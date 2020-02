Parque aquático Magic City tem data para inauguração de nova atração e planos para novos investimentos

SUZANO, Brasil, 4 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Após um ano em construção, o Maverik do Magic City , popular complexo de lazer de Suzano - SP, será aberto ao público no dia 11 de fevereiro. O maior toboágua do parque tem 18 metros de altura, 55 de comprimento e um percurso total de 155 metros. A entrega de uma atração deste porte coloca o Magic City entre os principais parques aquáticos do Brasil. O empreendimento recebeu quase 700 mil visitantes em 2019 e segue em ritmo acelerado de crescimento.

O novo toboágua é uma atração 3 em 1 com percurso de 155 metros que proporciona diferentes experiências e sensações em um mesmo brinquedo. Ao descer o Maverik em uma boia com capacidade para 2 pessoas, os banhistas passam por um túnel fechado, que alterna projeções através de um sistema translúcido com um efeito neon, fazem uma curva em 360 graus, seguem para uma descida de 12 metros, alcançando até 60km por hora e iniciam a subida para a área de decolagem, uma rampa gigante similar a uma pista de skate no estilo half pipe com 11 metros de altura. Antes de chegar ao final, ainda passam por uma elevação que dá a sensação de airtime, que parece uma "flutuação", semelhante à que sentimos em uma montanha-russa, por exemplo. O Maverik tem fabricação 100% nacional realizada pela empresa brasileira Emotion Water Slides. As peças são feitas de fibra, possuem acabamento liso, muito mais resistentes e com padrão de qualidade superior ao encontrado no mercado.

"A chegada do Maverik é apenas uma das muitas novidades que planejamos para os próximos meses no Magic City. O Maverik mostra que a indústria nacional está preparada para grandes atrações como essa", afirma Marcelo Camargo, gerente de marketing do Magic City. "Continuamos trabalhando para investir em conteúdos e novidades para proporcionar uma experiência completa aos nossos visitantes", completa o profissional.

Novos investimentos e planos futuros

Os investimentos na construção do Maverik foram de 4 milhões de reais e o Magic City tem planos para o lançamento de uma nova grande atração nos próximos meses. O parque ainda mantém em sigilo o formato do novo toboágua, mas promete que será "radical e diferente" e que divulgará mais informações em breve.

Outra novidade está na hotelaria do complexo de lazer. No ano passado, o parque aquático iniciou a implantação das "Eko Suítes". As acomodações são feitas em container, construção sustentável que não gera resíduos, e utilizam energia solar. Até o fim do primeiro semestre de 2020, 32 novas suítes ecológicas devem chegar ao parque. Ainda falando de hotelaria, após um ano de operação da multipropriedade, o Magic City entregou a primeira ala reformada da pousada, com quartos que passaram pelo retrofit.

Com projetos simultâneos entregues e outros que estão por vir, o complexo de lazer Magic City ganha destaque entre as grandes opções de lazer do estado de São Paulo, fechando o ano de 2019 com quase 700 mil visitantes. Ficou interessado em conhecer? O Parque Aquático Magic City fica localizado em Suzano, São Paulo, a apenas 1h da capital e do ABC. Os ingressos day use ficam a partir de: R$ 35 para dias de semana, R$ 70 aos sábados e R$ 79 aos domingos na compra antecipada, e na pousada, sempre valores promocionais de hospedagem. Compras e reservas podem ser feitas no site ou pelos telefones (11) 4746-5803 e 4746-5805.

