Pascal Lamy rejoint le corps professoral de la principale école de commerce internationale de Chine, la CEIBS

SHANGHAI, 30 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ancien commissaire européen pour le commerce, est le dernier homme d'État de renommée internationale en date à rejoindre le corps enseignant de la China Europe International Business School (CEIBS) en tant que professeur émérite.

« J'attends avec impatience de pouvoir échanger des idées avec le corps professoral, les étudiants et les anciens élèves de la CEIBS, une école de commerce qui entretient des liens étroits avec la Chine et l'Europe », a déclaré M. Lamy. « Possédant trois campus en Chine, un en Europe et un autre en Afrique, la CEIBS est connue non seulement pour sa présence mondiale en plein essor, mais aussi pour le niveau élevé de ses professeurs et de ses anciens élèves, ainsi que pour la rigueur académique de ses différents programmes. »

Il a ajouté qu'il espérait que sa contribution enrichirait, au cours de ses visites, les échanges intellectuels déjà stimulants qui se font sur le campus et fournirait le cadre pour des débats encore plus animés sur des questions d'importance mondiale.

« L'expertise de M. Lamy en matière de commerce mondial ne saurait être surestimée et, dans le climat actuel de révision des règles et d'élaboration de nouvelles voies, son arrivée dans notre équipe professorale déjà excellente prend une importance encore plus grande », a déclaré Ding Yuan, vice-président et professeur doyen de la CEIBS.

Pendant son mandat de trois ans, M. Lamy collaborera étroitement avec le corps professoral de la CEIBS afin de développer de nouvelles idées et de nouveaux modèles de recherche et de s'engager dans un débat intellectuel et des projets visant principalement à faciliter une meilleure compréhension entre la Chine et l'Europe. « Il pourra également aborder d'autres questions mondiales qui relèvent de ses domaines d'expertise et qui permettront à nos étudiants, anciens élèves et membres du corps professoral d'être plus éclairés en la matière. Nous avons hâte d'accueillir M. Lamy pour sa première visite sur notre campus emblématique de Shanghai en décembre prochain, lorsque sa nomination prendra effet », a ajouté le doyen Ding Yuan.

Pascal Lamy a été directeur général de l'OMC à deux reprises, de 2005 à 2009 et pour un second mandat de quatre ans jusqu'en 2013. À l'OMC, on lui a attribué le mérite d'avoir fait pression en faveur d'un nouveau cycle de négociations commerciales mondiales avec Doha et d'avoir prôné des réformes au sein de l'organisation. Avant cela, il a, au fil de sa carrière, rempli un mandat complet en tant que commissaire européen pour le commerce (1999-2004) et s'est fait un nom en qualité d'expert hors pair dans la gestion des fonctionnaires de haut niveau de son département.

Personnalité politique internationale de premier plan, M. Lamy est actuellement président d'honneur du laboratoire d'idées Notre Europe (Institut Jacques Delors), basé à Paris. Né à Levallois-Perret, en banlieue parisienne, en avril 1947, il a commencé sa carrière dans la fonction publique française à l'Inspection générale des finances (IGF) et à la direction du Trésor français. Il est ensuite devenu conseiller du ministre des Finances Jacques Delors, puis du Premier ministre Pierre Mauroy.

De 1985 à 1994, M. Lamy a été directeur de cabinet du président de la Commission européenne Jacques Delors et son représentant en tant qu'émissaire au G7. En novembre 1994, il rejoint l'équipe chargée du sauvetage du Crédit Lyonnais, puis devient PDG de la banque jusqu'à sa privatisation en 1999, date à laquelle il prend ses fonctions comme commissaire au Commerce de la Commission européenne.

M. Lamy occupe actuellement plusieurs postes liés à la gouvernance mondiale, au commerce, à l'éthique, à l'Europe, à l'Afrique et à l'Asie, dont celui de président du Conseil de coopération économique du Pacifique, président du Comité mondial d'éthique du tourisme et professeur affilié à l'École des hautes études commerciales (HEC Paris).

M. Lamy est diplômé d'HEC et de l'École nationale d'administration (ENA). Il est également diplômé honoris causa de grandes universités du Bangladesh, de Belgique, du Canada, de Suisse et du Royaume-Uni.

À propos de la CEIBS

La China Europe International Business School (CEIBS) est l'une des meilleures écoles de commerce internationales en Asie, où elle est la seule à avoir figuré simultanément sur la liste des 30 meilleurs programmes de MBA, EMBA et « Executive Education » (formation des hauts dirigeants) du Financial Times.

La CEIBS compte plus de 20 000 anciens élèves provenant de plus de 80 pays et elle a fourni une large gamme de programmes de direction à plus de 150 000 cadres, tant au niveau national qu'international. L'équipe professorale de la CEIBS est particulièrement bien pourvue pour offrir une alliance de profondeur chinoise et d'envergure mondiale (China Depth and Global Breadth), tant en termes d'enseignement que de recherche.

La CEIBS a des campus à Shanghai, Pékin, Shenzhen, Zurich et Accra.

