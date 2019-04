Partenariat entre Retail Inkjet Solutions (RIS) et le groupe de grande distribution Schiever concernant le service de recharge de cartouches d'encre

« J'ai bon espoir que ce ne soit que le début d'un partenariat long et fructueux avec le groupe Schiever » , affirme Vincent Hormovitis, vice-président des ventes et du développement commercial de RIS. « Nous nous réjouissons de cette formidable opportunité d'offrir une alternative très économique aux clients de Schiever qui utilisent des cartouches d'encre tout en contribuant à la protection de l'environnement en recyclant et réutilisant les cartouches vides » , ajoute-t-il. « La technologie InkCenter® de RIS, leader du secteur, est la référence absolue en matière de qualité de recharge. »

Mathieu Haratyk, responsable digital et innovation de Schiever "Nous cherchons toujours à proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des clients de nos magasins. Le dispositif inventé par RIS nous a tout de suite intéressé car il permet à nos clients de faire des économies avec un concept novateur. Il s'inscrit de plus pleinement dans une démarche environnementale, valeur chère à l'identité de Schiever qui s'attache à proposer une autre idée de la grande distribution. Les premiers retours sont très positifs et laissent augurer d'une collaboration fructueuse entre Schiever et RIS."

David Lenny, PDG de RIS, a ajouté : « Notre nouveau programme pilote au sein des hypermarchés Schiever en France représente une formidable opportunité pour RIS de faire valoir une fois de plus l'intérêt de notre offre : proposer la solution de recharge de cartouches d'encre de haute qualité à bas coût que recherchent les clients d'aujourd'hui. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de Schiever et sommes convaincus que le service de recharge de cartouches d'encre de RIS, qui viendra compléter la riche gamme de produits et de service de Schiever, rencontrera un franc succès auprès des clients. »

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est le leader des services de recharge de cartouches à jet d'encre en magasin. Le kiosque RIS InkCenter® multi-breveté est déployé chez plus de 600 distributeurs participants aux États-Unis, au Canada et en Europe, parmi eux Costco Wholesale, Auchan, Cora, Fry's Electronics, Sam's Club, Schiever, E.Leclerc, Boulanger, Intermarché, Saturn et certaines bibliothèques universitaires. RIS offre à ses clients une qualité inégalée et leur permet d'économiser jusqu'à 70 % par rapport à l'achat d'une cartouche d'encre neuve. Les kiosques InkCenter® s'intègrent parfaitement aux environnements de vente au détail, offrant ainsi une expérience client exceptionnelle. La société RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs HP avec l'ambition de créer une meilleure solution d'impression à moindre coût. Son siège social est situé à Carlsbad en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.Go2RIS.com.

À propos de Schiever

Schiever est un acteur unique dans le monde de la distribution. Ce groupe exerce ses activités en France et à l'étranger, fort de 10 enseignes et de 160 magasins, au sein desquels plus de 7 000 personnes travaillent chaque jour au service d'une vision différente de la distribution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.schiever.com .

Contact:

Ashley McGinty

760-579-7559

amcginty@go2ris.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871244/RIS_and_Schiever.jpg

