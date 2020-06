Pas de sûreté sans sécurité : AUTOCRYPT expose sur le congrès AutoCS 2020 de Shanghai

SHANGHAI, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd. va exposer sur le congrès Automotive Cybersecurity (AutoCS) de cette année, qui aura lieu à Shanghai les 18 et 19 juin 2020. Non seulement l'entreprise tiendra un stand lors de l'évènement AutoCS très médiatisé, mais le PDG de Shanghai PanQi, Clark Jin, fera également une présentation où il exposera en détail les scénarios concrets de cybersécurité pour l'industrie automobile.

Face au panorama en plein essor des véhicules autonomes et connectés, les têtes pensantes et les grandes entreprises cherchent à collaborer et à discuter des réglementations cruciales en matière de cybersécurité automobile, des dernières méthodes de test, des bonnes pratiques et des applications réelles. AUTOCRYPT a créé une coentreprise avec Shanghai PanQi Information Technology Co., Ltd. et les deux entreprises vont s'efforcer d'explorer ces problèmes en Chine.

AUTOCRYPT et PanQi font avancer les solutions que ces situations exigent par le biais d'offres de sécurité allant de la sécurité V2X (véhicule-à-Tout), V2D (véhicule-à-dispositif), V2G (véhicule-réseau) à la gestion des flottes. Étant des acteurs majeurs de la cybersécurité automobile en Asie, les deux entreprises donnent la priorité à des actions progressives pour mettre ces offres sur le marché, et présenteront leurs solutions lors de l'évènement AutoCS.

Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT, a commenté : « Nous avons hâte de participer à l'AutoCS, car les secteurs privé et public doivent travailler en collaboration pour dépasser le statu quo en matière de cybersécurité automobile. Alors que le nombre de véhicules connectés et autonomes augmente en Chine, les discussions sur les réglementations de sécurité et la mise en œuvre des mesures de sécurité doivent être plus nombreuses. Il est essentiel que nous ne nous contentions pas de minimiser les risques encourus, mais que nous les neutralisions et placions la sécurité au premier plan. AUTOCRYPT apporte un ensemble complet de solutions pour neutraliser ces risques ».

-----

AUTOCRYPT est le principal acteur des technologies de sécurité pour les transports. Fondée en 2007 comme entreprise interne de Penta Security Systems Inc., AUTOCRYPT s'est séparée en tant qu'entité à part entière en 2019, en raison de l'élargissement de sa présence à l'échelle mondiale. Reconnue pour offrir le « meilleur produit / solution de cybersécurité automobile » par TU-Automotive en 2019, AUTOCRYPT continue d'ouvrir la voie en matière de sécurité des transports et de la mobilité grâce à une démarche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour les technologies V2X (véhicule-à-Tout) / C-V2X (véhicule cellulaire-à-Tout), V2G (y compris la sécurité PnC), de sécurité à bord des véhicules et de gestion des flottes, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit une priorité avant que les véhicules ne prennent la route.

Veuillez consulter www.autocrypt.io pour en savoir plus et contacter [email protected] pour les demandes de partenariat.

SOURCE AUTOCRYPT