Parque do Peão de Barretos receberá pela primeira vez festival de Samba e Pagode

Na programação estão confirmados: Zeca Pagodinho, Belo, Menos é Mais, Dilsinho, Mumuzinho, Turma do Pagode, Pixote, Presença, Vou Zuar, Ferrugem, Karinah, Sorriso Maroto, Di Propósito, Envolvência, Akatu além de outras atrações surpresas. "O Samba Barretos nasceu para ser o maior festival de Samba e Pagode do Brasil. Nosso planejamento começou bem antes, ainda durante o período da pandemia e temos pensado em cada atração para trazer muita alegria e diversão para o público", afirma Luiz Henrique de Deus Silva, um dos organizadores do evento.