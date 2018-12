Parque Energético Rei Salman desencadeia nova era de crescimento do setor energético da Arábia Saudita

Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro abre novos caminhos para o Parque Energético com empresas multinacionais

Investidores e inquilinos assinam contratos para investir e estabelecer operações

Parque Energético vai ocupar uma área total de 50 quilômetros quadrados

Investimento na fase 1 deverá atingir $ 1,6 bilhão

Ao entrar em operações, o projeto deverá contribuir com mais de $ 6 bilhões para o PIB da Arábia Saudita anualmente e criar até 100.000 empregos diretos e indiretos

DHAHRAN, Arábia Saudita, 10 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz abriu novos caminhos, hoje, para o Parque Energético Rei Salman (SPARK – King Salman Energy Park), localizado na Província Leste do Reino. O SPARK é um megaprojeto de cidade energética de 50 quilômetros quadrados, que irá posicionar a Arábia Saudita como um centro global de energia, indústria e tecnologia. A primeira fase do desenvolvimento será concluída até 2021.

O SPARK já atraiu investimentos de empresas estrangeiras e locais, interessadas em produzir bens e serviços no setor energético do Reino. O investimento na primeira fase do projeto deverá ser de aproximadamente $ 1,6 bilhão.

A Saudi Aramco está no coração do desenvolvimento do SPARK, ajudando a reunir empresas para estimular eficiências e promover desenvolvimento tecnológico, a manufatura e as exportações, bem como a construir uma cadeia de suprimento de energia de classe mundial. O papel do SPARK na habilitação de localização dentro da cadeia de suprimento de energia no Reino se alinha com os objetivos estratégicos do programa Valor Total Adicionado do Reino (IKTVA – In-Kingdom Total Value Add) da Saudi Aramco.

Ao destacar o papel do SPARK na liberação de todo o potencial dos recursos energéticos do Reino, em sincronia com o plano de transformação econômica do Reino, o ministro de Energia, Indústria e Recursos Minerais e presidente do conselho da Saudi Aramco, Khalid A. Al-Falih, disse: "O SPARK é um dos projetos mais ambiciosos do país, confirmando o compromisso do Reino com a Visão 2030, por criar milhares de empregos altamente qualificados, servir como catalisador econômico e promover a forte posição da Arábia Saudita no setor energético global. A proposição única de valor do parque energético o torna o destino ideal para empresas que quiserem investir no próspero mercado de serviços de energia na Arábia Saudita".

O presidente e presidente-executivo da Saudi Aramco, Amin H. Nasser, disse: "O Parque Energético Rei Salman irá iniciar uma nova era de crescimento para um dos setores mais prósperos do Reino. Ele irá servir como um portão de entrada central para economias da região, com a Saudi Aramco permanecendo no coração no setor global de petróleo e gás. Estamos ansiosos para colaborar com nossos primeiros parceiros-âncoras no SPARK, à medida que investimos em oportunidades de negócios para investidores internacionais e empresas do setor privado no Reino. Juntos, estamos construindo um centro energético de classe mundial, que irá acelerar soluções em toda a cadeia de valor por gerações".

Ao entrar em operações, o SPARK deverá contribuir com mais de $ 6 bilhões para o PIB do Reino anualmente e criar até 100.000 empregos diretos e indiretos.

Notas aos editores

A Saudi Aramco colabora estreitamente com a Administração Saudita para Cidades Industriais e Zonas Tecnológicas, que exerce um papel fundamental no desenvolvimento das cidades industriais, com infraestrutura e serviços integrados.

Desenvolvida no Leste do país, entre Dammam e Al- Hasa, a área ocupa mais de 50 quilômetros quadrados e une aproximadamente 300 unidades industriais e de serviços.

A parte restante é uma comunidade de uso misto, com residências, escritórios, centros de treinamento, hotéis e outras instalações de apoio, oferecidas como oportunidades de investimento a investidores imobiliários.

O SPARK já atraiu o interesse de grandes investidores internacionais, tais como Schlumberger; Baker Hughes GE; Halliburton; Oilfields Supply Center; Emerson; National Energy Services; Valco; Huatong; Borets e Al-Rushaid Group.

A Saudi Aramco irá transferir sua sede operacional de perfuração e workover para o SPARK.

Uma zona de logística moderna, conectada à futura ferrovia do GCC, irá oferecer uma grande variedade de serviços e incluirá um porto seco em terra, uma zona franca e um parque logístico com armazéns, entre outros. O porto seco altamente automatizado deverá ter uma capacidade anual de carga de 8 milhões de toneladas métricas.

O parque contribui para a missão da Saudi Aramco de desenvolver um setor nacional para indústrias e serviços relacionados à energia.

Sobre a Saudi Aramco

A Saudi Aramco é uma empresa líder mundial de mercado em energia e produtos químicos. Somos impulsionados por nossa convicção essencial de que energia é oportunidade. Desde produzir aproximadamente um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo cru a desenvolver novas tecnologias de energia, nossa equipe global é dedicada a criar um impacto positivo em tudo o que fazemos. Nos focamos em tornar nossos recursos mais sustentáveis e mais úteis, promovendo crescimento econômico de longo prazo e prosperidade em todo o mundo. http://www.saudiaramco.com

