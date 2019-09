Partenariat en vue entre Airspan et Rakuten Mobile

Intégration de solutions 4G et 5G au premier réseau mobile cloud natif entièrement virtualisé au monde

- Capacité et couverture accrues grâce aux solutions 4G éprouvées d'Airspan pour les déploiements urbains et ruraux

- Rakuten Mobile verra sa capacité se multiplier en un temps record grâce à la plateforme Air5G OpenRange28 mmWave sur 28 GHz d'Airspan, offrant ainsi des possibilités de monétisation inégalées

TOKYO, 6 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Airspan Networks a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Rakuten Mobile, filiale de Rakuten, Inc., leader mondial des services Internet basé à Tokyo. L'apport de ces solutions de connectivité 5G mmWave et rurale va amplifier les performances réseau et améliorer l'expérience des utilisateurs de mobiles.

Grâce aux plateformes RAN Airspan, Rakuten Mobile gagnera en souplesse pour perturber le modèle économique des opérateurs réseau traditionnels et posera les bases des architectures 5G transformationnelles. Forte du déploiement de plus d'un demi-million de systèmes dans le monde, Airspan apporte l'efficacité confirmée de son modèle économique disruptif au réseau entièrement virtualisé Rakuten Mobile.

« C'est un plaisir pour nous de nous joindre à Airspan pour bâtir le nouveau réseau mobile japonais », déclare Tareq Amin, directeur de la technologie de Rakuten Mobile. « Leurs solutions et formats 4G et 5G novatrices accéléreront le déploiement de Rakuten Mobile. »

« Nous sommes très fiers des avancées que nos produits ont permises ces dernières années. Notre partenariat 5G avec Rakuten Mobile constitue une étape importante pour le secteur du déploiement réseau que nous continuons de bouleverser. Grâce à l'évolutivité de notre plateforme OpenRange28, Rakuten Mobile monétisera son réseau 5G pour un coût très inférieur à celui des déploiements réseau traditionnels et dans un délai plus court », déclare Henrik Smith-Petersen, directeur des ventes et du marketing d'Airspan.

La plateforme Air5G OpenRange28 mmWave virtualisée d'Airspan est équipée du jeu de puces FSM100xx 5G de Qualcomm et prend en charge les architectures RAN ouvertes. Elle se connecte facilement à l'unité de bande de base virtualisée de Rakuten Mobile, offrant ainsi la solution RAN compatible la plus perfectionnée au monde. La plateforme OpenRange28 mmWave accepte plusieurs divisions fonctionnelles pour offrir le plus d'options de déploiement possible. Les clients Rakuten Mobile profitent ainsi d'un niveau de performance maximum et d'une expérience incomparable au Japon.

« Airspan est fière d'aider Rakuten Mobile à réaliser son projet de connectivité sans fil révolutionnaire qui simplifiera la vie des utilisateurs et créera des opportunités commerciales pour la résolution de problèmes sociaux, libérant ainsi tout le potentiel de la 5G au Japon », déclare Eric Stonestrom, PDG d'Airspan Networks Inc.

À propos d'Airspan Networks Inc. :

Airspan (OTC PINK : AIRO) est un fournisseur de solutions RAN 4G et 5G de premier plan comptant plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays. Cette société est régulièrement reconnue comme chef de file et pionnier en matière de solutions RAN et de liaisons terrestres innovantes. Elle propose une large gamme de produits comprenant des cellules de petite taille intérieures et extérieures, des stations de base Micro et Macro compactes tout extérieur, ainsi qu'un éventail de dispositifs utilisateur et de produits pour l'optimisation des réseaux. Ces solutions de connectivité fonctionnent sur des bandes de fréquences inférieures à 6 GHz et allant jusqu'aux ondes millimétriques. www.airspan.com.

Airspan n'est pas assujettie aux exigences de communication d'information de la loi américaine de 1934 sur les transactions de valeurs mobilières et, par conséquent, ne dépose aucun rapport, état financier, déclaration de procuration, bulletin d'information ou autre information auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »). Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur le site www.airspan.com/fls.

