Partenariat stratégique : Sipwise et ALE SIP Devices s'associent pour proposer une offre de communications unifiées mondiale

Partenariat stratégique dans le domaine des communications téléphoniques

Meilleures efficacité et agilité pour les communications unifiées

SHANGHAI, 8 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Alcatel Lucent Enterprise China Co., Ltd (« ALE SIP Devices »), leader des technologies audio et vidéo sur le marché mondial des téléphones fixes, opérant sous le nom commercial d'ALE SIP Devices, s'associe à Sipwise, développeur de plates-formes de communication open source pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises. Basée sur la position exceptionnelle des deux acteurs, Sipwise dans le domaine des PBX cloud et ALE SIP Devices dans celui des téléphones SIP fixes, cette collaboration permettra aux opérateurs et aux fournisseurs de services Internet (FAI) de simplifier et optimiser davantage les communications de leurs utilisateurs finaux.

Le partenariat qui a débuté avec l'intégration des téléphones Cloud Edition d'Alcatel-Lucent Enterprise sur le PBX cloud Sipwise, est à présent étendu à la gamme complète des produits ALE SIP Devices. Les clients du monde entier peuvent désormais bénéficier de ce partenariat, avec un déploiement, un approvisionnement, une installation et une gestion sans effort des nouveaux téléphones de bureau Halo et Myriad d'Alcatel-Lucent Enterprise. Les communications professionnelles sont améliorées avec un son encore meilleur, une fiabilité supérieure et un service rapide. « Le partenariat promet des communications d'affaires efficaces et procure une valeur ajoutée aux opérateurs de télécommunications et aux FSI. Au cœur de cette collaboration se trouve notre volonté commune de fournir des solutions fiables, flexibles et modulaires, tout en facilitant les efforts de déploiement des communications téléphoniques auprès de la clientèle », a expliqué Bamin Seinaye, responsable de l'équipe produit mondiale chez ALE SIP Devices.

Forts d'une expertise mutuelle approfondie et d'une expérience multidimensionnelle dans le domaine des télécommunications, Sipwise et ALE SIP Devices aspirent à façonner et à faciliter le développement des communications unifiées. « Nous sommes au milieu d'une transition importante d'environnements sur site vers des environnements cloud. Les opérateurs télécoms et les entreprises recherchent des solutions PBX hybrides de haute qualité et faciles à utiliser. Avec ce partenariat stratégique, nous nous plaçons exactement au point de convergence des besoins des clients d'aujourd'hui et de demain. » Oliver Schlögl, vice-président marketing et ventes, Sipwise.

À propos d'ALE SIP Devices

Les produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, leader des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, menant ses activités sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation pour les développements de sa gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés – de manière rentable, sûre et flexible – dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.

ALE SIP Devices fourni aux partenaires commerciaux et aux utilisateurs finaux à travers le monde, des produits avec des connexions commerciales plus simples, n'importe où, avec un son de premier ordre, du matériel et des logiciels fiables qui ont subi des tests approfondis avant le lancement sur le marché..

Du développement innovant à la fabrication verte, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et chaque procédure de production pour garantir que les produits répondent aux normes mondiales.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse : www.aledevice.com

À propos de Sipwise

Sipwise développe et entretient des plateformes ouvertes de communication pour les entreprises et opérateurs de télécommunications, au moyen d'une infrastructure de commutation de base qui vient améliorer et remplacer les anciens systèmes et permet d'offrir de nouveaux services de contournement pour les fournisseurs de services.

Sipwise CPBX est un ajout vraiment exceptionnel à une infrastructure existante pour chaque opérateur et fournisseur de services. Vous pouvez offrir un accès de nouvelle génération et fournir des services de communication cloud à vos clients commerciaux. Les fonctionnalités du CPBX incluent une simplicité exceptionnelle et une grande facilité d'utilisation. Il est léger et autonome. Il évolue facilement des systèmes téléphoniques PBX des petites entreprises sur des sites uniques aux réseaux de communication mondiaux de milliers d'extensions, permettant aux clients de bénéficier d'appels voix sur IP et cloud.

SOURCE ALE SIP Devices