Parkland obtiene sólidos resultados en 2021 impulsados por un desempeño récord de marketing; aumenta el dividendo y la previsión para 2022

CALGARY, Alberta, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Empresa" o "nuestro") (TSX:PKI), un operador líder en tiendas de comida y autoservicio, proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos derivados del petróleo y líder en energía renovable, anunció hoy sus resultados financieros y operativos del trimestre y el año finalizados el 31 de diciembre de 2021, aumentó su previsión para 2022 y comunicó que va a incrementar su dividendo anual por décimo año consecutivo. Entre otros aspectos destacados se encuentran los siguientes:

Aspectos destacados del cuarto trimestre de 2021

El EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") 1 de $260 millones refleja un desempeño récord en todos nuestros segmentos de marketing. Calculamos un impacto negativo de aproximadamente $35 millones en el EBITDA ajustado debido a las inundaciones de Columbia Británica, que requirieron el cierre del oleoducto Transmountain y la suspensión de las operaciones de procesamiento de refinerías. 2

de $260 millones refleja un desempeño récord en todos nuestros segmentos de marketing. Calculamos un impacto negativo de aproximadamente $35 millones en el EBITDA ajustado debido a las inundaciones de Columbia Británica, que requirieron el cierre del oleoducto Transmountain y la suspensión de las operaciones de procesamiento de refinerías. Ganancias netas atribuibles a Parkland ("ganancias netas") por $23 millones, o $0.15 por acción, básicas, una reducción del 57 % con respecto al año anterior, y ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas")3 de $55 millones, o $0.36 por acción, básicas, un incremento de cerca del 28 % interanual.4

Aspectos destacados de 2021

EBITDA ajustado de $1 .260 mil millones, un aumento superior al 30 % con respecto al año anterior.

.260 mil millones, un aumento superior al 30 % con respecto al año anterior. Las ganancias netas fueron de $97 millones, o $0.64 por acción, básicas, un aumento de cerca del 20 % con respecto a 2020, y las ganancias ajustadas fueron de $372 millones, un aumento del 200 % con respecto a 2020.

por acción, básicas, un aumento de cerca del 20 % con respecto a 2020, y las ganancias ajustadas fueron de $372 millones, un aumento del 200 % con respecto a 2020. Durante un período de doce meses, el flujo de caja distribuible por acción 3 fue de $4.34 , un incremento del 35 % con respecto a 2020.

fue de , un incremento del 35 % con respecto a 2020. El flujo de caja de actividades operativas de $904 millones financió completamente los gastos de capital, los pagos de dividendos y los intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo.

Llevamos a cabo una cantidad récord de adquisiciones por valores atractivos con un potencial de sinergia significativo; agilizamos la ejecución de nuestra estrategia y aprovechamos nuestra trayectoria de adquisiciones prudentes.

Se mantuvo una sólida posición de liquidez, con efectivo y equivalentes de efectivo de $284 millones y líneas de crédito no utilizadas de $1 ,270 mil millones al 31 de diciembre de 2021. Seguimos mejorando la solidez financiera al aprovechar las condiciones favorables para refinanciar títulos de deuda sénior. Parkland no tiene vencimientos de deuda hasta 2026.

,270 mil millones al 31 de diciembre de 2021. Seguimos mejorando la solidez financiera al aprovechar las condiciones favorables para refinanciar títulos de deuda sénior. Parkland no tiene vencimientos de deuda hasta 2026. Registramos un crecimiento interanual del 12 % en nuestros segmentos de marketing internacional, de Canadá y Estados Unidos.

El volumen de combustible y productos derivados del petróleo de 24,000 millones de litros, un aumento superior al 10 % con respecto a 2020, refleja el impacto de las adquisiciones, la resiliente demanda de los clientes y la recuperación continua después de la COVID.

Seguimos ampliando nuestra marca de tiendas de autoservicio ON the RUN con otras 107 sucursales y extendemos el alcance de nuestro programa de recompensas JOURNIE™ a 1,200 ubicaciones. Durante el año pasado, casi hemos duplicado la membresía de JOURNIE™, de 1.5 millones de miembros activos a más de 2.9 millones.

Perspectiva para 2022

Aumentamos la previsión del EBITDA ajustado para 2022 a $1 ,500 millones, +/- 5 %, lo que refleja nuestra confianza en la ejecución y el cierre esperado de las adquisiciones anunciadas anteriormente.

,500 millones, +/- 5 %, lo que refleja nuestra confianza en la ejecución y el cierre esperado de las adquisiciones anunciadas anteriormente. Aumentó el dividendo anual en un 5.3 % a $1.300 por acción y, a partir del segundo trimestre, se cambiará a un calendario de pagos trimestrales.

"Quiero agradecer al equipo de Parkland por un año increíble", expresó Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Si bien las inundaciones en Columbia Británica nos impidieron obtener un EBITDA ajustado récord, estoy orgulloso de la forma en que apoyamos a las comunidades afectadas. Aceleramos todos los aspectos de nuestra estrategia en 2021 y anunciamos una cantidad récord de adquisiciones. Ampliamos nuestro negocio de comercio minorista, alimentos y fidelidad, y logramos avances significativos en nuestra estrategia de descarbonización al duplicar nuestra producción de combustibles renovables, aumentar nuestro negocio voluntario de compensación de carbono y avanzar en nuestra red de carga de vehículos eléctricos".

"Parkland está preparada para un crecimiento continuo", agregó Espey. "Entramos en 2022 adelantándonos en nuestro plan de obtener $2,000 millones en EBITDA ajustado a la tasa de ejecución para fines de 2025. Nos enfocamos en integrar y capturar sinergias de las empresas que adquirimos, impulsando los retornos y disminuyendo el apalancamiento. Nuestro negocio base y las recientes adquisiciones lograrán un sólido flujo de caja, lo que nos da confianza para aumentar nuestro dividendo. Nuestras oportunidades para crecer y generar valor nunca han sido tan grandes".

Aspectos destacados del segmento del cuarto trimestre de 2021

Canadá obtuvo un EBITDA ajustado de $117 millones, un aumento de casi el 5 %, con respecto a los $112 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio respaldado por sólidos márgenes en los sectores de combustible y tiendas de autoservicio, un crecimiento de las ventas en la misma tienda de las tiendas de autoservicio de la empresa 5 ("SSSG") del 4.7 % (excluyendo los cigarrillos) y una recuperación económica continua. Seguimos ampliando nuestra marca de tiendas de autoservicio ON the RUN y extendimos con éxito el programa de recompensas JOURNIE TM a través de nuestra red FasGas, y ahora contamos con 2.9 millones de miembros activos.

obtuvo un EBITDA ajustado de $117 millones, un aumento de casi el 5 %, con respecto a los $112 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio respaldado por sólidos márgenes en los sectores de combustible y tiendas de autoservicio, un crecimiento de las ventas en la misma tienda de las tiendas de autoservicio de la empresa ("SSSG") del 4.7 % (excluyendo los cigarrillos) y una recuperación económica continua. Seguimos ampliando nuestra marca de tiendas de autoservicio ON RUN y extendimos con éxito el programa de recompensas JOURNIE a través de nuestra red FasGas, y ahora contamos con 2.9 millones de miembros activos. Internacional obtuvo un EBITDA ajustado de $78 millones, un aumento de más del 8 %, con respecto a los $72 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio respaldado por una sólida base y un negocio de recursos, con crecientes volúmenes de ventas mayoristas. Seguimos viendo signos de recuperación en algunos de los mercados turísticos más importantes, mientras que se espera que otros vuelvan a abrir en 2022.

obtuvo un EBITDA ajustado de $78 millones, un aumento de más del 8 %, con respecto a los $72 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio respaldado por una sólida base y un negocio de recursos, con crecientes volúmenes de ventas mayoristas. Seguimos viendo signos de recuperación en algunos de los mercados turísticos más importantes, mientras que se espera que otros vuelvan a abrir en 2022. EE. UU. obtuvo un EBITDA ajustado de $41 millones, un aumento de más del 400 %, en comparación con los $8 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio respaldado por el impacto de las adquisiciones, la captura de sinergias y las iniciativas continuas de crecimiento orgánico. Estamos viendo un retorno gradual en los viajes en cruceros en Florida y nuestros equipos siguieron compensando el impacto de la inflación.

obtuvo un EBITDA ajustado de $41 millones, un aumento de más del 400 %, en comparación con los $8 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio respaldado por el impacto de las adquisiciones, la captura de sinergias y las iniciativas continuas de crecimiento orgánico. Estamos viendo un retorno gradual en los viajes en cruceros en y nuestros equipos siguieron compensando el impacto de la inflación. Suministro obtuvo un EBITDA ajustado de $58 millones, una disminución del 28 % con respecto a los $81 millones en el cuarto trimestre de 2020. El desempeño se vio afectado por las inundaciones de Columbia Británica, que provocaron el cierre del oleoducto Transmountain y la suspensión de las operaciones de procesamiento de las refinerías. Debido a este evento, calculamos un impacto negativo de aproximadamente $35 millones en el EBITDA ajustado. Durante el trimestre, también completamos un menor resultado en el mantenimiento programado. En 2021, procesamos conjuntamente un récord de 86 millones de litros de materias primas biológicas que tienen el efecto ambiental equivalente a retirar más de 70,000 automóviles de las carreteras. La utilización de compuestos durante todo el año6 fue del 84 % impulsada por un desempeño operativo seguro y consistente.

Parkland es líder en sostenibilidad: recibió la calificación AA ESG de MSCI

La sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestra empresa y, durante 2021, seguimos fortaleciendo nuestro enfoque en esta importante área. En reconocimiento de nuestro compromiso con la sostenibilidad, recibimos una calificación AA ESG de Morgan Stanley Capital International ("MSCI"). Esto nos posiciona entre el 17 % de los que conforman el índice. Entre los aspectos destacados clave y los logros ambientales se incluyen:

Publicamos nuestro Informe de sostenibilidad que refleja nuestro objetivo de lograr cero incidentes de seguridad, cero derrames, cero tolerancia al racismo y la discriminación, cero tolerancia a la corrupción, al soborno y al comportamiento antiético y ayudar a nuestros gobiernos a lograr su objetivo de cero emisiones netas para 2050. Basado en objetivos significativos y mensurables, incluidos los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, nuestro informe formaliza nuestra estrategia de sostenibilidad en toda la empresa y se puede obtener haciendo clic en este enlace: Parkland – Drive to Zero.

Se amplió nuestra trayectoria de liderazgo en combustibles renovables en la refinería Burnaby , procesando conjuntamente un récord de 86 millones de litros de materias primas biológicas. Estos combustibles desempeñan un papel crucial ayudando a nuestros clientes comerciales a descarbonizar su consumo energético. En 2021 esto tuvo el efecto equivalente de retirar más de 70,000 vehículos de la carretera. Hemos duplicado con creces nuestra producción de combustible renovable cada año desde 2019.

, procesando conjuntamente un récord de 86 millones de litros de materias primas biológicas. Estos combustibles desempeñan un papel crucial ayudando a nuestros clientes comerciales a descarbonizar su consumo energético. En 2021 esto tuvo el efecto equivalente de retirar más de 70,000 vehículos de la carretera. Hemos duplicado con creces nuestra producción de combustible renovable cada año desde 2019. Estamos comprometidos a crear la mayor red de cargadores de alta velocidad para vehículos eléctricos ("EV") en Columbia Británica (por sitio). Al estar ubicada estratégicamente en las rutas principales entre la Isla de Vancouver y Calgary , esta red ofrecerá a los clientes servicios inigualables en formato de carga de alta velocidad, tiendas de autoservicio ON the RUN prémium y opciones de alimentos. Se espera que esta red esté disponible durante el verano de 2022.

y , esta red ofrecerá a los clientes servicios inigualables en formato de carga de alta velocidad, tiendas de autoservicio ON RUN prémium y opciones de alimentos. Se espera que esta red esté disponible durante el verano de 2022. Seguimos desarrollando nuestro sector de compensación de carbono y energías renovables, que desempeña un papel fundamental en nuestra estrategia de sostenibilidad y en ayudar a nuestros clientes a cumplir sus compromisos ambientales. Con el aumento de la demanda global de compensaciones voluntarias, logramos un crecimiento significativo y negociamos créditos de compensación de carbono en varios registros de Norteamérica.

Firmamos el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa voluntaria para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

Previsiones actualizadas para 2022: EBITDA ajustado de $1,500 millones

Como reflejo de la confianza en nuestra capacidad de ejecución y nuestra trayectoria de crecimiento continuo, así como del cierre esperado de las adquisiciones anunciadas anteriormente, estamos aumentando nuestra previsión del EBITDA ajustado previamente divulgada en el comunicado de prensa de Parkland del 16 de noviembre de 2021. Entre otros aspectos destacados se encuentran los siguientes:

EBITDA ajustado de $1 ,500 millones, +/- 5 %. Esto representa un aumento de aproximadamente el 20 % con respecto a los resultados de 2021.

,500 millones, +/- 5 %. representa un aumento de aproximadamente el 20 % con respecto a los resultados de 2021. Se espera que los gastos de capital (atribuibles a Parkland) estén en un nivel más bajo, entre $475 millones y $575 millones, compuestos por:

Crecimiento de los gastos de capital 7 (atribuibles a Parkland) de entre $250 millones y $300 millones.

(atribuibles a Parkland) de entre $250 millones y $300 millones.

Gastos de capital para mantenimiento7 (atribuibles a Parkland) de entre $225 millones y $275 millones.

Visión general consolidada de la situación financiera

($ en millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses finalizados el 31 de diciembre de Año finalizado el 31 de diciembre de Resumen financiero 2021 2020 2021 2020 Volumen de combustible y productos derivados del petróleo (en millones de litros)(1) 6,398 5,485 23,900 21,424 Ventas e ingresos operacionales(1) 6,286 3,506 21,468 14,011 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado")(2) 260 247 1,260 967 Canadá(4) 117 112 439 435 Internacional 78 72 294 270 Estados Unidos(5) 41 8 136 72 Suministro(4)(5) 58 81 509 282 Corporativo (34) (26) (118) (92) Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 23 53 97 82 Ganancias (pérdidas) netas por acción – básicas ($ por acción) 0.15 0.36 0.64 0.55 Ganancias (pérdidas) netas por acción – diluidas ($ por acción) 0.15 0.35 0.64 0.54 Ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas")(3) 55 43 372 124 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción - básicas ($ por acción)(3) 0.36 0.29 2.46 0.83 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción - diluidas ($ por acción)(3) 0.36 0.28 2.45 0.82 Flujo de caja distribuible en un período de 12 meses(3)(6) 660 480 660 480 Flujo de caja distribuible por acción en un período de 12 meses(3)(6)(7) 4.34 3.22 4.34 3.22 Dividendos 47 47 190 184 Dividendos por acción(7) 0.3087 0.3036 1.2314 1.2110 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (en millones de acciones) 153 149 151 149 Total de activos 11,550 9,094 11,550 9,094 Pasivos financieros no corrientes 6,033 4,377 6,033 4,377

(1) Ciertos importes dentro de los ingresos por ventas y explotación, y los volúmenes de combustible y productos derivados del petróleo se reformularon y reclasificaron para que se ajustaran a la presentación utilizada en el período en curso. (2) Medición de ganancias por segmento. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. (3) Medida financiera no GAAP. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. (4) Los segmentos Canadá minorista y Canadá comercial, que antes se presentaban por separado como segmentos individuales, y la empresa canadiense de distribución, que anteriormente se presentaba en el segmento de suministro, ahora se incluyen en "Canadá", lo que refleja el cambio en la estructura organizacional que se llevó a cabo en 2020. (5) Para fines comparativos, se reformuló la información correspondiente a los períodos anteriores debido a un cambio en la presentación de los segmentos. Las actividades de suministro y comercio en los Estados Unidos, anteriormente presentadas en el segmento de suministro, ahora se incluyen en el segmento Estados Unidos, lo que refleja el cambio en la estructura organizacional llevado a cabo en 2021. (6) Montos presentados durante un período de doce meses ("TTM"). (7) Calculado en función de la cantidad promedio ponderada de acciones.

Anuncio de un aumento anual del dividendo del 5.3 % y la adopción de un cronograma de pagos trimestrales

El dividendo anualizado de acciones ordinarias de Parkland aumentará un 5.3 %, de $1.235 a $1.300, que será efectivo con el dividendo mensual a pagar el 15 de abril de 2022 a los accionistas registrados al cierre de las operaciones el 22 de marzo de 2022. A partir del segundo trimestre, los dividendos declarados se pagarán se forma trimestral, a la tasa esperada de $0.325 por acción.

MD&A y Estados financieros consolidados

La exposición y el análisis de la gerencia sobre el trimestre y el año finalizados el 31 de diciembre de 2021 (el "Q4 2021 MD&A"), y los estados financieros consolidados auditados del año que terminó el 31 de diciembre de 2021 (los "Estados financieros anuales consolidados") proporcionan una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland para el trimestre y el año finalizados el 31 de diciembre de 2021. La versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y SEDAR después de que los resultados sean publicados por los noticieros bajo el perfil de Parkland en www.sedar.com. Los estados financieros anuales consolidados y la sección de MD&A correspondientes al cuarto trimestre de 2021 se publicarán en francés en www.parkland.ca y SEDAR tan pronto como estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

El propósito de Parkland es impulsar viajes y energizar a las comunidades. A través de nuestra cartera de marcas de tiendas de alimentos, autoservicio, minoristas, comerciales y mayoristas confiables de relevancia local, atendemos a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles esenciales en los que confían nuestros diversos clientes, somos líderes en energías renovables y estamos creando rápidamente una red de carga de EV para satisfacer la creciente demanda de recargas convenientes por parte de los conductores de EV en mercados seleccionados, y para descarbonizar a través de la producción de combustibles renovables, el cumplimiento, y el marketing y la comercialización de compensaciones de carbono.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, el logro de una ventaja en el suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Estamos posicionados para liderar a través de la transición energética y nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados con capacidad de recuperación, diversificar aún más nuestro negocio minorista en tiendas de alimentos, autoservicio y soluciones de energía renovable (como carga de EV), así como a ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia es posibilitada y respaldada por nuestra gente, así como por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, objetivos y estrategias comerciales, la ambición de Parkland de generar un EBITDA ajustado a tasa de ejecución de $2,000 millones para 2025 y los pilares estratégicos clave que sustentan dicha ambición; la previsión de Parkland para 2022, incluido el EBITDA ajustado, la previsión de gastos de capital para crecimiento y mantenimiento; importes de dividendos futuros esperados, el momento y la frecuencia; objetivos y metas ESG de Parkland, como la expansión prevista de nuestro negocio de energías renovables y compensación de carbono; beneficios y sinergias que se espera obtener con las adquisiciones, posibles oportunidades de adquisición futuras, el momento esperado de la apertura de la red de carga de alta velocidad para vehículos eléctricos de Parkland en Columbia Británica; y la capacidad de Parkland para avanzar en su agenda de crecimiento.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID-19; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, que incluyen, entre otros, la capacidad de Parkland para identificar de manera constante objetivos de adquisición que aumenten su valor e integrarlos con éxito, implementar con éxito las iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland para aumentar su ventaja de suministro aprovechando su escala e infraestructura; la capacidad de Parkland de lograr sus objetivos ESG; el desempeño competitivo de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y la evolución de las normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del cuarto trimestre de 2021, con fecha 3 de marzo de 2022, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Medidas financieras específicas

Este comunicado de prensa contiene el total de medidas por segmento, medidas y coeficientes financieros no GAAP y medidas financieras complementarias (en conjunto, "medidas financieras específicas"). La gerencia de Parkland utiliza ciertas medidas financieras específicas para analizar el desempeño operativo y financiero, el aprovechamiento y la liquidez de la empresa. Estas medidas financieras específicas no tienen ningún significado estandarizado y, por tanto, es poco probable que sean comparables con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras específicas no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en reemplazo de medidas de desempeño preparadas de conformidad con las NIIF. Consulte la sección 15 de Q4 2021 MD&A, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland.

Total de medidas por segmento

El EBITDA ajustado es un total de medidas por segmento utilizadas por el responsable de las decisiones operativas para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y evaluar su desempeño. De acuerdo con las NIIF, los ajustes y eliminaciones realizados al preparar los estados financieros y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de una entidad se incluirán en la determinación de las pérdidas o ganancias declaradas de los segmentos solo si se incluyen en la medida de las ganancias o pérdidas del segmento que utilice el responsable de las decisiones operativas. Como tal, es poco probable que el EBITDA ajustado de Parkland sea comparable con medidas con nombres similares presentadas por otros emisores, quienes pueden calcular estas medidas de otra manera. Parkland considera el EBITDA ajustado como la medida clave para el desempeño operativo central subyacente de las actividades del segmento de la empresa a nivel operativo. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado para establecer metas para Parkland (incluidas las previsiones anuales y los objetivos de compensación variable) y para determinar la capacidad de Parkland de atender deudas, financiar los gastos de capital y efectuar pagos de dividendos a los accionistas. Consulte el siguiente cuadro para ver la conciliación del EBITDA ajustado con las ganancias netas (pérdidas) para los períodos de tres meses y doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.



Tres meses finalizados el 31 de diciembre de Año finalizado el 31 de diciembre de ($ en millones) 2021 2020 2021 2020 Ganancias (pérdidas) netas 27 64 126 112 Agregar:







Costos de adquisición, integración, entre otros 24 14 52 52 Depreciación y amortización 156 144 616 609 Costos financieros 86 58 323 250 (Ganancia) pérdida por conversión de moneda extranjera – no realizada 6 — (7) (2) (Ganancia) pérdida por enajenación de activos (5) 1 (13) 2 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (11) (11) 10 (10) Otras (ganancias) y pérdidas(1) 20 (29) 203 (4) Otras partidas de ajuste(2) 4 — 12 6 Gastos (recuperación) del impuesto sobre la renta (22) 30 36 42 EBITDA ajustado incluyendo NCI 285 271 1,358 1,057 Deducción: atribuible a NCI 25 24 98 90 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") 260 247 1,260 967

(1) Otras (ganancias) y pérdidas en los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2021 incluyen lo siguiente: i) $25 millones de ganancias (2020 - $34 millones de pérdidas) debido al cambio en el valor de canje de la opción de venta de Sol; ii) $34 millones de pérdidas (2020 - $72 millones de ganancias) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de canje; y (iii) $11 millones de pérdidas (2020 - $9 millones de pérdidas) en Otras partidas. Otras (ganancias) y pérdidas en el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 incluyen lo siguiente: i) $87 millones de pérdidas (2020 - $23 millones de pérdidas) debido al cambio en el valor de canje de la opción de venta de Sol; ii) $86 millones de pérdidas (2020 - $34 millones de ganancias) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de canje; y (iii) $30 millones de pérdidas (2020 - $7 millones de pérdidas) en Otras partidas. Consulte la Nota 22 de los estados financieros consolidados anuales. (2) Otras partidas ajustables para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2021 incluyen la parte de depreciación e impuestos sobre la renta para la empresa conjunta Isla de $4 millones (2020 - nulo). Otras partidas ajustables para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 incluyen lo siguiente: i) $1 millón de pérdidas (2020 - $5 millones de pérdidas) por cambio de divisas mediante acuerdos de reserva de caja dentro de ganancias (pérdidas) por cambio de divisas realizado; ii) una ganancia no realizada nula (2020 - $9 millones de pérdidas) en los derivados de las líneas de intermediación dentro del costo de las compras de combustible y productos derivados del petróleo; (iii) parte de la depreciación e impuestos sobre la renta de la empresa conjunta Isla de $7 millones (2020 - nulo).

Medidas y coeficientes financieros no GAAP

Las ganancias ajustadas son una medida financiera no GAAP y las ganancias ajustadas por acción son un coeficiente financiero no GAAP que se incluyen en este comunicado de prensa para ayudar a la gerencia, los inversionistas y los analistas con el análisis del desempeño operativo y financiero y la liquidez de Parkland. Estas medidas y coeficientes financieros no GAAP no tienen ningún significado estandarizado en virtud de las NIIF y, por tanto, no es probable que sean comparables con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas y coeficientes financieros no GAAP no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse para reemplazar las medidas de desempeño preparadas de conformidad con las NIIF. A menos que se indique lo contrario, estas medidas y coeficientes no GAAP se calculan y se publican de manera consistente de un período a otro. Consulte la sección 15 del Q4 2021 MD&A, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa para obtener más detalles sobre las medidas y coeficientes financieros no GAAP de Parkland. Consulte a continuación la conciliación de ganancias ajustadas (pérdida) a ganancias netas (pérdida) y el cálculo de ganancias ajustadas (pérdida) por acción para los períodos de tres y doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.



Tres meses finalizados el 31 de diciembre de Año finalizado el 31 de diciembre de ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 2021 2020 2021 2020 Ganancias (pérdidas) netas 27 64 126 112 Agregar:







Costos de adquisición, integración, entre otros 24 14 52 52 Pérdida por modificación de deuda a largo plazo 18 — 77 3 (Ganancia) pérdida por conversión de moneda extranjera – no realizada 6 — (7) (2) (Ganancia) pérdida por enajenación de activos (5) 1 (13) 2 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (11) (11) 10 (10) Otras (ganancias) y pérdidas(4) 20 (29) 203 (4) Otras partidas de ajuste(1) 4 — 12 6 Normalización fiscal(2) (13) 15 (42) (3) Ganancias (pérdidas) ajustadas, incluso NCI 70 54 418 156 Menos: Ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a NCI 15 11 46 32 Ganancias (pérdidas) ajustadas 55 43 372 124









Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (millones de acciones)(3) 153 149 151 149 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias a los efectos de

la dilución (en millones de acciones)(3) 153 151 152 151









Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ($ por acción)







Básicas 0.36 0.29 2.46 0.83 Diluidas 0.36 0.28 2.45 0.82

(1) Otras partidas ajustables para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2021 incluyen la parte de depreciación e impuestos sobre la renta para la empresa conjunta Isla de $4 millones (2020 - nulo). Otras partidas ajustables para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 incluyen lo siguiente: i) $1 millón de pérdidas (2020 - $5 millones de pérdidas) por cambio de divisas mediante acuerdos de reserva de caja dentro de ganancias (pérdidas) por cambio de divisas realizado; ii) una ganancia no realizada nula (2020 - $9 millones de pérdidas) en los derivados de las líneas de intermediación dentro del costo de las compras de combustible y productos derivados del petróleo; (iii) parte de la depreciación e impuestos sobre la renta de la empresa conjunta Isla de $7 millones (2020 - nulo). (2) El ajuste por normalización fiscal se aplicó a las partidas de ajuste de ganancias (pérdida) netas que se consideraron diferencias temporales, como ganancias y pérdidas por enajenación, adquisición e integración de activos, y otros costos, ganancias y pérdidas por cambio de divisas no realizadas, ganancias y pérdidas por gestión de riesgos y otras, cambios en el valor razonable de las opciones de canje, cambios en las estimaciones de las disposiciones ambientales y modificaciones de la deuda. El impacto fiscal se estimó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a las jurisdicciones donde se producen las partidas relacionadas. (3) La cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland incluida en la Nota 2 de los Estados financieros consolidados anuales. (4) Otras (ganancias) y pérdidas para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2021 incluyen lo siguiente: i) $25 millones de ganancias (2020 - $34 millones de pérdidas) debido al cambio en el valor de canje de la opción de venta de Sol; ii) $34 millones de pérdidas (2020 - $72 millones de ganancias) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de canje; (iii) $11 millones de pérdidas (2020 - $9 millones de pérdidas) en Otras partidas. Otras (ganancias) y pérdidas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 incluyen lo siguiente: i) $87 millones de pérdidas (2020 - $23 millones de pérdidas) debido al cambio en el valor de canje de la opción de venta de Sol; ii) $86 millones de pérdidas (2020 - $34 millones de ganancias) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de canje; (iii) $30 millones de pérdidas (2020 - $7 millones de pérdidas) en Otras partidas. Consulte la Nota 22 de los estados financieros consolidados anuales.

El flujo de caja distribuible es una métrica de efectivo que se ajusta al impacto de la estacionalidad en el negocio de Parkland al eliminar las partidas de capital de trabajo no monetario y excluir el efecto de las partidas que no se consideran representativas de la capacidad de Parkland de generar flujos de caja. Entre esas partidas se incluyen: i) adquisición, integración y otros costos; ii) gastos de capital de mantenimiento; iii) el cambio en ciertos instrumentos de gestión de riesgos y de otro tipo, e iv) intereses en arrendamientos y deuda a largo plazo, y pagos adeudados de arrendamientos atribuibles a participaciones no mayoritarias. Parkland utiliza esta medida financiera no GAAP para monitorear los flujos de caja normalizados del negocio eliminando el impacto de las fluctuaciones de capital de trabajo y los gastos de Parkland utilizados en adquisiciones, integración y otras actividades, que pueden variar significativamente de trimestre a trimestre. Consulte la siguiente tabla para ver la conciliación del flujo de caja distribuible con el efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas y un cálculo del flujo de caja distribuible por acción de los períodos de doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.



Tres meses finalizados Durante el período de doce

meses finalizado ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 31 de marzo de

2021 30 de junio de

2021 30 de septiembre de

2021 31 de

diciembre de 2021 31 de diciembre de

2021 Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas(2) 264 322 200 118 904 Excluir: EBITDA ajustado atribuible a NCI, neto de impuestos (23) (21) (26) (22) (92)

241 301 174 96 812 Revertir: cambio en otros pasivos y otros activos(3) (14) (9) 4 8 (11) Revertir: cambio neto en el capital de trabajo no monetario(3) 53 22 119 148 342 Incluir: gastos de capital para mantenimiento atribuibles a Parkland (20) (45) (40) (112) (217) Excluir: cambios en los gastos de capital para mantenimiento — — 3 8 11 Incluir: ingresos por enajenaciones de activos 5 1 4 4 14 Revertir: adquisición, integración y otros costos 5 11 12 24 52 Incluir: intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo (54) (54) (56) (59) (223) Excluir: intereses sobre arrendamientos y deudas a largo plazo atribuibles a NCI 1 1 1 1 4 Incluir: pagos de sumas de capital en arrendamientos (35) (33) (36) (38) (142) Excluir: pagos de monto de capital en arrendamientos atribuibles a NCI 4 4 5 5 18 Flujo de caja distribuible(1) 186 199 190 85 660 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (en millones de acciones)







152 Flujo de caja distribuible por acción







4.34

(1) Antes del 31 de marzo de 2021, el flujo de caja distribuible se denominaba flujo de caja distribuible ajustado. (2) Para fines comparativos, se reformuló la información para los períodos anteriores debido a un cambio en la presentación de los flujos de caja (utilizados) de las actividades operativas y financieras. Los intereses pagados por arrendamientos y deudas a largo plazo, anteriormente incluidos en "Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas", ahora se incluyen en "Efectivo generado (utilizado) por actividades financieras", lo que refleja una presentación más relevante de los pagos de costos financieros. (3) Para fines comparativos, se reformuló la información del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021 debido a un cambio en la presentación de ciertos créditos y permisos de emisión para el comercio que antes estaban incluidos en "Gestión de riesgos y otros" y que ahora están incluidos en "Inventarios".



Tres meses finalizados Período de doce

meses finalizados ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 31 de marzo de

2020 30 de junio de

2020 30 de septiembre de

2020 31 de diciembre de

2020 31 de diciembre de

2020 Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas(2) 328 629 253 (40) 1,170 Excluir: EBITDA ajustado atribuible a NCI, neto de impuestos (20) (15) (24) (20) (79)

308 614 229 (60) 1,091 Revertir: cambio en otros pasivos, otros activos y otros instrumentos (21) (3) 27 12 15 Revertir: Cambio neto en el capital trabajo no monetario (135) (425) 89 288 (183) Incluir: gastos de capital para mantenimiento atribuibles a Parkland (118) (50) (18) (39) (225) Excluir: cambios en los gastos de capital para mantenimiento 55 16 1 2 74 Incluir: ingresos por enajenaciones de activos 3 5 2 6 16 Revertir: adquisición, integración y otros costos 21 8 9 14 52 Incluir: intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo (59) (59) (59) (56) (233) Excluir: intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo atribuibles a NCI(3) — — 1 1 2 Incluir: pagos de sumas de capital en arrendamientos (39) (35) (40) (35) (149) Excluir: pagos de monto de capital en arrendamientos atribuibles a NCI 5 5 6 4 20 Flujo de caja distribuible(1) 20 76 247 137 480 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (en millones de acciones)







149 Flujo de caja distribuible por acción







3.22

(1) Antes del 31 de marzo de 2021, el flujo de caja distribuible se denominaba flujo de caja distribuible ajustado. (2) Para fines comparativos, se reformuló la información para los períodos anteriores debido a un cambio en la presentación de los flujos de caja (utilizados) de las actividades operativas y financieras. Los intereses pagados por arrendamientos y deudas a largo plazo, anteriormente incluidos en "Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas", ahora se incluyen en "Efectivo generado (utilizado) por actividades financieras", lo que refleja una presentación más relevante de los pagos de costos financieros. (3) A partir del 30 de septiembre de 2020, los intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo atribuibles a NCI se excluyen del flujo de caja distribuible.

El SSSG de tiendas de autoservicio de la Empresa se refiere al crecimiento de las ventas período tras período generado por las tiendas minoristas en las mismas sucursales de la empresa. Se excluyen los efectos de abrir y cerrar tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres para las conversiones de ON The RUN / Marché Express), ampliaciones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el período para derivar una métrica comparable en la misma tienda. El crecimiento de las ventas en la misma tienda es una métrica comúnmente utilizada en la industria minorista que proporciona información significativa a los inversionistas para evaluar las condiciones y la fortaleza de las marcas y la red minorista de Parkland, que en última instancia impacta el desempeño financiero. El SSSG de las tiendas de autoservicio de la empresa no tiene ningún significado estandarizado en virtud de las NIIF y, por tanto, es poco probable que sea comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Consulte a continuación para obtener una conciliación de los ingresos de las tiendas de autoservicio del segmento Canadá con las ventas en la misma tienda ("SSS") del segmento de tiendas de conveniencia y el cálculo del SSSG de dicho segmento de la empresa.



Tres meses finalizados el

31 de diciembre de

Tres meses finalizados

el 31 de diciembre de

($ en millones) 2021 2020 % 2020 2019 % Ingresos por tienda de conveniencia ("C-Store") 93 95

95 91

Agregar:











Valor en el punto de venta ("POS") de bienes y servicios vendidos en tiendas de autoservicio

operadas por minoristas(3) 141 143

143 131

Menos:











Ingresos por alquiler de minoristas y otros(1)(2) (26) (23)

(23) (25)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(4) (excepto los cigarrillos) (9) (9)

(6) (4)

Ventas en la misma tienda del segmento C-Store(5) 199 206 (3.2)% 209 193 7.8 % Menos:











Ajustes de ingresos en la misma tienda(4) (cigarrillos) (102) (114)

(115) (107)

Ventas en la misma tienda del segmento C-Store (excepto los cigarrillos)(5) 97 92 4.7% 94 86 8.7 %

(1) Incluye los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de porcentaje de alquiler de las ventas de tiendas de autoservicio. (2) Otros ingresos excluidos son tarifas de licenciamiento para cajeros automáticos y sistemas POS. (3) Los valores del POS utilizados para calcular el SSSG del segmento de tiendas de autoservicio de la empresa no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de sus estados financieros consolidados. (4) Este ajuste excluye los efectos de abrir y cerrar tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres para las conversiones de ON the RUN / Marché Express), ampliaciones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el período para derivar una métrica comparable de la misma tienda. (5) Los porcentajes se calculan en función de cifras sin redondear.

Medidas financieras complementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, incluidos gastos de capital de mantenimiento y gastos de capital de crecimiento, para evaluar el éxito de nuestros objetivos estratégicos y establecer metas de compensación variable para los empleados y que están incluidas en este comunicado de prensa. Estas medidas no se pueden comparar con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de otra manera. Consulte la sección 15 del Q4 2021 MD&A, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland.

Medidas no financieras

Además de las medidas financieras específicas, Parkland utiliza varias medidas no financieras, como la utilización de compuestos, para medir el éxito de los objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estas medidas no financieras no son medidas contables, no tienen medidas comparables con las NIIF y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de otra manera. Consulte la sección 15 del Q4 2021 MD&A, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas no financieras utilizadas por Parkland.

__________ 1 Medida de todos los segmentos. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. 2 Estimación basada en la pérdida de rendimiento del crudo y los márgenes del refinado durante la suspensión temporal de las operaciones de refinería del 22 de noviembre al 11 de diciembre de 2021. 3 Medida financiera no GAAP. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. 4 Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa para obtener una conciliación de las ganancias netas con las ganancias ajustadas. 5 Medida financiera no GAAP. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. 6 Medida no financiera. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa. 7 Medida financiera complementaria. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa.

Consultas de inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

