promueve nuestra estrategia de descarbonización y nuestro compromiso de ofrecer a los clientes opciones con bajas emisiones de carbono que los ayuden a alcanzar sus objetivos ambientales. Los combustibles renovables desempeñan un papel fundamental en las ambiciones climáticas de Canadá al permitir a los clientes reducir su huella de carbono utilizando su vehículo existente".

"Los planes de Parkland de aumentar las capacidades de combustible renovable de nuestra provincia respaldan nuestros objetivos Clean BC", señaló el honorable Bruce Ralston, ministro de Energía, Minas e Innovación con Bajas Emisiones de Carbono. "Este es un gran avance en nuestra transición hacia una economía con menos emisiones de carbono. Aprovechar la experiencia técnica y la infraestructura de Parkland para reducir el impacto ambiental de nuestro transporte es algo que nos enorgullece. Cuando se combina con otras fuentes de energía renovable de Columbia Británica y los esfuerzos para electrificar la flota de vehículos de pasajeros, seguimos marcando el estándar para Canadá".

Estos planes tendrán un efecto positivo en el empleo en Columbia Británica y se espera que generen directamente hasta 1,000 puestos de trabajo de alta calidad que sustentarán familias durante la etapa de construcción. Tras consultar con las partes interesadas, nuestro objetivo es tomar una decisión final de inversión en el segundo semestre de 2023, y se espera que la producción comience en 2026. Actualmente estamos evaluando la viabilidad y la disponibilidad de apoyo financiero para producir combustible sostenible de aviación ("SAF") como parte de estos planes, en apoyo de la descarbonización del sector de la aviación en Canadá.

Acerca de Parkland

El propósito de Parkland es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Atendemos las necesidades esenciales de nuestras comunidades y les proporcionamos a nuestros clientes los combustibles que necesitan para trasladarse, alimentos de calidad y artículos de conveniencia, a la vez que los ayudamos a alcanzar sus objetivos de reducir su impacto ambiental. A través de nuestra cartera de marcas confiables de relevancia local, atendemos con excelencia a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles que necesitan nuestros diversos clientes, estamos acompañando a nuestros clientes durante toda la transición energética. Desde la recarga de vehículos eléctricos, combustibles renovables, energía solar y cumplimiento de las normativas y comercio de compensación de emisiones de carbono, somos líderes a la hora de ayudar a nuestros clientes a reducir su impacto ambiental.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja en materia de suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados resilientes, en el crecimiento y la diversificación de nuestro negocio minorista en soluciones de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, así como a ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaración prospectiva

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a objetivos y estrategias comerciales; planes para ampliar nuestra capacidad de coprocesamiento a aproximadamente 5,500 barriles al día; planes para construir el complejo de diésel renovable más grande de Columbia Británica con la capacidad de producir aproximadamente 6,500 barriles diarios de diésel renovable; los efectos ambientales de los combustibles renovables producidos a través de estos planes, que serían equivalentes a la eliminación de aproximadamente 700,000 vehículos de pasajeros (o el 25 %) de las carreteras de Columbia Británica, lo que producirá una octava parte de la intensidad de carbono de los combustibles convencionales, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas en aproximadamente 2 megatones al año y garantizará que Parkland no aumente las emisiones de la refinería de Burnaby; la inversión necesaria estimada para estos proyectos y el cronograma de su implementación; el impacto de estos planes en la ambición del gobierno de lograr cero emisiones netas para 2050 y los objetivos Clean BC; los efectos de esos planes en el empleo y en las oportunidades laborales en Columbia Británica; detalles relacionados con la consulta a las partes interesadas y la toma de una decisión final de inversión, incluido su cronograma, y el cronograma previsto para el inicio de la producción; la estrategia de descarbonización comercial de Parkland y su compromiso de ofrecer a los clientes opciones con bajas emisiones de carbono.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, sin limitación: la capacidad de ejecutar y obtener todos o cualquiera de los beneficios previstos de expandir sus actividades de coprocesamiento y construir un complejo de diésel renovable independiente; la capacidad de financiar estos proyectos; la obtención de las autorizaciones necesarias y el apoyo de terceros; las condiciones generales económicas, del mercado y comerciales; las medidas competitivas de otras empresas; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otro tipo; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T1 2022 con fecha 4 de mayo de 2022, y en el MD&A T4 con fecha 3 de marzo de 2022, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Consultas de inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director, Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation

SOURCE Parkland Corporation