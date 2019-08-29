Партнерские школы Amerigo - круглые "отличники" рейтинга Niche

ЧИКАГО (CHICAGO), 29 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- В недавно обнародованном агентством Niche рейтинге лучших школ Америки-2020 (Niche Best Schools in America) все одиннадцать входящих в сеть Amerigo Education учебных заведений на территории США получили оценки A или A+.

Niche - ведущая платформа для поиска информации, фактов, рейтингов и отзывов о школах, колледжах, городах и микрорайонах по всем Соединенным Штатам. Каждый год команда Niche обновляет свой рейтинг на основании отзывов пользователей и актуальных данных.

Три школы из сети Amerigo получили оценку A+: Carmel Catholic High School (Чикаго), Cretin-Derham Hall (Миннеаполис - Сент-Пол, Миннесота) и Justin-Siena High School (Напа, Калифорния). Восемь учебных заведений сети Amerigo получили рейтинг А: Bishop Montgomery High School (Лос-Анджелес, Калифорния), Lexington Catholic High School (Лексингтон, Кентукки), Marian Catholic High School (Чикаго), Mater Dei Catholic High School (Сан-Диего), Red Bank Catholic High School (Ред Банк, Нью-Джерси), Saint John Paul II Academy (Флорида), St. Pius X High School (Хьюстон, Техас) и St. Patrick-St. Vincent Catholic High School (Сан-Франциско, Калифорния).

"Столь высокие оценки от Niche свидетельствуют о том, что Amerigo Education выбирает первоклассные школы, предоставляющие превосходные академические программы, обеспечивая неизменно высокий результат обучения вне зависимости от региона, - прокомментировал главный исполнительный директор Amerigo Крейг Пайнс (Craig Pines). - Эти учебные заведения доверили нам управление своими программами подготовки иностранных студентов, именно благодаря нашему уникальному комплексному подходу, гарантирующему учащимся из всех уголков земного шара безопасность и доступ ко всем академическим ресурсам, факультативам и возможностям для дальнейшего успеха в процессе обучения в вузах".

Amerigo Education предоставляет комплексную программу пансиона для зарубежных студентов старшей школы, желающих получить первоклассное американское образование в комфортном и безопасном окружении. Акцент программы сделан не только на академических успехах, но и на персональном развитии, помогающем нашим студентам становиться истинными "гражданами мира". Основу концепции Amerigo формируют принципы "обучения, высоких результатов и заинтересованного участия". Сеть предоставляет своим студентам доступ к высококлассным американским школам с возможностью погружения в культурную среду, поддержку в изучении английского языка, а также уникальную программу Amerigo University Advantage, обеспечивающую подготовку каждого учащегося к успешному поступлению в самые престижные вузы со строгим конкурсным отбором.

О компании Amerigo

Amerigo обеспечивает поддержку иностранным студентам при поступлении в лучшие старшие школы США, применяя целостный подход с акцентом на высоких академических результатах. Мы помогаем зарубежным студентам, желающим пройти курс подготовительного обучения в Америке, достигать успеха как в аудитории, так и за ее пределами. Благодаря оптимальному сочетанию комфортных условий полного пансиона, дополнительной академической поддержки, развития навыков английского языка и подхода, ориентированного на успешные результаты обучения, Amerigo воспитывает у своих студентов те навыки и качества, что необходимы для успешного обучения в старшей школе, вузе и дальнейшего построения карьеры. Больше информации - на http://amerigoeducation.com/ .

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SOURCE Amerigo Education