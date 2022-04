PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY, SINGAPORE, LE PREMIER « JARDIN DANS UN HOTEL », SE CONCENTRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LONG TERME GRACE À DES INNOVATIONS ÉCOLOGIQUES

Dans le cadre de son engagement à long terme en faveur du développement durable et de la croissance de son activité, l'hôtel a activement adopté des pratiques durables dans un large éventail de ses activités. En adoptant une approche de « renouvellement » pour améliorer les actifs existants au lieu de démolir et de reconstruire le bâtiment pour sa transformation de 45 millions dollars singapouriens en 2020, l'hôtel a préservé la structure emblématique, conçue par l'architecte John Portman, et a évité la production de plus de 51 300 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à l'abattage de 8,7 millions d'arbres.

Gestion de l'énergie et de l'eau - Afin d'améliorer la gestion de l'énergie, des détecteurs de mouvement dans les chambres et les espaces publics éteignent les lumières et la climatisation lorsqu'il n'y a aucun client. L'hôtel a également récemment fait installer 210 panneaux solaires, qui génèrent plus de 350 kWh d'électricité par jour, ce qui suffit à alimenter 540 foyers types de Singapour en une journée. La consommation énergétique globale est désormais réduite de 1,4 %. Avec une durée de vie prévue de 25 ans, ces panneaux solaires devraient permettre d'économiser 450 000 dollars singapouriens, qui pourront contribuer à financer d'autres projets de développement durable. L'hôtel a également fait installer des pommes de douche à faible débit qui réduisent le débit d'eau de 27 à 9 litres par minute.

Gestion des déchets plastiques - Le système de filtration de l'eau dans les chambres a supprimé le besoin d'eau en bouteille, éliminant ainsi l'impact carbone lié à la production et au traitement des déchets de plus de 360 000 bouteilles en plastique par an. Les pailles, les récipients et les couverts utilisés pour les plats à emporter ont été remplacés par des alternatives biodégradables.

Gestion du gaspillage alimentaire - Une meilleure planification des repas plusieurs mois à l'avance permet de réduire de près de 72 % les déchets alimentaires de l'hôtel. L'hôtel s'efforce toujours de proposer des plats de saison afin que les légumes puissent être cultivés à la ferme urbaine, ou du moins provenir de fournisseurs locaux.

Les déchets alimentaires sont souvent recyclés ou l'utilisation de chaque partie des aliments est maximisée. Par exemple, au restaurant de l'hôtel, Peppermint, les chefs utilisent les restes de bœuf provenant d'autres plats de bœuf pour préparer des pâtes au ragoût de bœuf haché. Un autre ingrédient que l'hôtel recycle est l'écorce de pastèque. Les parties blanches de l'écorce sont utilisées comme un légume pour certains plats sautés. L'hôtel a également récemment fait installer des digesteurs écoénergétiques, qui décomposent les déchets alimentaires d'une manière respectueuse de l'environnement, en un liquide qui peut être évacué sans danger dans les canalisations.

Ferme urbaine - L'hôtel abrite l'une des plus grandes fermes urbaines du centre d'affaires, le Central Business District, avec plus de 60 variétés de légumes, d'herbes et de fleurs comestibles, qui constituent l'épine dorsale des concepts de « ferme à table », « ferme au bar » et « ferme au spa » de l'hôtel. Les grains de café usagés sont traités et utilisés comme compost dans cette ferme urbaine.

À ce jour, PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore a été récompensé lors des World Travel Mart World Responsible Tourism Awards 2021 par un prix d'argent dans la catégorie « Réduction des déchets plastiques dans l'environnement » et a remporté le « Prix du meilleur hôtel durable 2021 », décerné lors des Savour BlackBookAsia Awards 2021.

Melvin Lim, directeur général du PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, a déclaré : « La question du changement climatique et la prise de conscience de l'impact des entreprises sur l'environnement se sont développées, tout comme l'adoption de politiques ayant un effet bénéfique sur cet impact. Le développement durable est la responsabilité de tous et l'adoption d'innovations écologiques est au cœur des valeurs de notre hôtel. Le développement durable est ce qu'il y a de mieux pour la planète, et nos clients exigent de plus en plus ce niveau d'engagement de notre part. »

Les innovations et initiatives écologiques (Green Innovations and Initiatives) du PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore peuvent être consultées ici.

Club Indulgence

À l'attention des voyageurs écologiques : profitez de 30 % de remise sur nos chambres COLLECTION Club pour les séjours en semaine. Perchées au dernier étage de l'hôtel, ces chambres offrent une vue imprenable sur la ville ou sur Marina Bay. Réservez votre chambre sur https://panpacific.co/3pCJ711.

Veuillez cliquer ici pour accéder à des images.

Veuillez cliquer ici pour accéder à « Une collection de faits éclectiques ».

Veuillez cliquer ici pour accéder à des vidéos de visite virtuelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1781658/PRSMB_Solar_Panels__updated.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1582998/PARKROYAL_COLLECTION_Marina_Bay_Logo.jpg

SOURCE PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore