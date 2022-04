Parlacom lança Parla ERP no mercado americano

Empresas internacionais agora podem se beneficiar dos avanços do mercado brasileiro

SÃO PAULO e CHARLOTTE, Carolina do Norte, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Parlacom BR e a LeadingQuest USA, líderes em telecomunicações e sistemas de Gestão Empresarial, participaram da edição 2022 da Small Business Expo apresentando o Parla ERP para empresas que operam no mercado brasileiro. O Parla ERP se destaca por garantir um sistema de gestão de clientes, serviços e faturamento de forma integrada, principalmente para o complexo mercado brasileiro, no qual as margens de lucro têm que ser competitivas.

"Após mais de 10 anos de muita experiência com centenas de empresas e milhares de consumidores no Brasil, a Parlacom consolidou o Parla ERP focado em garantia de receita, redução de inadimplência, gestão de contratos e serviços. Além disso, ele tem uma forte interação com o cliente final por meio de diversas ferramentas como o suporte via WhatsApp e Call Center Virtual", destaca Clovis Lacerda, CEO da LeadingQuest e da Parlacom. "Devido a integração completa, as empresas podem reduzir custos operacionais e reforçar a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que aumentam suas margens de contribuição, tornando-se mais competitivas", completa.

Um dos erros mais comuns de empresas internacionais que entram no mercado brasileiro é considerar que as suas práticas de gestão são as mesmas que as do Brasil. Por exemplo, o instrumento de cobrança por boleto é algo bem brasileiro e não encontrado em outros mercados. O Parla ERP permite automatizar cobranças, manter controle quanto a valores a serem pagos e acompanhar de maneira objetiva como está o fluxo de caixa diário da empresa. O sistema realiza a integração com bancos para fluxo automático dos pagamentos, além do gerenciamento automatizado de inadimplência. E tudo isso de maneira simples, rápida e segura.

"Pequenas e médias empresas são nosso principal segmento de mercado no Brasil, que é carente de soluções simples, ágeis e competitivas. Nossos clientes já se beneficiam do aumento de satisfação do cliente final e do atendimento diferenciado e personalizado que disponibilizamos", afirma Dalton Meira, Diretor Operacional da Parlacom. "Adicionando as ferramentas de CRM para gestão das equipes comerciais e de apoio ao cliente, as empresas brasileiras que atendemos têm se destacado no mercado devido à maior competitividade e à eficiência operacional em todos os departamentos, especialmente financeiro, comercial e de atendimento ao cliente", finaliza.

A Parlacom é uma das maiores empresas de Tecnologia para TI e Telecom no processamento de transações de M2M e IoT do Brasil e no exterior. Integrada com todas as operadoras brasileiras, a Parlacom processa mais de 3 milhões de dispositivos móveis para milhares de empresas, além de total integração de suas plataformas com sistemas ligados por meio de sua extensa biblioteca de APIs.

A Small Business Expo é a maior feira de negócios, conferência, evento educacional e de networking da América para pequenas empresas, empreendedores e startups. https://www.thesmallbusinessexpo.com.

