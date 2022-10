Parkland ofrece actualización comercial del tercer trimestre de 2022 y completa la consolidación de su segmento internacional

CALGARY, Canadá, 21 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "compañía" o "nuestro") (TSX: PKI), presentó hoy una actualización comercial del tercer trimestre. Dado el entorno macroeconómico y la inestabilidad de los precios de los productos, los resultados del tercer trimestre estarán por debajo de nuestras expectativas. Confiamos en nuestra perspectiva del cuarto trimestre y esperamos entregar un EBITDA ajustado 2022 dentro de nuestro rango estimativo de entre USD 1,600 millones y USD 1,700 millones.

Actualización comercial del tercer trimestre de 2022

Esperamos ofrecer un EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado esperado") de aproximadamente USD 325 millones en el tercer trimestre. Entre los principales factores se incluyen:

Estados Unidos: La rápida caída de los precios del mercado dio como resultado pérdidas no recurrentes de inventario mayorista y gestión de riesgos de aproximadamente USD 65 millones. Esto compensó con creces las contribuciones esperadas de nuestros negocios minoristas y comerciales.

Refinado: La utilización de compuestos de aproximadamente el 95 % se vio atenuada por el aumento de los costos de operación, gas natural, transporte y cumplimiento, así como por el aumento de los precios del crudo en un mercado a la baja. Esto redujo temporalmente nuestra captación de spreads de crack refinado récord a aproximadamente el 55 %.

Canadá: La caída de los precios de los productos disminuyó los márgenes de las unidades de combustible en comparación con el trimestre anterior. Esto compensa parcialmente la demanda minorista constante de combustible y los sólidos márgenes no relacionados con el combustible.

Confianza en la perspectiva del cuarto trimestre

Seguimos confiando en nuestra perspectiva para el cuarto trimestre. Además de reducir significativamente las operaciones mayoristas de terceros en los Estados Unidos, anticipamos:

Volver a lograr una mayor captación de spreads de crack refinado que se ajuste más a los índices históricos.

Un excelente inicio de la temporada turística en nuestros mercados internacionales y en Florida .

. Tradicionalmente, esta temporada es de alta demanda de calefacción para nuestro negocio comercial canadiense.

Parkland ha completado sus adquisiciones anunciadas anteriormente y sigue enfocado en la integración, a través del aprovechamiento de sinergias y la reducción de su relación de apalancamiento.

Conferencia telefónica de actualización y detalles de la transmisión web del tercer trimestre de 2022

Parkland organizará una conferencia telefónica y una transmisión web el miércoles 19 de octubre a las 7:00 a. m., hora de verano de las montañas (9:00 a. m., hora de verano del este) para analizar su actualización comercial del tercer trimestre. Para escuchar la conferencia telefónica y la presentación web, use el siguiente enlace: https://app.webinar.net/J2e0oMyorAM

Los analistas e inversionistas interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la teleconferencia pueden hacerlo llamando al 1-888-390-0546 (número gratuito) (ID de la conferencia: 92624070). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-800-389-0704 (número gratuito) (ID de la conferencia: 92624070).

Conéctese e inicie sesión aproximadamente 10 minutos antes del inicio de la llamada. La grabación de la transmisión web estará disponible dos horas después de que finalice la conferencia telefónica en el enlace anterior. Estará disponible por un año y también se publicará en www.parkland.ca

Parkland completa la consolidación de su segmento internacional

Parkland ha consolidado la propiedad de su segmento internacional al completar el intercambio de 12.5 millones de acciones de Simpson Oil Limited ("Simpson Oil") en el capital de Sol Investments SEZC, lo que representa el 25 % de la participación restante de Simpson Oil, por 20 millones de acciones comunes en el capital de Parkland de conformidad con los términos del acuerdo de intercambio de acciones entre Simpson Oil y la compañía de fecha 4 de agosto, 2022 (el "intercambio de acciones"). El EBITDA ajustado estimado del tercer trimestre de Parkland y las estimaciones de todo el año incluyen a Sol en un 100 % a partir del 4 de agosto de 2022.

Los detalles adicionales relacionados con el intercambio de acciones se describen en el comunicado de prensa de la compañía de fecha 4 de agosto de 2022, archivado en SEDAR y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. De manera paralela al cierre del intercambio de acciones, se cancelarán las opciones de oferta y demanda para Simpsom Oil y Parkland, respectivamente, en lo que respecta al 25 % restante de las acciones de Sol Investments SEZC.

Acerca de Parkland Corporation

El propósito de Parkland es impulsar viajes y energizar a las comunidades. Atendemos las necesidades esenciales de nuestras comunidades y les proporcionamos a nuestros clientes los combustibles esenciales que necesitan para moverse, alimentos de calidad y artículos de conveniencia, al mismo tiempo que les ayudamos a alcanzar sus objetivos de reducir su impacto medioambiental. A través de nuestra cartera de marcas confiables de relevancia local, atendemos con excelencia a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles esenciales de los que dependen nuestros diversos clientes, estamos acompañando a nuestros clientes por la transición energética. Desde la recarga de vehículos eléctricos, combustibles renovables, energía solar y cumplimiento de las normativas y comercio de compensación de emisiones de carbono, somos líderes a la hora de ayudar a nuestros clientes a reducir su impacto medioambiental.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja en materia de suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados resilientes, en el crecimiento y la diversificación de nuestro negocio minorista en soluciones de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, así como a ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. De manera específica, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otros, el EBITDA ajustado esperado de Parkland para el tercer trimestre de 2022; a Parkland que logró los resultados 2022 dentro de su rango estimativo para el EBITDA ajustado de 2022; y a la perspectiva de Parkland para el cuarto trimestre de 2022, incluso con respecto a la captación esperada del crack spread y las operaciones esperadas de los segmentos de los Estados Unidos y Canadá.

El EBITDA ajustado esperado se considera una medida prospectiva de la cual la medida histórica equivalente sería el EBITDA ajustado según se define en la sección 14A de la exposición y análisis de la gerencia de Parkland del 4 de agosto de 2022 ("MD&A T2 2022"). El EBITDA ajustado previsto incluye el 100 % de los resultados internacionales para el período comprendido entre el 4 de agosto de 2022, fecha en la que Parkland firmó el acuerdo de intercambio de acciones con Simpson Oil Limited para adquirir las acciones restantes del 25 % de Sol Investments SEZC, hasta el 30 de septiembre de 2022. El EBITDA ajustado esperado es una cifra preliminar y está sujeto a los procedimientos de cierre financiero del trimestre de Parkland, y como resultado, el EBITDA ajustado del tercer trimestre final puede diferir del EBITDA ajustado esperado revelado en este comunicado de prensa.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: los procedimientos de cierre financiero de fin del trimestre; las condiciones económicas generales, del mercado y de las empresas; las medidas competitivas de otras empresas; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T2 2022 y en la exposición y análisis de la gerencia para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, con fecha 3 de marzo de 2022, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]. Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected].

FUENTE Parkland Corporation

