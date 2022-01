PartnerLinQ propose le premier système d'intégration de la chaîne d'approvisionnement numériquement optimisé

CRANBURY, New Jersey, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Visionet Systems , le leader des solutions numériques pour les entreprises à l'échelle mondiale, fait évoluer PartnerLinQ , sa solution phare de connectivité de la chaîne d'approvisionnement numérique pour repousser les limites de la connectivité en simplifiant la visibilité et la connectivité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des canaux commerciaux. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de PartnerLinQ, les clients peuvent accéder à son écosystème d'applications natives, ce qui leur permet d'ajouter davantage de contexte commercial à leur solution en un seul clic.

« Le nouvel écosystème de connectivité numérique est conçu pour gérer l'état évolutif des chaînes d'approvisionnement mondiales. Avec PartnerLinQ, nous construisons une chaîne d'approvisionnement plus résiliente pour nos clients, capable de résister aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement comme celles que nous avons connues ces dernières années », a déclaré Ahmed Raza, vice-président de PartnerLinQ.

L'écosystème d'applications de PartnerLinQ permet aux clients de trouver l'application qui correspond au modèle commercial de leurs partenaires, d'installer l'application et de commencer immédiatement à ajouter de la valeur aux communications avec les partenaires et les canaux. Les workflows automatisés de bout en bout dans la plateforme PartnerLinQ reposent sur une architecture de Cloud hybride pour un traitement résilient des traductions.

« Nous nous concentrons sur la mise en place d'une connectivité numérique agile grâce à une technologie de pointe pour les chaînes d'approvisionnement mondiales », a affirmé le président de Visionet, Jawad Khan. « La mission de notre plateforme est d'aider les entreprises de la chaîne d'approvisionnement à réduire les risques commerciaux en devenant plus résilientes, plus flexibles et plus autonomes grâce à une visibilité et un contrôle accrus. »

PartnerLinQ repousse les limites de la connectivité numérique grâce à son moteur de traitement des messages qui se connecte directement aux systèmes d'entreprise ERP, OMS, WMS TMS et MRP des partenaires par le biais d'un processus unique. L'écosystème d'applications natives offre aux collaborateurs et aux dirigeants de la chaîne d'approvisionnement la possibilité de se concentrer sur les problèmes commerciaux, de les suivre et d'utiliser ces informations pour résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de PartnerLinQ

PartnerLinQ est une plateforme innovante de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, basée sur le cloud, qui offre une résilience en simplifiant la visibilité et la connectivité. L'écosystème d'applications natives de PartnerLinQ ajoute un contexte commercial aux intégrations traditionnelles, minimisant ainsi l'impact des perturbations.

Grâce à ses capacités d'hyperautomatisation intelligente, d'intégration multicanal et d'analyse en temps réel, PartnerLinQ cherche à connecter de manière transparente les réseaux de chaînes d'approvisionnement à plusieurs niveaux, les canaux, les marchés et les systèmes centraux du monde entier afin de fournir une connectivité unifiée pour l'avenir.

Pour plus d'informations, consultez le site www.partnerlinq.net.

