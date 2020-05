Partitalia lance « Close-to-me » et « Vita », deux nouveaux dispositifs de sécurité personnelle portables

« Close-to-me » est un dispositif qui, porté par deux ou plusieurs personnes présentes dans une même pièce, contrôle la distanciation sociale d'après une distance variable pouvant être modifiée selon les directives et les règlements.

Plus précisément, « Close-to-me » fonctionne de la manière suivante : reposant la technologie des radiofréquences, il crée une bulle radio de basse fréquence et non invasive autour de la personne. Un son et une vibration avertissent les personnes portant le dispositif lorsque la distance fixée n'est pas respectée. En outre, avec de simples adaptations, le dispositif peut être utilisé pour contrôler les accès, détecter une présence et régler la note du restaurant d'entreprise. Alfredo Salvatore, le PDG de Sensor ID, la société d'ingénierie qui a conçu la technologie pour Partitalia, révèle sur le nouveau produit déjà en vogue en vue de la réouverture imminente des entreprises, que : « Close-to-me peut être personnalisé et acheté sous forme de bracelet ou de porte-clés. Il est non invasif, conçu avant tout pour simplifier les procédures de réouverture des entreprises et peut être livré facilement et rapidement. »

« Vita » : le dispositif portable de télémédecine

En revanche, le dispositif portable « Vita » a été conçu pour contrôler en permanence les paramètres vitaux des patients pouvant être traités par télémédecine, en particulier là où il est jugé indispensable d'identifier une éventuelle contagion.

Sur le plan technologique, la nouvelle frontière des télécommunications NBloT simplifiant la communication entre les objets a été appliquée dans le projet « Vita ». Une autre caractéristique importante est l'amélioration du rendement de la batterie, qui une fois chargée fonctionne plus de deux semaines. De plus, les capteurs mesurant les battements du cœur, la saturation en oxygène - un paramètre déterminant pour la Covid-19 -, la température de la peau et l'électrocardiogramme, en font un outil de première ligne pour la santé. Grâce à ces caractéristiques, le dispositif portable peut être utilisé en télémédecine destinée aux patients de longue durée, mais aussi pour suivre les travailleurs isolés. En ces temps de Covid-19, le dispositif est utile lorsque le patient sort de l'hôpital et est suivi à distance, comme dans tous les autres cas de figure de suivi à distance. Le dispositif, qui fera l'objet d'une expérimentation clinique pointue ces prochains jours, sera certifié dispositif médical en septembre 2020.

